Feri byl jako malá strana, pro Spolu je nenahraditelný, míní expert. Načasování přijde řadě politiků podezřelé

Praha Kvapný odchod Dominika Feriho (TOP 09) z poslaneckých lavic a z kandidátky pro říjnové sněmovní volby postavil koalici Spolu, již vedle „topky“ spolutvoří ještě ODS a lidovci, před nutnost patřičně upravit již rozjetou předvolební kampaň.

Feri oznámil svou rezignaci ve středu poté, co redakce Deníku N a serveru Alarm zveřejnily článek, v němž řada žen vylíčila čtyřiadvacetiletého politika jako nelítostného sexuálního predátora. Feri uvedl, že nařčením se hodlá bránit soudní cestou. Ve dolní komoře jej po zbytek volebního období – tedy do říjnových voleb – nahradí dokumentaristka Olga Sommerová, jež na kandidátce TOP 09 v roce 2017 figurovala za uskupení LES.



Kauza Feri tvrdě poznamená již rozjetou kampaň Spolu. Její část – ta s názvem „Máš hlas“, cílící na mladé lidi –, stála přímo na něm. Tím spíše je pro koalici problém, že rezignující politik pochází ze strany hlasitě obhajující liberální vidění světa. Nejvíc chmur může čerstvý skandál přidělat nepsanému lídrovi Spolu – občanským demokratům, kteří navíc platí za výrazně konzervativnější politickou sílu.

„Je to škoda, Dominik byl hodně výrazná tvář,“ uvedl pro Lidovky.cz poslanec ODS Marek Benda. Tomu se přitom snoubení liberálního a konzervativního pohledu v koalici Spolu zamlouvá. A dle Bendy nebyl nikdo liberálnější, než právě Feri.

Kauza a z ní vyvozená rezignace – na mandát poslance i místo na kandidátce – zasáhla jak TOP 09, tak ODS na jejím „domácím hřišti“: v Praze. Právě na pražské kandidátce trojkoalice totiž Feri figuroval jako čtyřka, díky čemuž měl, i vzhledem k příznivým výsledkům trojkoalice ve volebních průzkumech, poslanecké křeslo takřka jisté. Občanští demokraté prý proto hodlají bedlivě sledovat, s jakou variantou přijde jejich liberální partner v klíčové metropoli.

Praha je bolavé místo

„Abych shrnul ohlasy mých kolegů, tak nejsme nadšení,“ řekl serveru Lidovky.cz ke kauze šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Nadto třeba podotknout, že „modří“ nedávno museli učinit vůči TOP 09 velký strategický ústupek, když post jedničky kandidátky v hlavním městě přepustili její předsedkyni Markétě Pekarové Adamové.

Portlík soudí, že podobná aféra by poškodila každou stranu, zdůraznil však, že on ani jeho kolegové se teď nehodlají na svém koaličním partnerovi nějak „hojit“. „Pozice Dominika Feriho měla svou liberální cenu, vyvažovala naše konzervativnější zaměření,“ dodal k tomu Portlík.

V pražském zákulisí se hovoří o dvou variantách náhrady za Feriho. Tou zřejmě politicky hůře průchodnou se jeví dostat do hry člověka z třetího subjektu koalice, lidovce Jana Čižinského. Jenže poslanec a starosta Prahy 7 platí ve vlastní straně za enfant terrible, jelikož si založil vlastní hnutí Praha Sobě a pronikl s ním na magistrát. Spousta straníků mu to má stále za zlé.

Druhý způsob postupu se přímo nabízí: místo Feriho by na kandidátce poskočil další „topák“ na pražské soupisce, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Toho si veřejnost nejvíce všimla, když se v konfliktu kolem sochy maršála Koněva na území „jeho“ městské části pustil do mediální přestřelky s Ruskem a jeho příznivci.

Zatímco šéfka TOP 09 Pekarová Adamová ocenila Feriho bleskovou rezignaci na post poslance jako zásadovou, někteří jeho kolegové se vydali ještě o trochu dále. „A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl serveru iDnes.cz čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Na Feriho obranu vystoupil i senátor a místopředseda partaje Tomáš Czernin. „Doufám, že to pro něj dopadne dobře. Já se domnívám, že se stal skutečně obětí, a věřím, že se s tím vypořádá,“ citoval Czerina portál SeznamZprávy.

Na slova obou známých tváří strany už reagoval člen TOP 09 Ondřej Kania, v „civilu“ zakladatel soukromých škol. Na Facebooku označil výroky obou politiků za nehorázné a vyjevil, že stranu možná opustí.

Czernin také zmínil, že v celé věci může jít i o politický boj. „Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ uvedl. Podobně se k aféře vyjádřil i Schwarzenberg, který pro Právo řekl: „Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je to pár měsíců před volbami a Dominik Feri byl jejich největší konkurent. To mi přijde podezřelé“.

Podobný názor rezonuje i v řadách ODS. Například Benda serveru Lidovky.cz řekl, že nechce hodnotit, zda Feri něco spáchal, či nikoliv, ale i jemu prý přijde načasování podezřelé. „Neodvážil bych se Piráty označit přímo, ale zavání to částí té progresivistické omladiny. Tento styl kampaní je mi bytostně odporný,“ uvedl mnohaletý poslanec.

Feri byl mostem pro mladé

Ať už ale TOP 09 nabídne za Feriho jakoukoli alternativu, díru po něm nejspíš nezacelí. „Feri je nenahraditelný, nikdo podobný v české politice nepůsobí,“ řekl serveru Lidovky.cz politický konzultant a zakladatel Institutu politického marketingu Karel Komínek.

Dle něj jde pro koalici Spolu o klíčový moment, z průzkumů totiž vyplývá, že u mladých voličů vedou drtivě Piráti. Právě v této věkové kohortě však Feri zvládl efektivně lovit podporovatele, v čemž mu pomáhal i velký dosah jeho účtu na Instagramu s 1,1 milionem sledujících. Mladí voliči jsou dle osloveného odborníka nejméně disciplinovanou skupinou, která k volbám často nakonec ani nedorazí. „Některé strany na ně tak už ani necílí, nevyplatí se jim,“ řekl.

Právě politik Feri dle něj zafungoval u mladých jako pojící můstek. „K natolik konzervativní formaci by mladí lidé jinak normálně neměli blízko,“ uvedl Komínek.

Nahradit Feriho bude dle něj těžké, už kvůli povaze moderní politiky, ve které jsou tváře jejích aktérů spojené s konkrétními tématy. Přitom vytvořit si zapamatovatelný „kukuč“ chvíli trvá. „Objektivně si musíme přiznat, že Dominik Feri měl sám o sobě dopad takové malé politické strany,“ poznamenal analytik.

Situace dle něj komplikuje i samotný fakt, že jde o sexuální obtěžování. To je prý totiž oblast, ve které se lze nařčením těžce bránit. Promptní rezignace tak byla podle Komínka jediným možným řešením, jelikož ve světě politiky zkrátka platí presumpce viny. Totéž ostatně prohlásila i sama předsedkyně „Topky“.