ČSSD se tulí k Zeleným. Žádaná nevěsta si klade podmínku: žádná spolupráce s Babišem

Praha Doporučení, jež před dvěma týdny zaznělo z úst prezidenta Miloše Zemana, aby vládní partneři ANO a ČSSD vytvořili předvolební koalici pro podzimní sněmovní volby, zůstane s největší pravděpodobností v rovině přání. Jak zjistily Lidovky.cz, vedení sociálních demokratů si před necelým měsícem odhlasovalo, že s koaličním partnerem veselka nebude. Proti nápadu se vymezili šéfové obou stran Andrej Babiš (ANO) i Jan Hamáček (ČSSD).

Místo toho se na levici rýsuje sociální demokracii spojenec v podobě Zelených. Byť jde o podstatně menší stranu, které průzkumy přisuzují podporu okolo 1,5 procenta voličů, pro oranžové se jeví jako přirozenější partner. A s ohledem na fakt, že ČSSD v poslední dekádě postupně ztratila na síle a balancuje na pětiprocentní hranici, prahu pro vstup do Poslanecké sněmovny, nebyli by Zelení zase o tolik menší spojenec.



„Sjednocení sociálně a ekologicky orientovaných stran v České republice považuji za jedinou šanci pro levici do budoucna. Je to můj cíl, ať už se to podaří ve volbách letos na podzim, anebo později. Čím dříve se to stane, tím lépe,“ řekl serveru Lidovky.cz Michal Šmarda, místopředseda ČSSD.

Obdobně mluví i statutární místopředseda strany Roman Onderka. „Vedení ČSSD dostalo před čtrnácti dny na zasedání předsednictva mandát k otevření strany před parlamentními volbami. Sociální demokracie bude vyjednávat o levicové volební alianci s odboráři, Zelenými, regionálními uskupeními a s nezávislými odborníky, ke kterým máme programově blízko,“ napsal serveru Lidovky.cz Onderka.

Inspirace hejtmanem

Široká množina vyjmenovaných subjektů demonstruje reakci ČSSD na skutečnost, že její stranické logo voliče příliš neláká. Inspirací pro oranžové byl i úspěch, jaký v loňských krajských volbách slavil Martin Netolický (ČSSD). Ten se „schoval“ na kandidátce projektu nazvaného 3PK Pro prosperující Pardubický kraj, v němž vedle sociální demokracie bylo hnutí Společně pro kraj a nezávislí kandidáti, a obhájil post hejtmana.

Zájem spojit síly a jednat o předvolební spolupráci se Zelenými o víkendu potvrdil předseda ČSSD Hamáček, jenž vystoupil jako host na jejich online sjezdu. V projevu mimo jiné zmínil, že sociální demokracie požaduje rychlejší odklon od uhlí, oproti doporučení Uhelné komise se tak nemá stát v roce 2038, ale už o pět let dříve; Zelení za termín konce využívání uhlí v energetice stanovili rok 2030.

Hamáček ve své řeči také vyzdvihl dle něj přehlíženou roli, kterou jeho strana hraje ve vládní koalici. „Je to otázka ochrany demokracie a parlamentarismu. To, že je nutné brát parlament vážně, nás stálo ve vládě mnoho sil. Od nás nikdo nikdy neslyšel, že by parlament byl nějaká žvanírna,“ zmínil předseda sociální demokracie v narážce na dřívější slova premiéra Andreje Babiše a se zjevnou snahou získat srdce Zelených.

Od svého vládního partnera se Hamáček distancoval i při slovech o v prosinci schváleném balíčku daňových opatření, která hnutí ANO prosadilo společně s ODS. „Pokud bude situace směřovat k vládě ANO a ODS, hodlám v našem potenciálním společném projektu se Zelenými navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou,“ uvedl vicepremiér směrem k posluchačům „zeleného“ sjezdu.

Jenže osm let spoluvlády ČSSD s ANO se v očích Zelených jeví jako těžký hřích. V sobotu po vnitrostranické diskusi vznesli jasnou podmínku možného sbližování. „Do společného hnutí Lidé PRO nebo s ČSSD půjdeme jen tehdy, pokud jasně vyloučíme jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše, nabídneme občanům účinné řešení koronakrize a následné obnovy země,“ uvedla Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených a starostka Mníšku pod Brdy.

Až další v pořadí

Vedle ČSSD totiž Zeleným nadbíhá také hnutí Mikuláše Mináře, který stejně jako Hamáček vystoupil na jejich online sjezdu.

Úvahami na sbližování s jinými subjekty reaguje vedení sociální demokracie na poptávku od straníků, kterou odhalily výsledky vnitrostranické ankety. „Zúčastnily se jí dva tisíce lidí, má tedy vypovídající charakter. Pro vytvoření širšího předvolebního bloku se vyjádřila drtivá většina. Zelení byli z možných stran nejpreferovanější,“ řekl serveru Lidovky.cz Šmarda. Na samotném chvostu pomyslného žebříčku se umístili Piráti a hnutí ANO.

Podle místopředsedy ČSSD by eventuální předvolební spojení mělo logiku i s ohledem na historii. „Lidé, kteří se o to zajímají, asi vědí, že Zelení původně vznikli v Německu mimo jiné odštěpením radikálnějších mladých sociálních demokratů v 70. letech minulého století,“ uvedl Šmarda.

Jenže pro tuzemské Zelené nepatří ČSSD mezi nejatraktivnější nevěsty. Taktéž si zpracovali vnitrostranický průzkum a ČSSD v něm skončila až na šesté příčce. Největší část respondentů preferovala spolupráci s Pirátskou stranou, na třetím místě zájmu Zelených se ocitlo hnutí Starostové a nezávislí následované Minářovým Lidé PRO, TOP 09 a lidovci. Až za nimi skončila ČSSD. V pořadí se však muselo škrtat, Piráti i STAN totiž spolupráci se Zelenými odmítli. O „topkařích“ a lidovcích pak Zelení vůbec neuvažují, protože se tyto subjekty v předvolební koalici spojily s ODS v projektu Spolu.

Složité námluvy

Nejen kvůli umístění v anketě bude případné propojování Zelených se sociální demokracií složité. Budování aliance může drhnout v programových otázkách: představitelé ČSSD podporují budování dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany, v minulosti se profilovali jako odpůrci kvót EU na migraci; to Zelení výstavbu nového bloku naopak kritizují a na základě programu z roku 2017 prosazují „vstřícnější a efektivnější“ azylovou a migrační politiku.