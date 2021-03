Nové mutace koronaviru znepokojují Ameriku. Obě mají podle vědeckých studií vyšší odolnost vůči očkování

WASHINGTON/PRAHA Rozvolňování restrikcí v době, kdy se ve Spojených státech začaly šířit takzvané „newyorské“ a „kalifornské“ mutace koronaviru, vyvolává velké otazníky. Guvernéři v obou státech byli pod velkým politickým tlakem.

Jen co se zdálo, že Spojené státy jsou z nejhoršího venku, objevují se nové „znepokojivé“ varianty koronaviru. Epicentra lze najít na západním a východním pobřeží – v lidnatých státech New York a Kalifornie, které si prošly silnými vlnami nákazy.



Newyorská varianta, neboli B.1.526, je stále relativně vzácná. Jakkoli byly její první případy identifikovány již v listopadu v manhattanských Washington Heights, dosud je známo pouze 735 infikovaných jedinců. Ti se sice nachází v celkem 15 amerických státech, včetně vzdáleného Texasu či Wyomingu, naprostá většina případů se však soustředí v New Yorku a sousedním New Jersey. Serveru Bloomberg to v pondělí řekl ředitel pokročilého programu molekulární detekce z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Gregory Armstrong.

V samotném New York City se varianta momentálně rychle šíří a mohla by se v budoucnu stát dominantní. Z epidemiologického hlediska ji však stále provází řada neznámých. Čerstvá studie Kalifornského technologického institutu (Caltech) a Columbijské univerzity v New Yorku sice tvrdí, že by varianta mohla být odolnější proti momentálně používaným vakcínám, dosud však čeká na schválení odbornými recenzenty.

Naopak kalifornská varianta, neboli B.1.427/B.1.429, už je mnohem rozšířenější a v nejlidnatějším americkém státě již převládá. Podle LA Times to tvrdí vědci z Kalifornské univerzity v San Francisku (UCSF). Mutace má být podle nich odolnější proti očkování a pravděpodobně také smrtelnější. Tým však dosud nezveřejnil výsledky svých laboratorních testů, což se stalo terčem kritiky.

„Věda není proces, kde prostě vezmete jednoho člověka za slovo,“ obul se do svých kolegů Otto Yang ze sesterské Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA). „Je to proces, kde všichni zhodnotí důkazy a mezi odborníky se vytvoří konsenzus – a to se nestalo. Existuje mnoho důvodů, proč pochybovat o závěrech (týmu z UCSF).“

V USA se mezitím nezadržitelně šíří britská varianta B.1.1.7. Několik expertů včetně vrchního epidemiologicého poradce Bílého domu Anthonyho Fauciho poukázalo na riziko, že se jednotlivé varianty viru dostanou do „souboje kdo s koho“ o to, která z nich dokáže nejlépe vzdorovat vakcínám. Na takový souboj by údajně mohlo dojít právě v Kalifornii, kde by proti sobě stály dvě velmi nakažlivé varianty viru. Podle Scotta Gottlieba, bývalého komisaře americké kanceláře potravin a léčiv (FDA) je pravděpodobnější vítězství britské varianty, která by se tak v celých Spojených státech mohla stát dominantní do konce března.

Rozvolňovat, či nerozvolňovat

Jako by toho nebylo málo, v obou zmíněných státech se ke krizi epidemické přidává i krize politická. Zrovna když by se měli soustředit na otázky veřejného zdraví, guvernéři New Yorku i Kalifornie hrají vabank o svou politickou budoucnost.

Zatímco demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom čelí reálné hrozbě svého odvolání z funkce mimo jiné kvůli dosavadnímu zvládání pandemie, guvernér New Yorku demokrat Andrew Cuomo čelí obvinění ze sexuálního obtěžování a vyšetřování FBI kvůli snaze ututlat katastrofální počet úmrtí v domovech pro seniory na jaře minulého roku.

Jejich strategie, jak této politické krizi čelit, se dosud lišily. Při vědomí, že téměř dvěma milionům signatářů petice za jeho odvolání vadí především tvrdý lockdown, Newsom začal již koncem prosince zvolna rušit některé restrikce.

Ve státě je nyní povoleno venkovní stravování v restauracích, a v několika okrscích dokonce i vnitřní. Nařízení „zůstaňte doma“ bylo zrušeno již koncem ledna. Tento risk mohl teoreticky usnadnit šíření nakažlivé kalifornské varianty.

Cuomo, který byl až do ledna mnohými považován za vzor zvládání boje s pandemií, zůstával dosud opatrnější. I v New Yorku, který má v přepočtu na obyvatele druhý nejvyšší počet úmrtí ve Spojených státech, bude však od 22. března povoleno vnitřní setkávání jedné a venkovní shromáždění až dvou stovek lidí. Své restrikce nejnověji rozvolnily také republikánské státy Texas a Mississippi, první jmenovaný dokonce „na 100 procent“. Prezident Joe Biden to označil za „neandrtálské myšlení“.