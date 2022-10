Chceme mír a demisi vlády. Na Zelném trhu se sešli demonstranti

„Bojím se, že nebudu mít na zaplacení účtů, proto jsem přišel vyjádřit nesouhlas,“ řekl jeden z demonstrantů redaktorce MF DNES na místě. Další účastníci se s novináři odmítali bavit.

Protest začal ve 14. hodin, kdy z reproduktoru zazněla píseň Karla Kryla Morituri te salutant. Lidé zaplnili horní část Zelného trhu u Moravského zemského muzea a budovy tržnice.

Z pódia zaznělo, že není důležité, kdo demonstraci svolal, ale že důležití jsou lidé, kteří přišli. Demonstrace byla proti „zdražování a neschopné vládě“. Zazněl i pokřik „hanba“.

Následně vystoupil předseda SPD Tomio Okamura, který kritizoval zadlužování České republiky a podporu Ukrajiny.

„Doufám, že vládě dáme jasně najevo, že s ní nesouhlasíme. Nechceme válku a zdražování, chceme mír a demisi vlády. Ministři tvrdí, že je ČR v největší katastrofě od druhé světové války. Jestli vládě dovolíme takové zadlužení, hrozí kolaps a řecký scénář. Nesouhlasím s tím, že si vláda odsouhlasila, že si půjčíme deset miliard korun a dáme je Ukrajině,“ uvedl Okamura.

Kritizoval i to, že se polovina ministrů chystá na společné jednání s ukrajinskou vládou do Kyjeva. „Nechcete tam zůstat?“, vyzval členy kabinetu.

„Zrůdný systém, kdy stát vyždímá na občanech maximum a pak vám něco vrátí na dávkách. S tím já nesouhlasím,“ řekl předseda SPD. Okamura tvrdí, že chce vláda vytvořit cenzorský úřad. Vyzývá k dalšímu tlaku a demonstracím, aby se srazila důvěra vlády a ve vládě se začali hádat.

Lidé mu tleskali a skandovali: „demisi“. Na místě mohli podepsat petici proti zdražování. Okamura krizi označil za politickou a hodnotovou, ne ekonomickou.

Demonstranti si s sebou přinesli české vlajky, či transparenty s hesly jako „Chceš-li mír, nepodporuj tuto vládu!!!!“, „Budoucnost pro děti“, „Stop NATO“. Opakovaně pískali, když zazněla jména členů vlády a volali „demisi“ a „hanba“.

„Národu hrozí ztráta suverenity“

Jako další dostal prostor Zdeněk Koudelka, vysokoškolský pedagog a člen hnutí Trikolóra. „Chceme žít normální životy. Vláda popřela staré tradice, že se vyplácí šetřit. Když šetříme, rozplyne se to jako nic kvůli drahotě. Místo abychom kupovali levný plyn, jsme vydíraní Německem a systémem burzy.“

Na pódiu vystoupila i chartistka a spisovatelka Lenka Procházková. „Svůj příspěvek jsem nazvala My a oni. Premiér vlády je politolog, ale neví, co to znamená být státníkem. Je to poslání, které vyžaduje moudrost filozofa. On bez výčitek svědomí zrazuje zájmy země. Premiér sází na to, že silnější vítězí, opozice nemá šanci.“

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková připomněla, že před 104 lety se Češi společně se Slováky vymanili z područí Rakousko-Uherska a založili samostatný stát. Nyní národu znovu hrozí ztráta suverenity, uvedla. „Vláda nás uvrhuje do vazalství Evropské unie, Bruselu, Washingtonu, Berlína - vyberte si,“ řekla Majerová.

Hnutí PES akci svolalo s hesly STOP zdražování!, STOP válce! a STOP vládě!.

Na Zelný trh přišla také malá skupina lidí, kteří vyjadřovali podporu Ukrajině napadené Ruskem a kritizovali politiku SPD. Jeden z nich měl transparent s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka a ukrajinskou vlajkou. Účastníci hlavního shromáždění na ně pokřikovali, diskutovali s nimi, nakonec je oddělili od demonstrace velkým transparentem a špalírem lidí s vlajkami.

Na místě byli policisté i antikonfliktní tým, jehož členové mírnili skupinu demonstrantů s transparentem. „Vše však proběhlo bez narušení veřejného pořádku,“ ujistil policejní mluvčí Petr Vala.

Protivládní demonstrace se v jihomoravské metropoli konala i přesně před měsícem, kdy se sešlo zhruba 1 500 lidí. Sledovali dění na Václavském náměstí v Praze. K vidění byly transparenty s nápisy: „Fialo, to stačí, jste váleční štváči,“ nebo „Co blázníte, vždyť jsou tady lidi.“