Nad Invalidovnou vyroste budova se zvlněným pláštěm, nabídne i byty pro spolubydlení

Skupina domů se bude nacházet na Invalidovně v Praze 8, mezi objektem Futurama a ulicí K Olympiku. „Půjde celkem o tři objekty, jeden přímo nad stanici metra a dva se společnou garážovou podnoží,“ vysvětlila iDNES.cz Martina Kalusová, tisková mluvčí společnosti Trigema. Informaci o novém záměru investora přinesl server CzechCrunch.

V nich developer plánuje vytvořit 455 jednotek, z toho bude 185 jednotek bytových a zbylých 270 bude určených pro coliving, tedy spolubydlení. Charakteristickou vlastností colivingu je sdílení. Obyvatelé takového bytu mají k dispozici soukromý pokoj, přičemž všechny ostatní prostory jsou již společné.

„Dispozice bytů budou různorodé, aby odpovídaly potřebám širokého spektra klientů,“ doplnila Kalusová.

O návrh budovy se opět postaralo architektonické studio Qarta, které stojí i za návrhem Fragmentu. Nový projekt chce Trigema znovu ozvláštnit uměleckým dílem, autora však zatím tají. Celková investice do tří budov má být přibližně 2,5 miliardy korun.

Okolí sídliště Invalidovna považuje Praha 8 za významné rozvojové území. „Abychom zamezili nepřiměřené zástavbě a zejména zajistili dostatečnou občanskou vybavenost pro současné i budoucí rezidenty v lokalitě, zadali jsme již v roce 2022 vypracování obsáhlé Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro celou oblast. V rámci tvorby studie jsme komunikovali s širokou veřejností, místním spolkem i zástupci bytových družstev. Zároveň jsme se dohodli i s investory o respektování výstupů a doporučení ze studie,“ uvedl Tomáš Hřebík (STAN), místostarosta MČ Praha 8 pro strategický rozvoj.

Studie podle něj byla přijata velmi pozitivně napříč politickým spektrem.

Radomír Nepil (ANO), místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj, doplňuje, že městská část v tomto místě trvala na propojení Sokolovské ulice se sídlištěm a zachování stávajících plastik a uměleckých děl. „Musí tu také zůstat prodejny smíšeného zboží. Spolupracujeme s investorem na tom, aby tu vznikl živý parter a hodně zeleně. O konečné podobě projektu povedeme ještě diskusi, do které bude zapojena veřejnost,“ sdělil redakci iDNES.cz Nepil.

Nedaleký Fragment společnost Trigema otevřela loni, nabízí nájemní bydlení ve 140 bytových jednotkách různých velikostí. Stavba je známá svou fasádou tvořenou různými bloky a také čtyřmi sochami od českého umělce a sochaře Davida Černého – rukou, nohou, dlaní a Lilith, mýtickou první ženou. Ta měří 24 metrů, váží 35 tun a otáčí hlavou. Socha nohy a dlaně navíc zakrývají dva nosné sloupy, které podpírají spřaženou mostní konstrukci. V parteru budovy jsou také různé provozovny, včetně drogerie nebo fitness studia, a také galerie Czech Photo.

Proměnami však prochází i nedaleké Rohanské nábřeží, kde vzniká nová zástavba, stejně tak i Rohanský ostrov, kde bude park s promenádami, a také samotný barokní areál Invalidovny.

Přístavba Invalidovny

Národní památkový ústav (NPÚ), který Invalidovnu vlastní, plánuje dvě bílé, moderní přístavby v těsné blízkosti historické budovy.

Areál Invalidovny poté bude nadále sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ v Praze, ale také jako sídlo Pražského filharmonického sboru. Ten by měl mít v jedné z přístaveb sklady a zkušebny.

Druhá z budov by měla sloužit veřejnosti jako multifunkční prostor pro konference, výstavy, vzdělávání nebo místo pro komunitní aktivity. Sál by měl podle plánů pojmout až 200 návštěvníků.

Areál bude po obnově veřejně přístupný. „Východní křídlo bude zpřístupněno formou interiérové instalace, která představí život invalidů v různých časových obdobích od baroka až do 30. let 20. století. Součástí prostor bude i zázemí pro návštěvníky s prodejnou a kavárnou otevřenou do obnovené zahrady,“ uvedl na svém webu NPÚ.

První návštěvníky by měl sál uvítat v roce 2029

V současné době probíhá veřejnoprávní projednání územního rozhodnutí o umístění stavby a současně je dopracovávána dokumentace pro stavební povolení. „Pokud nedojde k nějakým komplikacím při výběru zhotovitele stavby, rádi bychom vlastní stavbu zahájili nejpozději na přelomu roku 2025 a 2026. Doba výstavby je plánovaná na 36 měsíců, tedy do konce roku 2028,“ vysvětlila iDNES.cz Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, s tím, že otevření areálu se předpokládá na rok 2029.

Invalidovna bude po úpravách součástí okolních parků a její nádvoří bude v běžnou denní dobu otevřené pro veřejnost. „Pokud budou plně obsazeny všechny prostory určené pro veřejnost a další aktivity, předpokládáme, že se může v areálu nacházet i v běžném provozu více než 1 300 lidí,“ doplnila Černá.

Komplex pražské Invalidovny navrhl přední český barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Areál byl vystavěn v letech 1731 až 1737 z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho a sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy až do 30. let 20. století. Během své existence měl areál několik majitelů, přesto se do něj příliš neinvestovalo. V roce 2002 Invalidovnu poškodily povodně, po nich se z budovy vystěhovaly organizace, které v tu dobu areál využívaly.

Do péče Národního památkového ústavu se Invalidovna dostala v roce 2018 s podmínkou, že areál bude do roku 2029 obnoven a zpřístupněn veřejnosti. Status národní kulturní památky komplex získal v roce 2017. Náklady na obnovu barokního komplexu jsou odhadované téměř dvě miliardy korun.