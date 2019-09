Chlapce ohrožuje pornografická impotence, dívky si kvůli Instagramu nevěří, tvrdí mediální odborník

PRAHA Na sobotu připadá druhý ročník projektu Den offline, který vyzývá veřejnost, aby se lidé na 24 hodin odpojili od internetu a vypnuli své mobilní telefony. „Problém internetu je, že se na nás přilepil,“ říká v rozhovoru mediální odborník Jan Müller. Podle něj chlapci kvůli pornografii neumí navázat vztah s holkou, dívky zase chodí předčasně na plastické operace, protože se chtějí přiblížit svému instagramovému já.

Lidovky.cz: Na dnešek připadá druhý ročník „detoxikačního svátku“ Den offline. Jaký úspěch měl loňský ročník?

Letos i loni se k svátku připojily desítky influencerů a celebrit. Už jen to, že jsme je k tomu přemluvili, bereme jako úspěch, protože tito influenceři osloví ohromné množství lidí. Myslím si, že alespoň milion lidí o tom vědělo. Lidé o tom přemýšlí a uvažují, zda by neměli mobily či počítače omezit a to bereme jako úspěch. Problém internetu je, že se na nás přilepil. Máme neustále mobily v kapse a pořád je kontrolujeme. Mobilní telefony ví, kde jsme, s kým mluvíme, neustále z něj proudí pramínek dat, který o nás něco vypovídá. To je problém dnešní doby.

Lidovky.cz: Ve výzkumu vašeho webového magazínu Flowee o postoji dětí k internetu a telefonům jste se zaměřili na mládež ve věku 12 až 13 let. Jaký věk je pro děti, které se pohybují na sociálních sítích, nejrizikovější

Děti ve věku dvanáct až třináct let používají sociální sítě a pracují s internetem stejně jako dospělí. Zároveň je ale používají úplně jinak. My používáme Facebook, ony čínskou sociální síť TikTok, kterou dospělí ani neznají. Vytvořil se tu obří mediální svět, který nemáme pod kontrolou. Děti jsou v mnoha ohledech technologicky zdatnější než my dospělí, ale neuvědomují si tolik rizika internetu a sociálních sítích. Je to logické, jsou to děti a nejsou natolik sociálně vyspělé.

Lidovky.cz: Mají děti alespoň nějaké povědomí o ochraně soukromí na internetu?

Ano, částečně mají. Vedou několik instagramových účtů, mají účet pro veřejnost, který je otevřený všem a pak mají soukromý účet pro své kamarády. Děti vlastní běžně dva a více profilů, to je další rozdíl oproti nám dospělým. Jsou si velmi dobře vědomy, co znamená zveřejnit fotku na internetu.

Lidovky.cz: Děti v průzkumu hodně mluví o stalkingu. Uvědomují si dostatečně jeho rizika?

Děti ví, co je to stalking a uvědomují si, že je někdo skrze internet může sledovat. Ale bohužel si nepřipouští, že když si devítiletý kluk píše na internetu se svým spoluhráčem, tak to vůbec nemusí být stejně staré dítě, ale dospělý muž. Další věc, o které se málo mluví, jsou online podvody. Děti nejsou schopné podlízavý marketing rozeznat. Dítě se raduje, že vyhrálo nejnovější iPhone a podvodné organizaci pošle svou emailovou adresu, telefonní číslo svých rodičů a podobně. Podvodníci z dětí vytáhnout data a potom snadno hacknou i jejich rodiče. Tento kyberzločin se v poslední době dost rozšiřuje a rodiče si to málo uvědomují. Dítě snadno na sociální sítě napíše, že odjíždí s rodiči na dovolenou a vůbec si neuvědomí, že díky těmto intimním informacím je může někdo vykrást. Pojem intimity a soukromí je v dnešní době posunutý, na internetu najdeme cokoliv, a proto i děti dostatečně nechápou rizika.

Lidovky.cz: Jak zvyšovat dětem mediální gramotnost? Jaké je podle vás řešení?

Moderní svět nám nastavuje nová pravidla, která se musíme učit. Obrovský problém je současný systém školství. Ve školách nejsou učebnice mediální gramotnosti, kantoři neučí děti o nebezpečí internetu, není to v osnovách a to je špatně. Žijeme v digitální džungli, proto by rodiče, učitelé a stát neměli nechávat děti na pospas predátorům této džungle. Dnešní ekonomika vytváří online produkty, firmy se prodávají na sítích, bojují o každé kliknutí a chtějí přilákat co nejvíce lidí. Čas strávený na internetu jsou peníze. Čím déle budou děti online, tím více někdo vydělá peněz. My bojujeme o duše dětí s obrovskou ekonomickou silou. Firmy jsou motivované tím, aby děti trávily na internetu co nejvíce času a proti tomu musíme bojovat.

Lidovky.cz: Na co by se měl rodič konkrétně soustředit?

Nejdůležitější je, aby se rodič o své děti intenzivně zajímal. Rodič by si měl se svým dítětem povídat o tom, co hraje, proč to hraje, co dělá na sociálních sítích a podobně. Děti moc rády vysvětlují, je dobré se nechat svým dítětem i dovzdělat, poslouchat ho. Rodiče také musí omezovat svým dětem mediální zařízení, musí jim odebírat mobily. Děti už jsou v dnešním světe na mobilech závislé a rozhodně nejsou vůči nim svobodné. Když dítě pustíte do cukrárny, tak mu taky nedovolíte, aby snědlo všechno. Stejně tak je to s médii.

