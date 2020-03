Ženy v rouškách přirovnal mluvčí Filozofické fakulty UK k perským princeznám. Na škole skončil

PRAHA Nevhodné vyjadřování na sociálních sítích stojí za koncem Petra Kukala ve funkci mluvčího Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Veřejnou diskuzi vyvolal jeho sloupek napsaný pro deník Metro a zveřejněný na Kukalově osobním Facebooku, v němž ženy s rouškami přirovnává k „perským princeznám“. Jedna ze studentek na něj podala stížnost k Akademickému senátu.

Kukal ve svém sloupku, podepsaném jako mluvčí FF UK a okresní básník, vyjádřil názor, že současná kultura odhaluje vše a nahota tváře i těla ztratila jakékoli tajemství (odkaz na celý text zde).

„Koronavirová pandemie je děsivá věc. Dopadá na nás všechny a neshledávám na ní nic dobrého. Opatření, k nimž nás nutí, nám ale mohou některé věci připomenout. Nejen hodnotu solidarity a odpovědnosti, ale i skutečnosti zdánlivě nevýznamné. Třeba že okouzlení a tajemství jsou dvě sestry, které se vedou za ruce. Milé ženy a dívky v rouškách, nejste směšné, trapné ani neatraktivní. Jste i v mizérii těchto dní perskými princeznami,“ napsal Kukal.



Odlišné reakce diskutujících

Zveřejněný text mezi mnohými uživateli Facebooku vyvolal vlnu nevole. „Nikdy by mě ani nenapadlo přemýšlet, jestli jsem v roušce atraktivní nebo neatraktivní. Nosím jí prostě proto, že je účelná, ne proto aby mě někdo (zvlášť muž) přesvědčoval na internetu, že je to sexy,“ konstatovala jedna z uživatelek. „Pane Kukale, tak trapný článek už jsem dlouho nečetl. Možná dejte ženám pokoj. Mají tisíc jiných starostí než číst vaše sexistické textíky. A to jsem si vás doposud vážil,“ zareagoval jiný komentující.

Našli se ale i tací, kteří se Kukala zastali. „Co je na tom článku sexistického? Sexismus (a jiné -ismy) jsou průšvih a nemohou být tolerovány; ale co je sexistického na tom publikovaném sloupku? Vždyť je to kompliment a povzbuzení,“ napsal jeden z uživatelů. „Děkuji za tento náhled na dnešní situaci. Jen škoda, že takové věci někteří lidé čtou, aniž by přemýšleli nad cílem a vnitřním významem textu,“ stojí v jiném komentáři.

Studentku, která na Kukala podala stížnost k Akademickému senátu, oslovil server iROZHLAS.cz. „V komentářích pod jeho příspěvkem mě zarazily jeho reakce na kritiku,“ řekla. Podle ní důvodem stížnosti nebyl ani tolik text samotný, spíše Kukalovy reakce vůči studentům a studentkám.

„Jsi děvčátko mladší než oba moji synové,“ měl reagovat například Kukal v komentáři, který následně podle serveru iROZHLAS.cz smazal. „Doporučení, abych si řeči nechal na koledu, bys mi patrně na chodbě školy, která jednou, až ji dokončíš, skutečně bude Tvou alma mater, asi neřekla.“

Studentku pak údajně sám Kukal vyzval, aby se obrátila na Akademický senát. „Ve své stížnosti jsem nežádala jeho odchod, pouze striktnější oddělení jeho role mluvčího a spisovatele, tedy aby se například u podobných sloupků neprezentoval jako ‚mluvčí FF UK‘, jak je tomu nyní,“ řekla oslovená s tím, že zřejmě nebyla první, kdo si na Kukala stěžoval.

Konec Kukala v roli mluvčího potvrdil proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy Filozofické fakulty Daniel Soukup. „K rozhodnutí jsme dospěli po domluvě s panem Kukalem. Důvodem bylo jeho působení na sociálních sítích,“ uvedl.

Kukal potvrdil, že příčinou ukončení pracovního poměru byly jeho aktivity na Facebooku a Twitteru, kde ho jakožto držitele několika literárních ocenění sleduje více než 16 tisíc uživatelů.