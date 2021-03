Čeká nás nešťastné léto? Teplo na britskou mutaci nestačí, vir se bude šířit jako při první vlně, myslí si Prymula

Praha Slunce sílilo a většina Čechů si oddechla. Po téměř třech měsících se většina vrátila do práce. Loni v létě se život vrátil takřka k normálu. Otázkou je, zda epidemie oslabí s nástupem vysokých teplot i letos. Do hry totiž vstupuje britská mutace, jež se rychleji šíří.

Už loni na jaře se spekulovalo, že na šíření nového typu koronaviru má vliv počasí. Čím teplejší, tím je virus slabší. Na podzim pak teorii potvrdili čínští vědci, ovšem s dodatkem, že počasí na potlačení viru nestačí.



„Klimatické podmínky ukazovaly, že v letních měsících intenzita šíření klesla asi o čtyřicet procent. Kdybychom to zprůměrovali s ohledem na britskou, jihoafrickou a další mutace, tak by se tento efekt de facto vyrušil. Mutace má plusový efekt, letní sezona minusový, to by znamenalo, že by se virus šířil podobně jako tomu bylo v první vlně,“ sdělil serveru Lidovky.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku je už nějaký čas přítomná zejména britská odnož viru, která navíc začíná převládat. V úterý se ale objevily i první případy jihoafrické mutace. „Britská mutace je sice v některých krajích dominantní, ale je vidět, že celosvětové množení viru je už tak intenzivní, že mutací vzniká více. Vidíme mutace i na území Česka. Záleží ale samozřejmě na tom, zda mají nějaký klinický význam, či nikoli,“ vysvětluje Prymula.

Šíření bude rychlejší

I v případě britské odnože se jedná o sérii několika mutací, které jsou dohromady označené přídomkem britská.

„Platí, že šíření bude rychlejší, než bylo v první vlně, a zásadně rychlejší, než bylo v letních měsících, a s tím se musí počítat. Je to signál, že opatření, která dřív byla účinná, už v této podobě účinná být nemusí,“ doplnil epidemiolog.

Výhodou letošního roku je, že už je k dispozici vakcína. V Česku se ale očkuje pomalu. Země už je nyní daleko za strategií, která vznikla v prosinci. Stále probíhá očkování u lidí starších osmdesáti let, zdravotníků nebo klientů a zaměstnanců domovů pro seniory, což je první prioritní skupina.



Exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Že Česko nepatří k nejrychlejším, ukazuje příklad poslední vakcíny, která dorazila do země. Ačkoli je jí k dispozici asi 40 tisíc, vyočkovaly se jen jednotky tisíc.

Co se týče covidu a letního počasí, skupina čínských výzkumníků pracovala na podzim s daty ze Světové zdravotnické organizace (WHO) o denních počtech nově nakažených. K nim přidali denní meteorologická data o průměrné denní teplotě, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. V úvahu ale vzali například i takové faktory, jako je hustota zalidnění; čím vyšší je, tím se logicky virus šíří více, ale také medián věku obyvatel. Tam, kde je starší obyvatelstvo, je také vyšší počet závažných případů.

Co stupeň, to pokles úmrtí

Vědci zjistili, že s každým stupněm, o který se oteplí, poklesne počet infekcí za den průměrně o tři procenta, počet úmrtí na covid za den o zhruba 1,26 procenta. Vliv má ale i vlhkost. S každým vzrůstem relativní vlhkosti o jedno procento klesá počet infikovaných za den o 0,85 procenta, počet úmrtí pak o 0,51 procenta.

To vše platí s douškou, že teplota a vlhkost covid nepotlačují, což značí například i jeho výskyt v amazonském deštném pralese nebo v rovníkové Africe. Faktorem nicméně podle jiného článku v časopise National Geographic může být i to, že během letních měsíců tráví lidé méně času ve vnitřních prostorách, kde se virus šíří snadněji. Výzkum byl ale dělán bez přihlédnutí k mutacím, které to celé mohou změnit.

Podobně působí počasí i na jiné nemoci. Mezi jinými i na chřipku, se kterou bývá covid často srovnáván. Ohniska chřipky se zpravidla objevují na podzim a v zimě. Nakažlivější je ostatně v určitých sezonách například také původní SARS.