Babiš veze Trumpovi luxusní pozlacenou pistoli. Vznikla v limitované edici k 100. výročí Československa

PRAHA Český premiér Andrej Babiš přiveze podle zdrojů serveru Lidovky.cz do Washingtonu českou pistoli slavného modelu CZ 75. Konkrétně se jedná o kousek z edice Republika vydané ke stoletému výročí od založení Československa. Zbrojovka Uherský Brod nabízí jednu ze sta vyrobených pistolí za necelých 200 tisíc korun.

Podle informací serveru Lidovky.cz obdrží Donald Trump od Andreje Babiše luxusně zpracovanou pistoli z uherskobrodské zbrojovky. Jedná se o speciální edici modelu CZ 75 B ráže 9 mm Luger, jejíž rám je vyzdobený linkami z 24karátového zlata. Jednu stranu závěru zbraně zdobí nápis v retro fontu „Pravda vítězí“, druhou letopočty „1918-2018“.

Rám zbraně dále zdobí rytiny s motivy lipových listů, které byly pro dobovou symboliku vzniku státu typické. Pozlacené jsou i další části zbraně, včetně spouště, kohoutku, záchytu závěru či pojistky.

Speciální detail představuje malý státní znak ze zlata, jenž používalo Československo v letech 1920 až 1938. Znak se nachází na pravém boku rámu.

Střenka, za kterou se zbraň drží, je vyrobená z kořene vřesovce stromovitého, která má výraznou kresbu. Ve speciální edici je ke každé zbrani vyrobena také kazeta ze tří různých druhů dřeva.

Ta má na víku plastickou řezbu, na které se opět objevují lipové listy mezi které je doprostřed zasazen velký státní prvorepublikový znak. Samotná pistole je uvnitř vsazena do polstrování z červené mikroplyše.

Práce na jediné zbrani vyžaduje desítky hodin.

Z vnitřní strany vyklápěcího víka shlíží na zbraň portrét T.G. Masaryka na ručním papíře vedle velkého státního československého znaku. Víko v otevřené poloze udržují dvě pásky v barvách české trikolory.



Na speciální edici Republika pracoval ve své dílně puškař a rytec René Ondra, který už má za sebou zakázky do takřka všech zemí světa. Práce na takové pistoli trvá desítky hodin.

V celé edici bylo vyrobeno pouze sto zbraní.

Donald Trump není jediným prezidentem, který si z oficiální návštěvy odnese českou zbraň z Uherského Brodu. Kulovnici CZ 550 ráže 308 Winchester daroval prezidentu Georgovi Bushovi mladšímu tehdejší český premiér Mirek Topolánek.



Topolánkův dar byl ale co do hodnoty jen zlomkem toho, co do Bílého domu přinese současný český premiér. Hodnota Topolánkovi „flinty“, jak ji sám nazýval, se počítala v deseti tisících, zatímco pozlacený model CZ 75 v edici Republika prodává uherskobrodská zbrojovka za necelých dvě stě tisíc.