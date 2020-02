Karlova univerzita se bojí koronaviru. Zřídila krizový štáb, studentům radí, jak kašlat a kýchat

Praha Postup koronaviru směrem k českým hranicím nenechává chladným ani jindy střízlivé akademické prostředí. Univerzita Karlova podle informací LN zřídila vlastní krizový štáb, jehož cílem je reagovat na šíření nákazy. Studentům či akademickým pracovníkům je k dispozici také speciální e-mailová adresa, na níž mohou směřovat své dotazy týkající se celosvětové epidemie.

„Krizový tým má na starost koordinaci řešení situace a informování zaměstnanců, studentů, médií a veřejnosti. Bude zasedat podle potřeby, zasedání bude svolávat kvestor UK,“ řekl LN mluvčí vysoké školy Václav Hájek.



Vedení univerzity už předtím doporučilo lidem, kteří se vrátí ze studijních pobytů na severu Itálie, aby preventivně zůstali dva týdny v domácí karanténě.



„Univerzita Karlova situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje,“ napsala škola ve čtvrtek na webu. „Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa emergency@cuni.cz. Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení,“ doplnila.

Na stejném webu studentům radí, jak snížit riziko nákazy. Doporučení jsou stejná, jaká vydalo české ministerstvo zdravotnictví. To zase vychází z metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO). Univerzita doporučuje vyhýbat se lidem, kteří jsou zjevně nemocní, používat dezinfekci a pro jistotu se vyhýbat přelidněným místům.

„Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou,“ vyzývá UK na webu.

Podle mluvčího Hájka je na internetové stránce univerzity rovněž návod, jak postupovat v případě podezření na infekci koronavirem. „Tyto informace jsou k dispozici zároveň na anglické mutaci univerzitního webu,“ dodal.

Škola ve středu oznámila, že se z virem zasažené Itálie nyní vrací 15 studentů zpátky do Česka. Dvacet by jich naopak mělo do jihoevropské země vyjet. Ani výskyt choroby na severu Itálie prý neponoukl studující k touze odjet do vlasti předčasně.

Pražští hygienici už 10. února nařídili 31 vysokým školám v metropoli, aby kvůli epidemii koronaviru izolovaly na 14 dní studenty a pedagogy, kteří přijedou z Číny. Museli je také nahlásit hygienické stanici. Univerzita Karlova v reakci na webu vyzvala děkany, aby dali takovým studentům studijní volno a pedagogům umožnili práci z domova.

„Akademický senát UK doporučuje studentům nebo pracovníkům UK, kteří přicestují z Číny nebo se dostali do úzkého kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem, aby i v případě, že u nich nejsou žádné příznaky onemocnění, na dobu dvou týdnů omezili sociální kontakt, zdržovali se doma a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě,“ uvedla škola před více než dvěma týdny.