Babiš označil protesty proti jeho údajnému konfliktu zájmů za ‚naprosto hloupé‘

Bratislava Premiér Andrej Babiš v sobotu na konferenci v Bratislavě lákal investory do Česka, podle něj je Česká republika nejúspěšnější zemí v Evropě a patří mezi nejbezpečnější země světa. Protesty proti jeho údajnému konfliktu zájmů, na který poukazuje i návrh auditu Evropské komise, označil za „naprosto hloupé“.

„České republice se daří. Jsme nejlepší nejen v regionu, ale v celé Evropě. Pokud chcete investovat, (Česko) je nejlepší místo, je to místo budoucnosti,“ řekl Babiš v panelové diskuse na konferenci věnované mladým podnikatelům a talentům.

Podle Babiše jsou Češi inovativní a v mnoha profesích patří ke špičce. Připomněl období předválečného Československa, které označil za jednu z nejúspěšnějších zemí a lídrem v řadě sektorů.

Babiš, který založil koncern Agrofert, uvedl, že se necítí jako politik a že jeho profesí je obchodník. Vstup do politiky se svým hnutím ANO zdůvodnil snahou o potírání korupce. Uvedl rovněž, že mnohokrát litoval, že se stal politikem, označil to za katastrofu pro svoji rodinu. Přítomným řekl, že opozice kvůli němu přijala zvláštní zákon, takzvaný „lex Babiš“, a že musel převést majetek do svěřenského fondu.

Česko podle Babiše neplánuje na rozdíl od Slovenska převzít euro, což zdůvodnil tím, že eurozóna potřebuje změny. V eurozóně podle něj nemají co dělat Řecko a Itálie, které by ji měly opustit, pokud neuskuteční potřebné reformy.

Předseda vlády kritizoval demonstrace proti své osobě a uvedl, že změnu chtějí lidé, kteří prohráli volby. Řekl, že podle policie demonstrovalo v úterý za jeho demisi na Václavském náměstí v Praze 70 000 lidí, a nikoliv 120 000 osob uváděných pořadateli protestu.

Evropská unie stojí podle Babiše na křižovatce, a to i v souvislosti s vystoupením Británie z EU či migrací. Uvedl, že brexit bez dohody by byl problémem nejen pro Británii, ale i zbývající členské země EU. Kritizoval, že Evropská komise navrhuje zvýšit unijní rozpočet v době brexitu a kritizoval hospodaření unijního rozpočtu.

Panelové diskuse s Babišem se nezúčastnil slovenský premiér Peter Pellegrini, jak původně ohlásili organizátoři konference. Spolu s Babišem na konferenci s českým premiérem vystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.