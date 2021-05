ZVĚŘINA: Machostán. Prominent Dominik Feri zřejmě zneužíval svou moc

Praha Internetový guru TOP 09 Dominik Feri složil poslanecký mandát, a to poté, co vyšel článek, v němž je shromážděno několik nezávislých svědectví, že se choval k ženám naprosto nepřijatelně. Policie bude vyšetřovat, zda se dopustil znásilnění. Panu Ferimu v úterý nezbývalo než složit mandát, aby nepoškozoval svou stranu i volební kampaň.

Kdyby to neudělal, museli by jej z kandidátky vyškrtnout kolegové. Tento odchod z politiky je spíš nutnost než ctnost, protože v uplynulých letech se jeho strana pasovala do role arbitra politické kultury, a nemohlo to tedy dopadnout jinak. Spolustraníci doufají, že se pan Feri očistí, a někteří „chlapáci“ jej dokonce obdivují. JUDr. Feri popírá, že by se dopustil násilí, nicméně přiznává, že se choval ošklivě. Je snad přijatelné, aby politik ponižoval a urážel ženy?

Na smutné kauze je nejděsivější, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy před problémem strčila hlavu do písku. Na Feriho chování si stěžovaly studentky školy, která vychovává a formuje budoucí soudce, státní zástupce a advokáty. Nulový ohlas mezi představiteli fakulty je nejzřetelnější vysvětlení, proč vzniklo MeToo.

Ženy na Právnické fakultě asi nemají právo na důstojnost a smějí být ponižovány a agresivně obtěžovány, nikoho to nepálí. Politický prominent, možná budoucí ministr či premiér, je pro školu perspektivním partnerem, zatímco „nějaká studentka“ opravdu nikoho nezajímá. Jak budou soudit takhle vychovaní soudci znásilnění? Může u nich společensky úspěšný pachatel také počítat s pochopením?

K žádnému honu na čarodějnice u nás nedojde a lze předpokládat, že ani pan Feri se neobrátí na soud. Nicméně všechno mohlo dopadnout jinak, kdyby za mladou, ambiciozní politickou hvězdou včas někdo přišel a řekl jí: „Hele, mladej, takhle se chovat nesmíš, a jestli budeš pokračovat, tak jsi u nás skončil.“ Zní vám to divoce a přehnaně? Možná, ale je to žel jediná odpověď násilníkům, kteří si myslí, že ženy mají jen „držet hubu, protože nikoho nezajímají“.