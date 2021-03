Zatím není pro každého, říká přednosta kliniky Mayer. Co víme o anticovidovém ‚koktejlu života‘ z Brna?

Brno Brněnský anticovidový koktejl není podle Jiřího Mayera z Fakultní nemocnice Brno zatím určen pro podávání všem. Díky tomu, že obsahuje hyperimunní plazmu, by se to ale mohlo změnit.

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. přednosta kliniky – Interní hematologická a onkologická klinika 0305 FN Brno - Bohunice.

Lidovky.cz: Jaké jsou hlavní výhody vašeho koktejlu?

V první řadě je nutné říct, že je třeba ho podat včas. Naši pacienti mají skutečně hodně podlomenou imunitu, téměř žádnou. Čekat u nich tedy imunitní reakci na koronavirus je velmi rizikové. Výhodou je to, že remdesivir působí jako antivirové antibiotikum. A navíc plazma od dárců po koronaviru, která je testovaná na virus neutralizující protilátky, obsahuje sama o sobě koktejl látek, jež by si takový pacient sám neměl možnost vytvořit. Nenecháme tak v pacientech virus růst a oslabovat je ještě více, než jsou. Nedá se také už říct, že úspěšnost 100 procent na 28 pacientech je úplná náhoda.

Lidovky.cz: Klíčové je tedy načasování. Kdy se má látka podávat?

Čím dříve, tím lépe. Mluvíme o pacientech, kteří dosud nebyli zahrnuti v žádné studii na lék proti koronaviru, ba ani vakcinaci. Mají třeba dva nádory či prochází druhým relapsem nádorové choroby. V takové kategorii platí, že co pacient, to odlišný případ. Není to jako soubor tisícovky pacientů s vysokým krevním tlakem. Bavíme se o těch skutečně nejohroženějších a nejnáchylnějších jedincích. Jakmile má takový pacient indikován koronavirus, nemělo by se čekat, zda se mu průběh zhorší, a s léčbou začít hned. Nelze čekat jako u jiných pacientů.

Lidovky.cz: Jaká je možnost využití u méně ohrožených skupin?

Možné to je, ale bylo by to možná zbytečné, byť obě složky léku jsou ověřené a bezpečné. Studenty ale učíme, kdo indikaci k léčbě dané nemoci nemá, je automaticky kontraindikovaný. Nehodí se. Ukázalo se, že plazma nebo remdesivir podané pacientům bez nádorového onemocnění později, tedy třeba až se nacházejí na plicním ventilátoru, nemá efekt. U remdesiviru se u běžných pacientů čeká až na lehký zápal plic. To si my nemůžeme dovolit.

Lidovky.cz: Vysoce rizikoví pacienti tedy nemusí končit na intenzivní péči

Dá se to tak říct. Bylo by ale ode mne ošemetné doporučovat to mimo prokázané hemato-onkologické pacienty. K tomu by byla potřeba klinická studie, která by zahrnovala třeba pacienty s cukrovkou, lidi starší sedmdesáti let a s dalšími rizikovými faktory. Nechci ale tvrdit, že nyní náš lék budeme podávat každému druhému, jako třeba zastánci jiného koktejlu invermektinu. Byl bych raději velmi obezřetný.

Nicméně je pravda, že sama plazma už se jako účinná ukázala i u jiných skupin pacientů, takže racionální základ v takové úvaze je. Určitě není důvod u konkrétních pacientů, u nichž lékař usoudí zvýšené riziko, nepodat kromě remdesiviru i hyperimunní plazmu od dříve nakažených lidí. Plošně to ale zatím doporučit nelze.



Lidovky.cz: Jak je to momentálně s dostupností remdesiviru a plazmy? Toho prvního bylo zprvu málo.

Je nám plně k dispozici, není s ním žádný problém. Jeho použití musí schválit jeden můj kolega z infekční kliniky. Momentálně máme k dispozici v naší lékárně i v dětské nemocnici dvacet kusů. Distributor ale jezdí každý všední den, o víkendech je distribučním místem brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pokud jde o plazmu, s tou zatím problémy taktéž nejsou.

Lidovky.cz: Lék jste podali 28 pacientům, zatím s maximální úspěšností. Co to číslo ale říká o průkaznosti vašeho postupu?

Osmadvacet takto ohrožených pacientů není malé číslo, ale na druhou stranu je to výsledek po dvou měsících. V Česku se denně nakazí 15 tisíc lidí. V našem případě jde o „hyperrizikové“. Odhadl bych, že z nich by za jiných okolností na covid zemřela třetina až polovina. Až se dostaneme na 30 pacientů, rád bych to popsal pro odborný časopis.