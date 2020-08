‚Bitvu jsme vyhráli, válku ještě ne.‘ Odpůrci roušek slaví Vojtěchův obrat, vadí jim chaos v opatřeních

Praha Jarní nástup viru lidi spojil. Mnozí šili roušky, a kdo ji nenosil, byl ocejchován jako vyvrhel. Společnost se covidu bála a hlasy brojící proti povinnému zakrývání úst a nosu byly ve výrazné menšině. Po bezrouškovém létě je ale vše jinak. „Náhubky nosit nebudeme,“ bouří se Češi. Sociální sítě zaplavují skupiny jako Nejsme vaše loutky či Stop rouškám, na Facebooku se plánují demonstrace, lidé podepisují petice.

Odpor proti ústenkám roste zdola a má své důvody. Rozpoutala ho často chaotická nařízení vlády, ve kterých je obtížné se vyznat, a nesoulad, který panuje i mezi odborníky. „Už mi to celé vadí, oni něco nařídí, nikdo se v tom pomalu nevyzná a nakonec bude zase všechno jinak,“ reagovala pro Lidovky.cz Jitka Slabá z Moravské Třebové.



Poslední pomyslnou kapkou se staly události posledních dní, kdy počátkem týdne vláda oznámila, že od září dojde k zpřísnění bezpečnostních pravidel, následně je představila veřejnosti a ve čtvrtek též pravidla prošla další změnou.

A právě nestálý postoj představitelů kabinetu se stává pro většinu odpůrců rozbuškou. „Myslím si, že vláda šíří zbytečnou paniku a v posledních měsících její nařízení postrádají logické myšlení. Budou roušky, nebudou? Celé to vnímám jako komedii, rozhodnutí nejsou stabilní,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz svůj postoj Kateřina Budinová z Českých Budějovic.

Jiní odpor k zakrytí obličeje hájí zdravotními potížemi, které se nošením ústenek zhoršují. „Jsem astmatička, v roušce se mi špatně dýchá,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Renata Havlíková z Brna. Navíc dodala, že bakterie, které si za celý den na roušku „nachytá“, rozhodně dýchacím cestám neprospějí.

Někteří odpůrci se odkazují na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která koncem března uvedla, že ve všeobecném nošení roušek nevidí žádný užitek v boji proti šíření koronaviru. „Nic nenaznačuje, že by to něčemu pomohlo,“ konstatoval prve koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Organizace ale nakonec názor otočila a roušky se pro ni staly jedním z pilířů tažení proti viru po celém světě.

„Proti rouškám jsem, protože i sama Světová zdravotnická organizace nedoporučovala nošení roušek. Oslabuje to imunitu,“ vyjádřil se pro Lidovky.cz Ladislav Gaudy z Havířova s tím, že ochranu dýchadel rozhodně nenasadí.

A odpůrci ve čtvrtek nakonec slavili dílčí úspěch. Oproti původně vyhlášeným opatřením totiž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po další změně přístupu vyhlásil, že od 1. září nakonec nebudou povinné roušky ve školách. Zavedou se, když se zhorší situace. Nosit roušky nebude nakonec potřeba ani v obchodech, restauracích a službách pro zákazníky, jako jsou kadeřnictví a pedikúra. „Jednu bitvu jsme vyhráli, válku ještě ne,“ napsala vítězně na Facebook Marie Maříková.