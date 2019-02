Babišova úřednická čtvrť? Naprostá hloupost, centrum Prahy by se stalo Klinikou, míní Klaus

PRAHA Bývalý prezident Václav Klaus považuje za „naprostou hloupost“ snahu premiéra Andreje Babiše postavit v pražských Letňanech úřednickou čtvrť. „To by se centrum Prahy stalo Klinikou,“ sdělil Klaus Lidovým novinám v pondělním rozhovoru.

Andrej Babiš (ANO) vyjednává s vedením hlavního města o převodu pozemků na okraji Prahy v Letňanech. Podle premiéra by stát ušetřil za nájemné, kdyby sestěhoval nové čtvrti tisíce úředníků z různých ministerstev. V palácích, kde nyní úředníci sídlí, by podle něj mohla třeba muzea.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) je zatím opatrný, požaduje soupis všech nemovistostí v centru, kterých by se vysídlení týkalo i plány, co by s nimi mělo být dál. Navíc by rád viděl v Letňanech novou nemocnici a byty.

Bývalý prezident Václav Klaus považuje nápad za „naprostou hloupost“. „Považuji to za takový nesmysl, že jsem zásadně proti,“ řekl sedmasedmdesátiletý Klaus v pondělním velkém rozhovoru pro LN.

„Navíc teda kdybychom to chtěli úplně obrátit, tak bych řekl, že by se teprve ukázalo, v kolika budovách je státní aparát v Praze rozlezlý. Kolik by tady vzniklo budov k využití aktivistickým, zeleným, genderovým iniciativám typu žižkovská Klinika,“ mínil Klaus, který je známý svojí nechutí a kritikou neziskových organizací. Název Klinika se vžil pro budovu na Praze 3, kterou obsadili aktivisté a dlouho ji odmítali opustit - VÍCE ZDE.

„Takže kdyby náhodou Babiš chtěl tohle vystěhovat, tak tady v Praze vyvolá sto Klinik a bude to bezvadný příspěvek k pohodě a klidu hlavního města. To by se centrum Prahy stalo Klinikou,“ varoval Klaus.

Celý rozhovor s Václavem Klausem naleznete v pondělních LN (11. února) nebo i v elektronické podobě LN (1. část zde a 2. část zde).