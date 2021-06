Do Bulharska bez omezení. Při návratu do Česka stačí i negativní cest, uvedl ministr Kulhánek

Čeští turisté mohou od středy do Bulharska bez jakýchkoli omezení. Při návratu do České republiky se ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, první dávkou vakcíny proti covidu-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci. Na twitteru to ve středu uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Testy dětí při cestování? Slováci je nežádají, jinde musejí starší ratolesti, někde už dvouleté. Přinášíme přehled Původně se počítalo s tím, že bez omezení budou moci Češi do Bulharska přijet 22 dnů po první dávce vakcíny proti nemoci covid-19. Země by se přiřadila ke Slovensku, Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku. Před zhruba dvěma týdny Kulhánek oznámil, že stejné ulehčení poskytne českým turistům také Chorvatsko. „Bulhaři nám vyšli vstříc nad rámec požadavku ministerstva zahraničních věcí a umožnili do země vstup nepodmíněný ani první dávkou očkování,“ sdělila ČTK mluvčí ministerstva Eva Davidová. Česko se chystá vpouštět cestující z Bulharska s jednou dávkou covidové vakcíny podle dříve vládou schváleného usnesení od pondělí 21. června. V roce před pandemií zavítalo do Bulharska na 189 000 Čechů, loni se podle bulharské ministryně cestovního ruchu Stely Baltovové jejich počet snížil vlivem koronavirových restrikcí na čtvrtinu. Bulharsko patří společně s Řeckem a Chorvatskem k nejoblíbenějším turistickým destinacím Čechů. V červenci a srpnu bude českým občanům jako v minulých letech k dispozici konzulární jednatelství v přímořském městě Burgasu. V letoviscích Kitenu v Primorsku budou navíc fungovat společné bulharsko-české policejní hlídky.