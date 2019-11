Detektiv Nevtípil, který stíhal Babiše, je opět na scéně. Navštívil primátorského náměstka Scheinherra

PRAHA Vyšetřovatel Pavel Nevtípil se stal známým hlavně díky stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Před pár týdny zaklepal na dveře jiného politika – náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha sobě).

Jak zjistily LN, policie se zajímá o projekt rekonstrukce stanice metra Nádraží Holešovice. Největší městská firma – pražský dopravní podnik (DPP) – se s posvěcením magistrátu chystá vytvořit projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (projekt PPP – pozn. red.). A to se společností Nové Holešovice Development; ta má provést rekonstrukci rozsáhlého území v lukrativní části Prahy 7. Ve společném projektu by však dopravní podnik měl mít jen třetinový podíl. Zároveň by měl převést své pozemky do společného projektu. Na výběr strategického partnera přitom nebyla vypsána veřejná soutěž.

A právě to kritizuje Czech Property Investments (CPI) miliardáře Radovana Vítka. Metropoli nabízí 100 milionů korun nad rámec dohody, kterou chce uzavřít dopravní podnik se společností Nové Holešovice Development. CPI dokonce sepsala na konci září podnět k šetření a zaslala ho šéfžalobci Pavlu Zemanovi. „Podnět od zástupce této společnosti obdrželo Nejvyšší státní zastupitelství dne 30. září, posoudilo ho a následně postoupilo věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství,“ řekl LN Petr Malý, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství.

Jak by mohlo vypadat holešovické metro po obnově?

Podnět pak putoval dál na Městské zastupitelství v Praze a do zkoumání nitek případu se vložila pražská hospodářská kriminálka a kapitán Pavel Nevtípil. Jeho návštěvu na radnici potvrdil náměstek pražského primátora pro dopravu Adama Scheinherr. „Bylo to před třemi týdny. Případ se ještě nevyšetřuje. Přišel jeden policista, který se vyptával na informace. Byla to čistě informační schůzka,“ řekl LN Scheinherr.

Kriminalisté nechtěli k případu poskytnout bližší podrobnosti. „Šetření je fáze, kdy se zjišťují skutečnosti, zda byl spáchán trestný čin, či nikoli. V rámci šetření nelze provádět žádné úkony podle trestního řádu. Policie neposkytuje z taktických důvodů informace, jestli nějaké šetření provádí, či neprovádí,“ napsal LN Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

Vítkova CPI varovala, že postup města vykazuje nestandardní rysy. Zejména poukazuje na to, že vedení prahy jednalo pouze s jediným developerem. „V případě upřednostnění jednoho z investorů na úkor ostatních vlastníků nemovitostí, významných investorů v území a jiných relevantních subjektů bez provedení transparentního výběrového řízení by mohlo dojít k porušení výše uvedených povinností,“ napsal žalobcům Zdeněk Havelka, předseda představenstva CPI a poukázal na povinnost péče řádného hospodáře.

Dopravní podnik se hájí, že výběrové řízení nebylo na místě, protože bylo nutné jednat s vlastníky pozemků v holešovickém areálu, kde Vítkova CPI nic nemá. Proto padla volba na Nové Holešovice Development, za niž vystupuje společnost Karlín Group.

Infografika ohledně obnovy Holešovic.

„Zohlednili jsme vlastnickou strukturu pozemků v okolí severního vestibulu metra Nádraží Holešovice. Jediným developerem, který vlastní či má zajištěna práva k pozemkům bezprostředně sousedícím s pozemky dopravního podniku v této oblasti, je skupina Karlín Group v součinnosti s EPH (patří miliardáři Danielu Křetínskému – pozn. red.). Vzhledem k tomu nepřicházela spolupráce na realizaci záměru DPP s jiným investorem, který nedisponuje právy k nemovitostem v této oblasti, v úvahu,“ napsal LN mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Postup posvětily posudky právních kanceláří Fröhlich & Partners a Havel & Partners.

Podivný slepenec a BIS

I přes ujišťování ze strany městské firmy DPP a náměstka primátora Scheinherra případ přerostl ve spor uvnitř pražské koalice. S kritikou vystoupila TOP 09 a STAN tvořící koaliční uskupení v čele metropole – Spojené síly pro Prahu. Terčem výtek se stala nejasná vlastnická struktura společnosti Nové Holešovice Development. „Dlouhodobě považujeme za naprosto nepřijatelné, že by měl DPP vstoupit do projektu s privátní firmou, která má anonymní vlastnickou strukturu,“ prohlásil minulý týden lídr Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Rovněž se podivil, že koaliční partnery náměstek primátora neinformoval o návštěvě policie.

