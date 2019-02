Bizarní nehoda. Chtěl pomoct řidiči v převráceném vozidle, srazilo ho auto

PRAHA/KROMĚŘÍŽSKO Projíždějící řidiči chtěli pomoci muži, jehož Peugeot 206 skončil ve středu v příkopu na střeše nedaleko Kroměříže. Jednoho z nich srazilo auto, které se snažilo vozy odstavené u krajnice objet. Podle policie je v podobných situacích nejdůležitější dbát vlastní bezpečnosti a být dobře vidět.

Okolo třetí hodiny odpoledne dostal na namrzlé vozovce devatenáctiletý řidič Peugeotu 206 smyk, který ho vyslal do protisměru a jeho vůz následně skončil převrácený na střeše v příkopu. Mladík vyvázl zcela bez zranění.

Ze směru od obce Němčice v tu chvíli přijížděla dvě auta, jejichž řidiči si převráceného automobilu všimli a rozhodli se zastavit, aby zjistili stav posádky auta.

„Řidič z prvního vozu přešel přes cestu, aby se zeptal muže z havarovaného peugeotu, zda je v pořádku. V tom uviděl od Němčic blížící se vůz značky Ford Focus. Pro jistotu zakřičel na druhého zachránce a na jedoucí vozidlo ho tak upozornil. Dvacetiletý mladík totiž stál na kluzké cestě u levých předních dveří svého automobilu Škoda Octavia,“ popsala událost mluvčí policie Zlínského kraje Simona Kyšnerová.



Peugeot 206, jehož havárie celou nehodu odstartovala.

Vyskočil a skončil na kapotě

Auta odstavená u krajnic se řidič Focusu snažil objet. Na zledovatělé vozovce však zřejmě třiadvacetiletý muž manévr nezvládl a narazil pravou přední částí svého auta zezadu do stojící Škody Octavia.

Náraz ho však ještě rozjetého nasměroval přímo proti muži, který právě ze škodovky vylezl. Ten zareagoval pohotově a těsně před nárazem nadskočil, čímž se zřejmě vyjnul bolestivému zranění nohou. Místo toho skončil na kapotě auta a skutálel se dolů.

Jako zázrakem se mu nic nestalo, to se ovšem nedá říci řidiči Fordu, který muže srazil. Ten totiž pokračoval do protisměru, kde následně, podobně jako první Peugeot 206 skončil v příkopu u silnice.

Mějte vestu a vystavte výstražný trojúhelník

Podle zlínské mluvčí policie Kyšnerové je samozřejmě správné se u takové nehody zastavit a přesvědčit se, zda je posádka v pořádku. Musíme přitom ale dbát své vlastní bezpečnosti.

„Při nehodě doporučujeme zastavit na bezpečném místě, nejlépe mimo vozovku nebo co nejvíce u krajnice. Vypnout motor, zapnout výstražná světla na vozidle, použít výstražný trojúhelník,“ nabádá Kyšnerová a dodává, že by pomáhající měli mít na sobě vždy reflexní vestu, aby byli co nejvíce vidět.



Zda ji měl na sobě i sražený muž však z policejního protokolu nevyplynulo, dechová zkouška u všech účastníků nehody vyšla negativní.

Pokud už se řidič k takové nehodě dostane, měl by podle rad policie nejprve zjistit stav účastníků nehody. V případě potřeby poskytnout první pomoc a okamžitě volat složky Integrovaného záchranného systému.