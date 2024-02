E-přihlášku na střední školy zatím podalo 59 tisíc uchazečů, hlásí ministerstvo

Na střední školy by se letos mohlo podle ministerstva hlásit 106 tisíc žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Podle společnosti Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná, by systém DiPSy mohlo využít 50 až 70 procent rodičů.

Cermat měl systém původně spustit ve čtvrtek 1. února, kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho ale otevřel o den později. „Jsem rád, že systém po počátečním zdržení funguje a uchazeči a jejich zákonní zástupci volí ze tří možných variant především tu plně elektronickou,“ uvedl v pondělí ministr školství Mikuláš Bek.

Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího je v systému nově přidaný přehled podaných elektronických přihlášek, díky kterému uživatelé mohou vidět podstatné údaje o přihláškách. Přihlášku podanou elektronicky nově mohou také vzít zpět a podat novou. „Duplicitní přihlášky, tedy ty, které byly absolutně totožné, jsme systémově sloučili do jediné, což usnadňuje proces jak z pohledu ředitelů, tak z pohledu rodičů a zároveň zvyšuje efektivitu systému,“ vysvětlil Krejčí.

Podle něj Cermat spolu s Digitální informační agenturou a ministerstvem vnitra nyní ale řeší potíže několika set uživatelů systému se zobrazením seznamu dětí. „Děkujeme veřejnosti za trpělivost a zároveň se omlouváme za případné nepříjemnosti,“ dodal k tomu ředitel Cermatu.