Chytré karanténě velí armáda. Do akce se zapojí 253 vojáků a 82 kusů techniky, říká Babiš

Od rána stát testuje takzvanou chytrou karanténu na jižní Moravě. Celému projektu velí Armáda České republiky, zapojí se až tři stovky vojáků. Na chod dohlíží i náměstek Roman Prymula, svou pozornost musí prioritně směřovat na systém inteligentní karantény. V čele krizového štábu ho proto nejspíš vystřídá ministr vnitra Jan Hamáček.

V pondělí stát spustil zkušební provoz chytré karantény v Jihomoravském kraji, celorepublikově začne fungovat po Velikonocích. Nový systém, který elektronicky vytrasuje nakaženého pomocí mobilních dat a rychle izoluje a otestuje jeho rizikové kontakty, by se ale měl v následujících dnech postupně rozšiřovat i do jiných krajů.

„Zájem projevil i Moravskoslezský kraj, ten by mohl následovat, možná už v průběhu tohoto týdne,“ řekl v rozhovoru LN premiér Andrej Babiš (za ANO), který si můžete exkluzivně přečíst v pondělním vydání Lidových novin. Podle Babiše je důležité co nejrychleji zapojit Prahu, kde je nejvyšší počet nakažených. Je možné, že v hlavním městě bude systém zaveden ještě před blížícím se křesťanským svátkem.

Celému projektu velí armáda v čele s brigádním generálem Petrem Procházkou, který byl pověřen náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. „Pro projekt chytré karantény armáda vyčlenila 253 vojáků a 82 kusů techniky. Do nařízení vlády navrhne navýšit počet na tři sta osob, ať máme možnost posílení v případě potřeby,“ uvedl předseda vlády Babiš.

‚Prymula se musí soustředit na zdravotnictví.‘

Na fungováním inteligentní karantény ale dohlíží i současný předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. „Bude zplnomocněncem vlády, projekt bude stejně jako krizový štáb fungovat pod vládou,“ dodal Babiš. Vláda proto směřuje k zásadní personální výměně. V čele krizového štábu náměstka ministra zdravotnictví zřejmě nahradí ministr vnitra Jan Hamáček (za ČSSD). Definitivně o tom kabinet rozhodne v pondělí. „Profesor Prymula se musí soustředit na systém chytré karantény a hlavně na zdravotnictví a na epidemiologické záležitosti,“ zdůvodnil premiér Babiš.

Vláda dává chytré karanténě ty nejvyšší priority. „Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu,“ uvedl Babiš.

Účelem chytré karantény je do tří dnů elektronicky vytrasovat všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Přičemž infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit.

Díky novince by se mělo postupně uvolňovat plošné omezení pohybu všech obyvatel a v izolaci by měli být jen ti, kdo přišli do kontaktu s nakaženým. „Myslím si, že opatření by se mohla rozvolňovat třeba od různých služeb. Ženy ocení, pokud si budou moci zajít na kosmetiku nebo ke kadeřnici,“ popsal předseda vlády Babiš.