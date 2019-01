Bývalý policista ve stopách stíhaného Ratha. Huml chce do europarlamentu, zavřel by unijní hranice

PRAHA Stanislav Huml, bývalý poslanec Věcí veřejných a ČSSD, se rozhodl kandidovat do evropského parlamentu za Českou suverenitu, kterou vede bývalá poslankyně ČSSD Jana Volfová. Za stejnou stranu kandidoval neúspěšně loni do Senátu David Rath. „Byl jsem aktivně osloven, přece nebudu jen sedět na zadku,“ komentoval Huml své rozhodnutí pro server Lidovky.cz.

Bývalý ředitel středočeské dopravní policie pro mnohé býval tváří dopravních zpráv na televizi Nova, poté usedl v roce 2010 v poslanecké lavici za politický projekt s jepičím životem jménem Věci veřejné. Ihned se ale do parlamentu vrátil, tentokrát jako sociální demokrat. Poté, co se ale na kandidátku do sněmovny u ČSSD nedostal, spojil Stanislav Huml své síly s marginální stranou Česká suverenita bývalé poslankyně ČSSD Jany Volfové.



Huml plánuje v dresu Suverenity, kterou zakládala v roce 2011 Jana Bobošíková, v květnových volbách kandidovat do Evropského parlamentu, kde se chce podle svých slov zaměřit na dopravu a bezpečnost. „V rámci Evropské unie by měly být vnější hranice zavřeny a hraniční státy by měly konat tak, aby nám bezpečnost uvnitř Schengenského prostoru zajistily,“ nastínil serveru Lidovky.cz své smýšlení.

Přiznává ale, že kandidatura za stranu, která nyní je spojována se stíhaným ex-hejtmanem Rathem, je trochu škraloup. „Je to určitě minus, nesnažím se to vydávat za plusový bod. Na druhou stranu ctím presumpci neviny. Hlásání presumpce viny, jak to dělával Jiří Paroubek, mi u politiků vadí. Hlásal ji i Miloš Zeman, který ale brzy, například u Andreje Babiš, otočil,“ řekl Huml. Pokud by prý ale David Rath trest přece jen „vyfasoval“, byla by podle něj situace jiná.

‚Našli jsme absolutní shodu‘

Huml serveru Lidovky.cz řekl, že ho Jana Volfová aktivně oslovila a nabídla mu kandidaturu, kterou s radostí přijal. „S paní Volfovou jsem si poseděl dobrou hodinu i déle a se zbytkem vedení jsme našli v názorech absolutní shodu,“ řekl exposlanec.



Česká suverenita byla v minulosti spojována s xenofobií, nacionalismem a populismem. Huml to ale odmítá jako častou nálepku. „Nepovažuji Českou suverenitu za stranu nacionalistickou, ale patriotickou,“ prohlásil bývalý policista, který byl v minulosti znám svým návrhem na zbavení Petry Kvitové českého občanství, protože platila své daně v Monaku. Razil také konspirační teorii, podle které za teroristickými útoky 11. září 2001 stála americká vláda, stejně jako za sestřelením malajsijského letadla nad Ukrajinou v roce 2014.

A co by dělal Stanislav Huml, kdyby do Evropského parlamentu nepronikl? „Neberu to jako svou poslední politickou štaci. Z ČSSD jsem musel odejít násilím, dostal jsem nominaci z okresního výkonného výboru i naší organizace a na kraji mě nebyli jako poslance schopni napsat ani na poslední místo kandidátky, tak to jinak nešlo,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Cítím stále chuť do politiky, leccos mě naučila, mám svou vizi.“



Česká suverenita získala v posledních volbách do evropského legislativního orgánu v roce 2014 jen 0,13 %, pro bývalého policistu to ale prý není směrodatné. „Své šance vůbec nehodnotím. Věřte, nebo ne, není to pro mě vůbec podstatné,“ uzavřel Huml.