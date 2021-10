Školy se plošně zavírat nebudou, nová vláda to nepřipustí, zní od AntiCovid týmu

Členové AntiCovid týmu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jsou jednoznačně proti plošnému zavírání škol kvůli epidemii covidu-19. Souhlasí tak s evropskou pobočkou Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by školy v Evropě měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat protikoronavirová opatření.