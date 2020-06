Češi ignorují prevenci, pozvánka na vyšetření končí v koši. Rakovina u nás denně zabije na 80 lidí

PRAHA Paní Dagmar Rožková zemřela před bezmála dvaceti lety na rakovinu prsu. K lékaři přišla pozdě, pohřeb měla čtyři měsíce poté. Od té doby ale léčba výrazně pokročila. A hlavně prevence. Přesto více než polovina lidí prohlídky u lékaře zanedbává. Dokonce i tehdy, když jim přijde adresná pozvánka. Tu až 70 procent lidí hodí do koše. Denně přitom v Česku podlehne nádorovému onemocnění bezmála 80 lidí. Řadě z těchto úmrtí by šlo zabránit – stačí přijít včas.

Alarmující je situace u vyšetření tlustého střeva, kde šel stát letos ještě dál a začal lidem posílat rovnou sadu na vyšetření stolice. Dopis prý nestačí. „Nemalá část občanů zahodí dokonce i třetí či čtvrtou pozvánku v řadě,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.



Pozvání lidé vyhazují přesto, že vyšetření, které dokáže někdy i zabránit propuknutí rakoviny, na niž v Česku onemocní asi 7300 lidí ročně, hradí pojišťovna. Samotný program prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku přitom od zavedení v roce 2006 zabránil podle Duška desítce tisíc rakovin. „Kolorektální karcinom je jeden z největších zabijáků a jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění v Česku dlouhodobě,“ sdělil serveru Lidovky.cz gastroenterolog Štěpán Suchánek z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Na jaké prohlídky mají lidé v Česku bezplatně nárok?

S diagnózou rakovina tlustého střeva žije nyní v Česku na 60 tisíc lidí. Přitom trvá minimálně deset let, než se z normální sliznice vytvoří nádor. Při kolonoskopii lékaři odhalí polypy ve střevě, které rakovině předcházejí a které se mohou včas odstranit. Nádor se tak vůbec nerozvine. Nějaký nález ve střevě přitom lékaři odhalí asi u 36 procent kolonoskopií. „Kdyby všichni lidé šli na preventivní kolonoskopii od 50 let, tak tady nádor téměř není,“ zdůraznil Suchánek.



Podle šéfky České onkologické společnosti Jany Prausové koronavirová pandemie léčbu rakoviny nezbrzdila. „Běžela dál tak, jak má,“ řekla.

Přestože pandemie zásadně neovlivnila léčbu rakoviny, na návštěvnosti screeningových programů se podepsala. Přesná čísla ale zatím chybí. „Obecně by několikaměsíční zpoždění ve většině případů fatální být nemělo, protože časové okno pro účinný screening je znatelně delší. Muži a ženy by však preventivní prohlídky neměli dlouhodobě odkládat a měli by využít nejbližší příležitosti pro návštěvu lékaře a provedení screeningového vyšetření,“ řekl vědecký vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.

Určitě není vhodné odložit návštěvu až na příští rok nebo na „příští kolo“ screeningu. „Výkony jsou teď četnější a dělají se ve větším počtu,“ potvrdila Prausová.

Stát organizuje celkem tři onkologické preventivní programy, takzvané screeningy, kdy mají lidé ve vybraných věkových skupinách vyšetření hrazeno pojišťovnou. Účastní se jich ale jen polovina lidí, pro které je určen.

Prevencí rakoviny tlustého střeva a konečníku je od 50 let vyšetření na krvácení stolice, od 55 let kolonoskopie. Ženy mají jednou ročně zdarma vyšetření na rakovinu děložního čípku u gynekologa a od 45 let jednou za dva roky vyšetření prsu na mamografu. V případě včasného mamografického záchytu je úspěšnost léčby téměř stoprocentní, u ostatních diagnóz až devadesátiprocentní, řekl serveru Lidovky.cz Ondřej Ngo z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Zároveň screeningový program karcinomu děložního hrdla a kolorekta má velký potenciál v detekci již přednádorových stavů onemocnění. Jejich včasnou terapií lze samotnému vývoji ve zhoubný nádor zcela předejít,“ dodal vedoucí oddělení správy a analýzy dat screeningových programů ústavu.

Śéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík v reakci na ignorování prohlídek upozornil i na to, že vedle osvěty by se měly inovovat metody: „Místo dopisů by se mohlo lidem telefonovat nebo použít aplikace,“ zaspekuloval. Jeho pojišťovna loni léčila přes 317 tisíc nemocných rakovinou, nejčastěji s nádorem kůže nebo prsu. Celkem za léčbu loni zaplatila přes 14,5 miliardy korun.

Počet nádorů podle statistik každoročně narůstá, zemře na ně ale stabilní počet lidí. Spolu se stárnutím populace může za deset let přibýt až 37 procent případů rakoviny. Za 20 až 25 let pak přijde do seniorského věku další velká populační vlna, takže lékaři čekají další velký přírůstek.

Rakovina je druhým největším zabijákem Čechů, ročně jí podlehne na 27 tisíc lidí. Prvenství si drží nemoci oběhové soustavy, tedy infarkt či cévní onemocnění. V jejich důsledku ročně zemře přes 48 tisíc Čechů.

Babiš: Musíme lidi vystrašit

Na prevenci rakoviny si nyní více posvítí i vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je potřeba „trochu vystrašit naše lidi“, aby prevenci nepodceňovali. „Jsem přesvědčen, že zachráníme tisíce životů, jako jsme zachránili od koronaviru,“ uvedl premiér. Pomoci by podle něj mohlo vyhlášení národního programu boje proti rakovině a budování center prevence v každém kraji, ideálně odděleně od míst, kde se lidé přímo léčí.

Babišův plán jde ruku v ruce s aktivitou Evropské komise, která spustila veřejnou konzultaci k boji proti rakovině. Ta je v EU každoročně diagnostikována u 3,5 milionu lidí. Podle Evropské komise bude mít významný dopad na evropské zdravotnické systémy a ekonomiku. Bezmála polovině případů rakoviny by přitom bylo možné předejít. Celoevropský plán boje proti rakovině má být předložen do konce tohoto roku.