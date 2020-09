Jak je na tom Česko v boji s koronavirem? Na konci září může být i 70 tisíc nakažených, varují experti

Praha Denní přírůstek nakažených poprvé zdolal hranici dvou tisíc a setrvale roste počet pozitivních případů na objemu provedených testů. Podle odborníků jednoznačná zpráva: epidemie sílí a šíří se exponenciálně. Čím víc nakažených, tím víc hospitalizovaných, pročež se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo šlápnout ode čtvrtka na tři plošné brzdy.

Roušky ve školách jsou povinné už i ve třídách, v celé vzdělávací soustavě obdržel výjimku jen první stupeň, kde je vyšší důraz na artikulaci. Osvobozený je i tělocvik a hodiny zpěvu.

V celé republice úderem půlnoci na sobotu musejí hospody, bary a kluby zavřít mezi 24. hodinou a šestou ranní. A vnitřní hromadné akce, kde se nedá počet hostů omezit počtem židlí, nesmí překročit desetihlavý limit. Plošná nařízení přicházejí proto, že podle trendu bude skoro celá země už o víkendu v oranžové barvě semaforu: počínající komunitní šíření.

„Epidemie nabírá na síle, situace není dobrá. Nežijeme v normální době a já bez legrace apeluji na každého z nás, aby dodržoval tři základní pravidla,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Tedy rouška na obličeji, ústech i nose, ruce dezinfikované, než se člověk dotkne obličeje a před jídlem, a alespoň dvoumetrové rozestupy.

Šéf epidemiologické skupiny Roman Chlíbek řekl, že přišel čas na plošná opatření, protože koronavirus se rozhýbal všude v zemi. Zasahuje především mladší populaci, ale od ní se může šířit mezi rizikové skupiny. Pro představu: pokud se udrží reprodukční číslo na hodnotě 1,6, bude to na konci září znamenat 44 tisíc nově diagnostikovaných případů, v méně optimistickém scénáři sedmdesát tisíc.

„Nemoc nezastavíme“

Přestože je pořád zhruba stejný podíl lidí, kteří musí s covidem kvůli komplikacím do nemocnice (4 procenta), zvyšuje se kvůli explozi nových záchytů základna, z níž se tato procenta počítají. Takže nápor na nemocniční péči roste. „Nemoc nezastavíme, ale když rozložíme zátěž v čase, ochráníme kapacity nemocnic a zabráníme ekonomicky citlivým restrikcím,“ ozřejmil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, proč je potřeba urychlená aktivace opatření.

Epidemie v létě pospávala, ale virus se nikam nevypařil. Objevoval se v jasně ohraničených klastrech, které hygienici zvládli ukočírovat, třebaže šlo mnohdy o klastry velké, například doly OKD nebo klub Techtle Mechtle, který vynesl 250 nakažených. Od září se ale nemoc začala chovat jinak, nabrala rychlost a změnila podobu šíření. Prosakuje všude, lidé se mohou nakazit v metru, vlaku, na pracovišti, kulturní akci nebo rodinné oslavě, a často nemají potuchy, kde k viru přišli.

„Je objektivní realitou, že máme v republice velké riziko exponenciálního šíření. Po klinické stránce nemoc nezměnila parametry z léta, drtivá většina má mírný až žádný průběh, nemění se riziko těžkého průběhu. Je tu ale jedno obrovské riziko: čelíme tak prudkému nárůstu počtu nakažených, že by velmi rychle mohlo vzniknout riziko akutního náporu na klinickou péči,“ uvedl Dušek.

