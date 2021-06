Havlíčkův Brod je historickým městem roku 2020, cenu získal za péči o památky

HAVLÍČKŮV BROD Město je jedním z pěti okresních měst Kraje Vysočina . Leží zhruba 20 km od krajské metropole Jihlavy. Protéká jím řeka Sázava. Má přes 23 000 obyvatel.

Osada nesla jméno Smilův Brod podle zakladatele Smila z Lichtenburka. Král Přemysl Otakar II. si dělal nároky na území kolem Brodu, které považoval za královskou půdu, protože se tady dolovala stříbrná ruda. Dostal se do sporů se Smilem, po kterých velká část pozemků připadla králi. V roce 1274 byla osada povýšena na město. Ke konci 13. století bylo město obehnáno hradbami. Od roku 1308 se jmenovalo Německý Brod, a to až do roku 1945. Současným jménem odkazuje na rodáka z nedaleké Borové, novináře a vlastence Karla Havlíčka Borovského.

Za husitských válek v roce 1422 ve městě hledal útočiště král Zikmund se svým vojskem. Husitské oddíly vedené Janem Žižkou Brod dobyly a císařské vojsko porazily. Bylo to jedno z posledních Žižkových vítězství. Tato událost definitivně ukončila těžbu stříbra. Roku 1637 bylo město povýšeno na královské. Koncem 19. století se stalo nejdůležitějším železničním uzlem jihovýchodních Čech. Centrum města tvoří Havlíčkovo náměstí s řadou hodnotných domů, kostely a zbytky hradeb. Historické jádro je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Dominantou je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, dochovala se část opevnění včetně Štáflovy bašty.

Ke známým domům patří pozdně gotický rohový Havlíčkův dům s kamenným arkýřem a věžičkou, ve kterém žil Karel Havlíček Borovský a kde je dnes jeho muzeum a sídlí zde i Muzeum Vysočiny, pozdně gotická budova staré radnice či nová radnice, což byla původně rychta postavená ve 13. století, která prošla novobarokními úpravami. Náměstí dominují Koudelova kašna se sochou Tritona a mariánský morový sloup. Místní atrakcí je také tzv. Brodská smrt, kostra umístěná v nice pod hodinami staré radnice, k níž se váže pověst o zrádném hlásném Hnátovi, který chtěl v roce 1742 vydat město Jihlavským a byl proto potrestán smrtí.

Další významnou památkou je Štáflova chalupa, unikátní roubené venkovské stavení, jehož nejstarší části pochází z 16. století. Pojmenovaná je podle rodiny, kterou proslavili zejména malíř Arnošt Štáfl a malíř, grafik a ilustrátor Otakar Štáfl. Podle Otakara Štáfla je pojmenována i dochovaná nárožní věž městského opevnění z první poloviny 14. století, ve které je Štáflův památník. Dochovaly se rekonstruované úseky hradeb na východní a jihozápadní straně historického jádra. Původní hradby dlouhé 1,5 km a vysoké přes čtyři metry doplňovaly dvě věže, čtyři bašty a vodní příkop, později bylo opevnění doplněno ještě o parkánovou hradbu a další bašty. Během třicetileté války však bylo město dobyto Švédy, kteří hradby pobořili a v pozdější době byly rozebírány na stavbu budov.

K významným církevním památkám patří raně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní kostel Svaté rodiny, kostely svatého Vojtěcha, svaté Kateřiny a Nejsvětější trojice a kaple Svatého kříže a Božího hrobu. Ve městě jsou také dva židovské hřbitovy, tyfový židovský hřbitov je jediným svého druhu v Česku.

, tyfový židovský hřbitov je jediným svého druhu v Česku. K významným stavbám ve městě patří i budovy psychiatrické léčebny, která zde byla otevřena v květnu 1928.