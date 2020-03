Roušky politiků očima návrhářky: Nejhezčí nosí Čaputová, varianta s vlajkou je kontroverzní

Praha Černé, s autíčky či českou vlajkou. Ani politici nenosí nudné roušky, tedy vlastně by se dalo říct, že jak kteří. A ačkoliv je důležitější její ochranný účel, stal se z ní i tak trochu módní trend. Server Lidovky.cz proto požádal návrhářku a designérku Lucii Markovou, aby ústenky politiků zhodnotila svým „profesionálním okem“.

Lucie Marková Lucie Marková je módní návrhářka a designerka, navrhuje minimalistické, funkční, snadno udržovatelné oblečení, které poskytuje komfort a svobodu, pod značkou Design by Lucie.

„Lékařskou rouškou nikdo neurazí, hrát si lze jedině s barvou. Pokud už se někdo pouští do domácí tvorby, měl by se zamyslet nad tím, jak a kde bude vystupovat a jaké další oblečení bude mít. Gentleman by mohl roušku sladit s kravatou, dáma s odstínem šatů/halenky. Příliš výrazný vzor ubere pozornost očím. A závěrem - je rozdíl mezi tím, co si může vzít na sebe maminka na mateřské a představitel vlády,“ říká Marková.



A dodává, že je podle ní skvělé, kolik lidí začalo šít roušky. „I v tak vypjaté době zkusme nezapomenout na styl a etiketu, pokud to jen trochu jde. Jak řekla Coco Chanel - čím hůř se žena cítí, tím lépe by měla vypadat, a to teď platí pro nás všechny“.