Lidovky.cz: Je to o lenosti rodičů?

Ano, určitě. Já tomu rozumím, člověk je unavený, přijde z práce a nechce se mu. Chápu to, ale rodiče v sobě tu sílu musí najít. Hodně rodičů lže. Když vám matka řekne, že její dítě stráví na mobilu hodinu denně, tak to musíte vynásobit alespoň dvěma. Lidé se za to stydí. Přijde jim, že selhávají, a proto se raději přetvářejí. Nechtějí přiznat, že jsou líní.

Lidovky.cz: Dítě ve věku 12 až 13 let stráví podle výsledků průzkumu v průměru 2 až 3 hodiny denně na mobilu. Kolik hodin je pro dítě ještě snesitelné?

Neexistuje ideální čas, každé dítě je jiné. Sociální sítě jsou úžasným oceánem informací a zároveň jsou nebezpečné a plné příšer. Takže ohromně záleží na tom, co dítě na internetu dělá. Počítačové hry mohou rozvíjet schopnost spolupráce, pomáhají se správně rozhodovat a podobně. Na druhou stranu mohou způsobovat samotu, deprese či násilné chování. Každá strana má dvě mince.

Lidovky.cz: Co je pro dítě největší hrozbou na internetu?

Pro kluky je nejnebezpečnější pornografie. Existuje dokonce termín pornografická impotence, která je zapříčiněna nadměrným konzumováním porna. To znamená, že kluci tak moc koukají na porno, že už nejsou schopni se seznámit s holkou. Za další je pro chlapce nebezpečné již zmíněné hraní počítačových her, schovávají se do virtuální reality a přestanou žít v reálném světě. Dívky se zase porovnávají a vzájemně se hodnotí na sociálních sítích. Ony si na sebe navléknou jakousi digitální masku a realita se jim nelíbí. Ve Spojených státech je běžné, že dvacetileté holky chodí k plastickému chirurgovi. Milují souměrné obličeje, chtějí zvětšit pusu a prsa. Holky v dnešním světě nechtějí vypadat jako celebrity, ale chtějí vypadat jako své instagramové já.

Lidovky.cz: Znamená to, že dívky kvůli sociálním sítím ztrácejí více sebevědomí než chlapci?

Představte si, že jste třináctiletá dívka, na Instagramu máte různé vyfiltrované fotografie a jdete na rande. Kluk vás nepozná a odejde. Nebo vám někdo na síti napíše, že jste ztloustla. To všechno je pro malou holku strašné a sociální sítě ji tím ničí. S takovými situacemi se více potýkají dívky než chlapci. Dítě musí mít zdravý vztah ke svému psychickému a fyzickému já. Internet vede holky k nesmírně komplikovanému vztahu sama k sobě. Sociální sítě mají tendenci zostřovat nerovnosti společnosti.

Lidovky.cz: Mluvíte o pornografii a sebevědomí, ale co mediální násilí?

Řada výzkumů prokázala, že násilí v televizi zhoršuje psychiku dítěte pouze v nefunkčních rodinách. Velmi záleží na rodinném zázemí daného dítěte, pokud bude mít funkční rodinu, tak ho to tolik neohrozí. Internet není špatný sám o sobě, problém je sociální chudoba, nemyslím materiální. Jestliže máte rodiny, které jsou nespokojené a naštvané na svět, tak to dítě bude zranitelné. V těchto rodinách potom vyrůstají děti, které jsou schopné být agresorem, zmlátit spolužáka a umístit to na sociální síť. Nejhorší pro dítě je, když je v té digitální džungli samo. Když mu nikdo nepomůže a to mám na mysli jak rodiče, tak kamarády či sourozence. Velmi často se vrstevníci mezi sebou navzájem hlídají. Dítě třeba přijde za učitelem a řekne mu, že jeho třináctiletý spolužák na sociální síti sdílel video, na kterém je opilý v parku. Učitel to řeší, zavolá si rodiče a dítěti pomůže.

Lidovky.cz: Neberou to děti jako žalování?

Neberou. V tomhle směru jsou děti dostatečně vyspělé a sociálně empatické, aby to poznaly. Chtějí si navzájem pomoct.

Lidovky.cz: Čím to je, že Instagram je nejpopulárnější platformou a Facebook už děti téměř nepoužívají?

Děti v dnešní době láká hlavně vizuální stránka, loga, obrazová komunikace. Ony jsou v tom nesmírně šikovné, používají filtry, stříhají videa a to je baví. Psaní statusů a dlouhé souvětí jsou zastaralé.

Lidovky.cz: Sociální sítě jako jsou Instagram či Facebook jsou přístupné od třinácti let. Co si o tom myslíte?

Dítě věkovou hranici stejně obejde, takže je úplně jedno, jak je nastavena. Rodič není schopný to ohlídat, dítě se tam prostě dostane. Já svým dětem sociální sítě nezakazuji. Snažím se s nimi mluvit, ale nemá cenu jim to zakazovat.