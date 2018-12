Zeman: BIS si vymýšlí špiony, neodhalila jediného ruského nebo čínského zpravodajce

Praha Prezident republiky Miloš Zeman ve čtvrtek popřel závěry zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o větším pronikání ruského a čínského vlivu do Česka. Uvedl, že za celých šest let, kdy je prezidentem, BIS neodhalila žádného ruského ani čínského špiona, ani nepředložila pro svoje tvrzení žádné důkazy. Motivací BIS je podle prezidenta snaha o udržení vysokých příjmů z rozpočtu.

„Za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného ruského nebo čínského špiona,“ řekl Miloš Zeman pro Televizi Barrandov. Podle svých slov pečlivě čte jak veřejnou, tak neveřejnou část zprávy o činnosti BIS. „Vymýšlejí si špiony,“ dodal Zeman.

To BIS činí podle jeho slov kvůli financím. „BIS má rozpočet asi 3 miliardy korun z našich daní. Ona by ráda ten rozpočet přinejmenším zachovala, pokud možno ještě zvýšila,“ řekl. Toho podle něj může dokázat tak, že přesvědčí veřejnost o své užitečnosti. „Pokud nedokážou žádného špiona chytit, tak je to jen plácání, a pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé,“ uvedl prezident.

Zeman dříve zadal BIS ze své pozice úkol, a to odhalovat islámské teroristy na území Česka. „Dobromyslná BIS mě neustále upozorňovala, že muslimská obec je naprosto mírumilovná a nic se tady neděje,“ podotkl Zeman s tím, že později bylo vyhlášeno pátrání po imámovi, který uprchl do zahraničí a byl obviněn z podpory a financování terorismu. „Tam, kde teroristu najít mají, tam ho nenajdou. Jsou to čučkaři (neúspěšní lidé),“ řekl.