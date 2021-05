Pochybila Univerzita Karlova v kauze poslance Feriho? ‚To, co jsem slyšela, nebylo trestné,‘ říká senátorka

Praha Obvinění poslance Dominika Feriho ze sexuálního násilí, kterého se měl podle informací médií dopouštět, vyvolalo ve veřejných diskuzích následně rozpaky, zda Právnická fakulta Univerzity Karloy, kterou Feri do loňského roku navštěvoval, v situaci nepochybila.

To však odmítají zástupci Akademického senátu i vedení fakulty v čele s děkanem Janem Kuklíkem. „To se ke mně nikdy nedostalo,“ sdělil Kuklík Deníku N a A2larmu, jenž kauzu odkryly.

Řada zveřejněných i kolujících zkušeností o nepřijatelném chování poslance Feriho, jenž mnoho studentů označilo za „veřejné tajemství“, však vzbuzuje otázku, proč nikdo situaci neřešil dříve. Někteří diskutéři na sociálních sítí vidí vinu právě v institucích. „Na českých vysokých školách je systematický problém se sexuálním násilím na studentkách, kromě Feriho problematický hlavně ze strany vyučujících. Stávající instituce jsou buď nečinné, nebo komplicitní,“ uvedl na Twitteru uživatel Vašek Rut, pod jehož příspěvkem se rozvíjí diskuze s konkrétními příklady.

Na stejné sociální síti, která rozpoutala debatu o údajných proviněních Feriho, minulý týden reagoval i Martin Samek z Akademického senátu PF UK. „Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekneme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii,“ míní Samek, který podle svých slov nepojal podezření, že by mělo jít o něco závažnějšího než nevhodné pokusy o „balení“.

Jeho slova doplňuje i další senátorka Jolana Ordeltová, která serveru Lidovky.cz potvrdila, že mezi studenty sice kolovaly historky, že se Feri nechová hezky k ženám i o jeho způsobu vyjadřování a zacházení, ale nikdy to nebyla obecná známost, že by se dopustil sexuálního násilí.

Feriho asistentem byl jeden ze senátorů

Důvod, proč akademičtí senátoři neupozornili vedení školy na pochybné chování poslance, byl podle Samka takový, že pro některé věci, které se proslýchaly, chyběly důkazy. Ordeltová dodává, že jednala na základě výslovného přání žen a oznámení nedosahovaly hranic trestního práva.

„Je třeba mířit na pochybení politika, který se v dospělém věku jako veřejná osobnost choval tímto způsobem k mladším ženám, a to zdaleka nejen na PF UK, ale i na středních školách,“ brání se Ordeltová, která provinění instituce odmítá. Fakulta se podle ní nemohla zabývat chováním, o kterém nevěděla.

Avšak nepřijatelné a neetické chování nemusí být nutně protiprávní. K tomu účelu má Univerzita Karlova k dispozici Etickou komisi, která dohlíží na dodržování etického kodexu školy, v němž mimo jiné stojí: „Pokud se u členů akademické obce nebo ostatních zaměstnanců setká s neetickým jednáním, které jako takové nelze tolerovat, vyvozuje přiměřené důsledky a snaží se zjednat nápravu v rámci dobrých mravů. Soustavně usiluje o prevenci takového jednání.“

Jedním ze členů Etické komise a zároveň i akademickým senátorem a členem kolegia děkana je Michal Říha. Ten navíc působí i jako asistent poslance Feriho.

Děkan fakulty se k dotazům serveru Lidovky.cz ohledně možného pochybení instituce nevyjádřil, protože nebyl na pracovišti přítomen. Nicméně čtvrteční zasedání Akademického senátu, z něhož by mělo vzejít oficiální vyjádření děkana fakulty i senátu, by mělo mimo jiné situaci objasnit a říci, jak to je vlastně s ochranou studentů (a studentek) na fakultě.