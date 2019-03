Klaus: Kdyby syna z ODS vyloučili o dva týdny dřív, stihli bychom přihlášení do eurovoleb

Praha Kdyby přišlo víkendové vyhození Václava Klause ml. z ODS o dva nebo tři týdny dřív, stihli by otec a syn Klausovi založit subjekt, který by mohl kandidovat do volbách do Evropského parlamentu, uvedl exprezident Václav Klaus v rozhovoru pro úterní Blesk s doplněním, že mohl kandidovat i sám. ODS zároveň doporučil, aby se přejmenovala, protože je jiná, než původní strana, kterou v 90. letech zakládal.

„Já myslím, že to vyloučení syna mělo přijít tak o dva až tři týdny dřív. Kdyby přišlo, tak bych stihl buď sám, nebo spolu s ním nějaký takový subjekt založit. Ale za dva tři dny se to stihnout nedalo,“ reagoval Klaus starší v Blesku na podotknutí, že nedávno svým tvrzením vyvolal spekulace, že zakládá novou stranu. Úterkem přitom končí termín pro podávání kandidátních listin hnutí či stran pro volby do europarlamentu.



Předsedovi ODS Petru Fialovi vyčítá, že je proevropský. Strana se podle Klause pod Fialovým vedením odchýlila od svého původního kurzu. „Písmenko D v názvu strany, tedy demokratická, se mi zdá naprosto klíčové. To je to hlavní slovo, jež je zvráceno v tom evropském liberálním stylu, který sem zavlekl pan Fiala,“ řekl exprezident.

Fiala byl ve straně necelý rok, než se stal předsedou, což je podle Klausova názoru důvod, proč byla chyba, aby ODS řídil. „Tak ať se (ODS) přejmenuje a ti lidé hlásají názory, které považují za správné,“ doporučil. Exprezidenta údajně trápí, že vedení ODS je „tak bezbarvé, jak snad nic ještě bezbarvého nebylo“.

„Václav Klaus starší už více než 10 let vystupuje proti ODS, je to jeho systematická, cílevědomá práce,“ reagoval v Blesku na Klausova slova předseda ODS Fiala. Za slovy exprezidenta je prý i sklon chránit syna v neudržitelné situaci. „Nevím, co vlastně (Klaus mladší) čekal, když systematicky šel proti vlastní straně,“ komentoval Fiala pro Blesk Klausovo vyloučení ze strany.

Václav Klaus mladší je předsedou sněmovního výboru pro školství.

Václav Klaus mladší v týdnu přirovnal schvalování zákonů kvůli EU k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Následovala výzva od vedení občasných demokratů, aby opustil poslanecký klub. Následně ho ODS vyloučila ze strany.

Exprezident Klaus se za svého syna postavil už ve čtvrtek před vyloučením. ODS ostře kritizoval a řekl, že musí vzniknout nová pravicová strana. Klaus ml. založení nové strany nebo hnutí v pondělí MF Dnes označil za předčasné. „Nevylučuji nic. Obracejí se na mě tisíce lidí a subjektů, tak si to musím s chladnou hlavou zvážit, najít si pro to nějaké kloudné financování, mediální podporu a další věci. A pak to oznámím, jo?“ odpověděl Klaus na otázku, zda chytá nějaký vlastní politický projekt. Předčasné jsou podle něj i úvahy, že by se v případné nové politické straně mohli potkat otec se synem.