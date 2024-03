Pavel se sešel se zástupci ANO kvůli důchodové reformě. Chce získat podporu

Prezident Pavel se se zástupci opozice sešel proto, aby pro návrh reformy získal větší podporu v parlamentu. „Prezident už několikrát vyjádřil názor, že takto důležitý zákon by měl mít širší podporu ve sněmovně tak, aby překračoval horizonty voleb. Je to zákon, který je důležitý pro každého občana,“ zdůvodnil ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.

Na tiskové konferenci zástupci hnutí ANO mluvili o potřebě změnit současný návrh novely zákona o penzích. „Panu prezidentovi jsme vyjádřili obrovské zklamání nad tím, že spolupráce se zástupci pětikoalice byla prakticky nulová,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Podle ní jsou nejzásadnějšími body novely zákona věk odchodu do důchodu a snížený věk odchodu do důchodu u vybraných profesí.

Schillerová si postěžovala, že opozice neví, na základě čeho se koalice rozhodla zařadit vybraná povolání do této kategorie. „Nejsou tam žádná tvrdá data, žádná analýza,“ dodala Schillerová. Podle stranického kolegy Karla Havlíčka by se Česká republika měla zaměřit na nové zdroje financování penzí jako je tomu například ve skandinávských zemích.

Podle Aleny Schillerové prezident přislíbil zprostředkování komunikace mezi vládou a opozicí a bude požadovat, aby pětikoalice prozatím o novele do té doby nejednala. To potvrdil i stranický kolega Karel Havlíček. V jakém časovém horizontu by mělo setkání proběhnout není jasné, Alena Schillerová ale předpokládá, že to bude v blízké době. Mluvčí prezidenta Pavla už oznámila, že prostor pro schůzku se hledá.

První jednání po roce

Naposledy se jednání mezi opozicí a koalicí na téma důchodové reformy konalo v březnu minulého roku. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka novou příležitost vítá. „Mám informaci o tom, že i pan prezident se chce zapojit do těchto jednání, chce sezvat ke společnému jednání právě nás i se zástupci opozice, za což určitě děkuji,“ potvrdil. Podle něj by měla vláda reformu schválit do konce měsíce, poslanci by ji pak začali projednávat v dubnu.