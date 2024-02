Černochová je v Izraeli. Zemi podpořila, s Galantem jednala o obranné spolupráci

Krátce po říjnovém útoku palestinského hnutí Hamás navštívil Izrael jako první zahraniční státník šéf české diplomacie Jan Lipavský. Ještě v říjnu do Izraele přiletěl premiér Petr Fiala a na začátku prosince do země zavítali předseda Senátu Miloš Vystrčil společně s šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. V polovině ledna Izrael navštívil prezident Petr Pavel.

Černochová ve čtvrtek vyjádřila Izraeli solidaritu a jednoznačnou podporu v jeho boji proti teroristické organizaci Hamás, uvedlo ministerstvo obrany. „Izrael je naším nejbližším partnerem na Blízkém východě. Stejně jako v roce 1948 i nyní stojíme po vašem boku a jsme připraveni poskytnout pomoc dle vašich potřeb,“ řekla ministryně.

Vyjádřila také podporu právu Izraele na sebeobranu a odsoudila zločiny, jichž se Hamás dopustil proti Izraeli a jeho civilnímu obyvatelstvu.

Černochová podle ministerstva ocenila kroky Izraele k navýšení humanitárních dodávek do Pásma Gazy a připomněla nedávnou českou pomoc v hodnotě několika milionů korun na podporu civilistů v Pásmu Gazy i izraelských zdravotnických organizací.

Odvetné akce jsou nezbytné

Zásadní je podle ní zabránit rozšíření konfliktu do širšího regionu. „Bezpečnostní situaci výrazně zhoršují útoky Húsíů na komerční lodě v Rudém moři i útoky Íránem podporovaných milic na americké jednotky v regionu. Odvetné akce jsou nezbytné s cílem odradit je od dalších útoků,“ uvedla.

Černochová a Galant jednali také o obranné spolupráci a nákupech. Česko s Izraelem v poslední době vyjednalo několik velkých armádních zakázek. V říjnu 2021 české ministerstvo obrany podepsalo smlouvu o nákupu izraelského protiletadlového raketového systému Spyder, který ve výzbroji nahradí přes 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 KUB sovětské konstrukce a výroby. Hodnota zakázky činila 13,7 miliardy korun.

Loni v prosinci ministerstvo informovalo, že do Česka dorazil poslední z osmi mobilních radiolokátorů MADR, nákup nabral několikaleté zpoždění. „O komplikacích ministryně Černochová hovořila i s Joavem Galantem a vyjádřila přání, aby problémy byly napraveny tak, aby radiolokátory mohly být do výzbroje armády zavedeny co nejdříve,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo.

Izrael v Pásmu Gazy vede válku proti palestinskému hnutí Hamás, které loni 7. října provedlo masivní přeshraniční útok na Izrael, při němž zahynulo 1200 lidí. Dalších asi 250 osob palestinští ozbrojenci unesli do Pásma Gazy, zhruba stovku z nich propustili během dosud jediného příměří na konci listopadu.

Izraelská odveta si podle dnešní bilance úřadů ovládaných Hamásem za čtyři měsíce bojů vyžádala životy nejméně 27 840 Palestinců. Tyto údaje však nelze nezávisle ověřit a zahrnují také zabité bojovníky Hamásu a jiných ozbrojených skupin.