PRAHA Po přechodu slabé studené fronty koncem pracovního týdne se na víkend obloha vyčistí a bude hezky teplo, ne však nesnesitelně horko. A protože v pondělí je v Česku státní svátek, meteorologická prognóza přímo vybízí k pořádnému výletu.

Jasno až polojasno, většinou bez deště

Noc na sobotu bude sice vzhledem k ročnímu období ještě poměrně chladná – i v nížinách leckde teploty klesnou pod 10 stupňů – ale po ránu se vzduch pod jasnou oblohou začne rychle prohřívat. Maximální teploty odpoledne dosáhnou k hodnotám 25 až 27 stupňů a ve srovnatelných nadmořských výškách budou vzácně vyrovnané na celém území Česka. Odpoledne se sice může vyskytnout přeháňka, modely ale naznačují, že se bude jednat pouze o výjimečné záležitosti. Letní pohodu doplní jen mírný větřík proměnlivých směrů a po deštivém pátku se dá čekat pěkná viditelnost – lepší podmínky třeba pro výlet do hor si sotva lze přát.



Neděle bude ještě o jeden či dva stupně Celsia teplejší, tropickou třicítku by ale měla překonat jen výjimečně. I na českých horách se odpolední teploty dostanou nad 20 stupňů; pokud tedy vyrazíte za sportem do přírody, lépe si to užijete po ránu, než se vzduch příliš zahřeje. Obloha zůstane po většinu dne jasná či polojasná, později odpoledne se může objevit více oblaků. Déšť, natož bouřky ale prognóza neočekává.

Také volné pondělí 6. července zatím slibuje pěkné letní počasí bez velkých změn, pamatujte ale na to, že spolehlivost meteorologických předpovědí s časem přece jen klesá.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.

Alpy a Tatry lákají na túry

Velmi dobré podmínky pro turistiku, cyklistiku i třeba rafting nabídnou obě outdooru zaslíbené sousední země, tedy Rakousko a Slovensko.

Vyrazíte-li do Rakouska, tak úplně ideální počasí čekejte ve východní a střední části země. Tedy jasnou oblohu, jen slabý vítr a žádné nebo zanedbatelné srážky. V sobotu se na západě Rakouska, v Tyrolsku a Vorarlbersku, ještě dají čekat přeháňky, v neděli a v pondělí by ale mělo být „azuro“ už v celé zemi. Teploty budou podobné jak v Česku, ve Vídeňské pánvi se mohou dostat i nad 30 stupňů. V Alpách v nadmořské výšce 2000 metrů se teploměr přes den zastaví na 17 stupních Celsia.

Také na Slovensku bude převážně jasno a polojasno, na východě a jihu také pořádně teplo. Třeba v poměrně vysoko položeném Popradu, východišti do Vysokých Tater, čekají v neděli a pondělí až 27 stupňů. Déšť by se na Slovensku neměl během volných dní vyskytnout vůbec.



Detailní lokální předpověď si nejlépe ověříte na stránkách národních meteorologických služeb: v Rakousku www.zamg.ac.at, na Slovensku www.shmu.sk.

Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.