Firmu Nové Holešovice Development původně vlastní Karlín Group Seven developera Serge Borensteina. Potíž – na kterou poukázal i Pospíšil – je však v tom, že Nové Holešovice Development spoluzakládala společnost Source of Success (Zdroj úspěchu), jejíž vlastník končí v kyperské firmě Stelleri Holding Limited. Členem představenstva a partnerem Nové Holešovice Development se navíc stal podnikatel Thomas Samii, jehož jméno se nedávno objevilo v médiích v souvislosti s prodejem bytu někdejšímu premiérovi Petru Nečasovi (ODS).

V roce 2013 firma Alkatria, v níž Samii figuroval, nejprve za 140 milionů korun koupila sídlo vydavatelského domu Economia na Letné, aby je krátce na to prodala Úřadu práce za více než dvojnásobnou cenu. Případ se dostal i do výroční zprávy Bezpečnostní a informační služby.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nevyhlásilo veřejné poptávkové řízení. Partnerem MPSV v transakci za 299 milionů korun, která proběhla v listopadu 2013, byla akciová společnost Alkatria s nejasnou vlastnickou strukturou, která uvedený objekt v květnu 2013 koupila za 140 milionů od společnosti Economia. Kromě rozdílu v cenách je podezřelé i to, že majitel budovy neúspěšně usiloval o její prodej dalším dvěma veřejným institucím,“ popsali zpravodajci.

Poté, co se nejasná struktura společnosti Nové Holešovice Development stala terčem kritiky, přišlo vedení města minulý týden s informací, že Samii v partnerské firmě dopravního podniku nebude. „Karlín Group tak vychází vstříc žádosti vedení hlavního města Prahy z posledního společného jednání,“ uvedla v prohlášení pro ČTK Hana Samuelová, ředitelka komunikace společnosti. LN však ověřily, že v obchodním rejstříku se do včerejška žádná vlastnická změna Nové Holešovice Development neobjevila.

Policista Pavel Nevtípil (vpravo) a státní zástupce Jaroslav Šaroch (vlevo) před schůzí mandátového a imunitního výboru.

Přípravy projektu v Holešovicíchsleduje Transparency International (TI). „Máme docela dost otázek, jež je potřeba zvážit. Týkají se jednak vlastnické struktury, která se nějak měnila, nastavení smluvních vztahů až po problematiku pozemků, jež se budou převádět do společnosti,“ řekl LN Petr Leyer, právník TI. Podle něj skutečnost, že město nechce vypsat tendr na partnera, vyplývá z toho, že Praha se stavbou spěchá. „Je daleko jednodušší a rychlejší to udělat bez tendru, což zákon umožňuje. Na druhou stranu to vzbuzuje otázky a město musí umět odpovědět, proč je to zrovna tento konkrétní subjekt,“ uvedl Leyer. Zároveň upozornil, že pokud by přišla výhodnější nabídka, je „na hranici zdravého rozumu a politické odpovědnosti“ ji neposoudit.

Čekání na studii

Místopředsedoviopozičního pražského zastupitelského klubu ODS Tomáši Portlíkovi se nelíbí, že nemají zastupitelé dostatek informací. „Ptal jsem se pana náměstka, proč se nedělá výběrové řízení. Proč ho nedělají ti, kdo před volbami tvrdili, že prodeje majetku musejí být ve výběrovém řízení. A také to dělají ti, co kritizovali minulé vedení za společný podnik s Pentou (na výstavbu linky metra D měl vzniknout společný podnik se soukromou společností Penta – pozn. red.), která přitom byla vybraná ve výběrovém řízení, a přitom dnes sami dělají společný podnik s kyperskou společností, o které pan Borenstein tvrdí, že ji vlastní. Tomu můžeme věřit, ale nemusíme,“ řekl LN Portlík.

O neprůhlednostimluví i koaliční radní, právnička Hana Kordová Marvanová ze Spojené síly pro Prahu. „Na fungování společného podniku se nebude vztahovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Zároveň nejsou dostatečné záruky, že se projekt skutečně dokončí. DPP má přitom do společného podniku převést pozemky. Cena, za niž mají být pozemky převedeny, neodpovídá ceně, kterou budou mít v momentu převodu,“ shrnula svou kritiku pro LN.

Náměstek Scheinherr říká, že projekt zdědil po předchozí garnituře a že se snaží zapracovat všechny připomínky. Před finálním rozhodnutím chce mít k ruce ještě posudek společnosti KPMG, který by měl odpovědět na otázky týkající se ekonomické výhodnosti společného podniku se soukromou firmou. Ten by měl být hotový během několika týdnů.