V zemi jsou asi čtyři tisíce lůžek intenzivní péče, v tuto chvíli je volná polovina. Neléčí se na nich jen pacienti s covidem, představují 2,5 procenta ze všech, co tento typ péče čerpají, ale u žádné jiné nemoci nepanuje tak velká a daty podložená hrozba, že dané diagnózy prudce přibude. Ze čtyř procent pozitivních případů, které vyžadují hospitalizaci, aktuálně asi 400 lidí, procento spadá na jednotky intenzivní péče, je to tedy čtvrtina z těch, co skončí ve špitále. Na den to vychází tak, že se 30 pacientů přijme a 20 propustí. „Je zcela evidentní, že dochází ke každodennímu navyšování počtu pacientů,“ řekl Vladimír Černý, předseda ministerské klinické skupiny a šéf České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Problém, který hrozí vymknutím, je už ve zmíněném výrazném nárůstu lidí, u nichž se covid potvrdí. Je to prostá matematika – čtyři procenta ze stovky jsou úplně jiné číslo než čtyři procenta z tisícovky. Covid má týdenní až čtrnáctidenní inkubační dobu, takže poznání o stavu nemoci v populaci se propisuje se zpožděním.

Rekordy posledního týdne referují o událostech, které se staly nejméně o týden dříve, a na nemocniční obsazenosti se teprve projeví. Průměrně to trvá deset dnů od diagnózy, než nakažený dorazí do nemocnice, protože se jeho stav zhorší, u těžkých případů, komplikovaných jinými chorobami, je to pět až deset dnů. To znamená, že aktuální čísla se na lůžkové péči podepíšou až po neděli

Dobrou zprávou je, že se nemění mortalita, v tom se nemoc od jara nezměnila. Covidu stále podléhají především lidé, kteří trpí jinou, chronickou nemocí, velmi přitěžující jsou obezita, cukrovka nebo choroby oběhového systému. „Nelze určit jasnou přímou souvislost smrti s covidem, na tom se experti shodují. Ale lékaři, kteří mají daného pacienta na starost, vždy hodnotí míru souvislosti smrti s covidem, v 80 procentech udávají souvislost velmi vysokou nebo vysokou,“ dodal Černý.

Do 80 tisíc nově nakažených měsíčně je vlna koronaviru zvládnutelná, při zachování čtyřprocentní potřeby nemocnice to vychází na 3200 hospitalizací. Nad tímto číslem už by trpěl rozsah poskytované péče, musely by se odkládat plánované výkony. Klíčové pro zachování kapacit není jenom rozložení epidemie v čase, zpomalení, což je smyslem plošných opatření a rouškové povinnosti, ale taky uchránění zdravotníků před nákazou: od počtu neinfikovaného personálu se robustnost kapacit intenzivní péče odvíjí také.

Ministr a „jeho“ odborníci požádali obyvatele republiky, aby nesahali po mezních formách chování. Na jedné straně bagatelizování nemoci a odmítání nošení roušky coby prostředku osobního útlaku, na druhé straně by neměli ze strachu odkládat návštěvy lékařů a preventivní prohlídky. Jinak nápor na nemocnice přijde ze směru, který nemá s koronavirem nic společného

Podle posledního přehledu Světové zdravotnické organizace, jak zmínil Dušek, je Česká republika na prvním místě v míře rozvolnění pravidel pro rizikové akce a míru sociálních kontaktů, tedy toho, odkud vyvěrá hrozba, že se epidemie rozhoří. Například Němci rouškovou povinnost ve vnitřních prostorách nechali platit celé léto a jejich čísla se mimo kontrolu nedostávají. Nyní aktivovaná česká opatření už vlastně nejsou prevence, ale hašení. Restrikce míří tam, kde praxe ukazuje nejvyšší míru pravděpodobnosti přenosu choroby – školy a bary. Problematičtí jsou pořád i zahraniční pracovníci a turisté, hojně se v zachycených ohniscích vyskytují sportovní akce, profesionální i amatérské.

U všeobecné rouškové povinnosti se vychází z poznání, že covid se zcela dominantně šíří kapénkami, které unikají do okolí při mluvení, zpěvu nebo kašli. „Účinnost roušek se ukázala i u osob, které je nosí, už to není jen benefit pro okolí. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Reprodukční číslo viru jako takového je pořád stejné, medián se pohybuje kolem 5,7, takže jeden člověk nakazí až šest dalších lidí. Reprodukční číslo snižují přijatá opatření. Neměli bychom vymýšlet, jak nařízení obejít, jak nad něčím vyzrát, politizovat roušky. Jde o zdraví, a to by mělo mít přednost,“ dodal šéf ministerské epidemiologické skupiny Chlíbek.