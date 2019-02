Česko po brexitu může posílit, míní eurokomisařka Jourová. Musí využít svou strategickou polohu

PRAHA Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová má téměř jisté, že usedne i v příští Evropské komisi. Minimálně ji na druhé funkční období podporuje premiér Andrej Babiš. Věří, že má „solidní“ šanci stát se místopředsedkyní Evropské komise.

V hledáčku hnutí ANO je pro příštích pět let portfolio spojené s vnitřním trhem, které je považované za takzvaný silový post. V rozhovoru pro LN uvedla, že odchodem Velké Británie z EU se Praze naskytne zajímavá příležitost. „Česko po brexitu, pokud využije strategické polohy na pomezí Západu a Východu, může posílit,“ řekla Jourová. Zmínila také v nadsázce, jaké komplikace má při výběru dovolené v Evropě.



LN: Co to je silnější portfolio pro eurokomisaře za Česko, které požaduje Andrej Babiš?

Pan premiér mluvil konkrétně o vnitřním trhu, což je opravdu hodně silné portfolio. Já si ale nestěžuji. Na začátku to sice tak nevypadalo, ale v postupu času se to měnilo. Mám dnes na starosti boj proti praní špinavých peněz i oblast trestního práva. Jde sice o věci, o kterých se v Česku moc nepíše, jsou to ale velké věci. Pan premiér se na to ale dívá z hlediska dopadů na ekonomiku a vnitřní trh.

LN: Je reálné toto portfolio získat?

Od počátku je dobré vědět, co chceme. Nyní má vnitřní trh eurokomisařka z Polska. Lobbovat bude mít cenu, až bude znám předseda Evropské komise. Projevení národního zájmu má ale velkou váhu.

LN: Jakou logiku má pro ANO právě post eurokomisaře pro vnitřní trh?

Hnutí vzniklo jako politická síla, která měla pomoci v podnikání a průmyslu. Logiku to tedy má velikou.

LN: Je možné dnes odhadnout, jak bude příští komise vůbec vypadat?

Podle prognóz výsledků voleb do Evropského parlamentu by - i přes nárůst sil hodně vpravo a hodně vlevo – měl politický střed být schopný dát dohromady většinu a sestavovat koalici, na jejímž základě by vznikla příští komise. Je to ale složitější, protože to musí odpovídat i tomu, kdo sedí ve vládách v členských státech, odkud přijdou nominace. Není to totiž tak přímočaré jako v národní politice, kdy se vytvoří koalice v parlamentu, odkud se rekrutují ministři. Nyní proto nepredikuji nic.

LN: Když pokračuje eurokomisař ve funkci, zpravidla má větší šanci dosáhnout i na funkci místopředsedy. Vnímáte takovou možnost?

Určitě má větší šanci. Upřímně řečeno, první půlrok až rok se člověk rozkoukává a hledá svoji pozici. Jde o velmi konkurenční prostředí. Můžete dokázat velmi mnoho ve své oblasti, ale tím, že vás ostatní neberou jako silnou váhu, můžete dokázat relativně málo. Proto si myslím, že když opakujete mandát, šance, že získáte post místopředsedy, je solidní.

LN: Jak se vám poslouchají slova premiéra Babiše o zpolitizované Evropské komisi? Neubírá to sílu Česku v EU?

Pan Babiš není jediný, kdo komisi kritizuje. Komise má nepopulární roli, protože prosazuje právo. Často prosazuje věci, které se členským státům nelíbí. Mám také omezenou možnost, kam jet na dovolenou, protože jsem několika státům šlápla na kuří oko. (smích) Mě to proto nepřekvapuje.

LN: Neubírá sílu Česka v EU fakt, že komise prošetřuje možný střet zájmů českého premiéra?

Máme státy, kteří přišly o daleko více síly. Zatím jsem v klíčových jednáních nepocítila, že by tyto problémy nějak pozici Česka ovlivnily. Naopak Česko po brexitu, pokud využije strategické polohy na pomezí Západu a Východu, může posílit.

LN: Jak se vám poslouchala kritika unie z pozice premiéra kvůli vysokým nárokům na podíl obnovitelných zdrojů?

Komise něco navrhne a Evropský parlament to nějak posune. Premiér zmiňoval konkrétně Evropský parlament, který vždycky tím, že v něm zasedá silná „zelená“ skupina, jde s těmito věcmi dál. Nedávno jsem navštívila mladoboleslavskou Škodovku, kde jsem slyšela, že návrh komise by pro ně byl akceptovatelný.

LN: Ale ten byl jen o tři procenta nižší než u europarlamentu.

To ale udělá hodně z pohledu technické proveditelnosti. Komise má na všechno dopadové analýzy. Vše je hodně o faktech, a ne o politice. Návrh ale pak projde soukolím Evropského parlamentu a členských států, a pak se vše dostane někam, kde to už Česku nevyhovuje.

LN: Chybí vám něco dodělat ve funkci eurokomisařky?

Chci rozjet evropského prokurátora, který má potírat zločiny v oblasti evropských peněz. Měl by se sice spustit v roce 2020, ale nyní se připravuje fungování úřadu. Čeká mě také vyjednávání dohody s USA o rychlejším předávání důkazů o trestné činnosti.