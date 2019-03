S Klausem juniorem se míjím ve světelných kilometrech, říká exministr Drobil

Mezi občanskými demokraty patří k ojedinělým druhům. Chce přijmout euro. Zároveň patří i přes relativní mládí ke staré gardě ODS. Exministr životního prostředí a šéf vlivné buňky strany na severní Moravě Pavel Drobil (47) v rozhovoru pro LN popisuje, jak se vyrovnal s kauzou, která ho stála ministerské křeslo, jak vnímá případ Faltýnek a jak se našel v těžařském byznysu. „Sice říkám, že každá strana má mít svého šaška a svého extrémistu, ale nesmí to dostoupat jisté politické výše,“ uvedl Drobil na adresu vyloučení Václava Klause juniora.

Viděli jsme minulý týden, jak se snažil Jaroslav Faltýnek vysvětlit svou roli v kauze ovlivňování antimonopolního úřadu. Co jste si při tom pomyslel?

Dlouhodobě platí, že za co se před deseti lety ministři omlouvali a odstupovali, dnes nestojí ani za tiskovou zprávu.

Vybavila se vám paralela s vaším odstoupení týden po vypuknutí kauzy?

S ohledem na svou zkušenost nerad zobecňuji. Na tom, co jsem udělal bych ani dnes neudělal nic jinak. Nesl jsem odpovědnost za spolupracovníky, které jsem si vybral. Ti se zachovali špatně, proto jsem vyvodil politickou odpovědnost a odstoupil. Příslušné orgány vše prošetřily a bez jakýchkoli pochyb řekly, že jsem se žádných špatností nedopustil. To beru jako osobní satisfakci.

Měl by podle vás pan Faltýnek odstoupit?

Asi to není standardní. Pro mě je to mimo kulturu, kterou jsme si zde řekli, že chceme nastavovat. Každý si to ale musí vyhodnotit sám. To, co je ale známo ve veřejném prostoru, určitě nebudí žádnou důvěru.

Co říkáte na fakt, že šéf antimonopolního úřadu dál chodí do práce a zůstává ve funkci?

Mám pocit, že se nám díky panu Faltýnkovi, který má politickou roli, vytratila hlavní postava příběhu. A to je šéf antimonopolního úřadu. Představa, že tento člověk postupuje, jak popisují média, že provedl personální změny kvůli tomu, aby se něco zrušilo či pozdrželo, to je špatně.

Jste součástí širšího vedení ODS. Proč se straně nedaří snížit brutální odstup od vedoucího hnutí ANO?

Kus pravdy je asi i v tom, že tu nejsou férové podmínky k politické soutěži. ODS nemá noviny ve svěřenském fondu pana předsedy. Politika se poslední roky mnohem více posunula směrem k marketingu a schopnosti v jedné větě zachytit to, co jste jindy rozepsali do celé tiskové zprávy. Pokud nezaujmete prvními dvěma řádky, nedostanete se dál. Tady máme, co dohánět. Práce se sociálními sítěmi a na Facebooku by potřebovala větší barvu a zápach.

Za pár týdnů nás čekají evropské volby, čím chce ODS zaujmout, aby neskončila za ANO a Piráty?

Veřejně se snažím sdělit to, že ODS není euroskeptická a nechce vystoupit z EU, jak nám předhazuje veřejnost. ODS má lidi, kteří jako já podporují zavedení eura. Snažím se, aby strana řekla veřejně i podmínky, za kterých by už bylo pro Česko výhodné euro přijmout. Na druhé straně máte velmi pragmatickou rovinu, kterou reprezentuje Jan Zahradil. Ten říká, v EU chceme být, ale neměli bychom euro přijmout.

Kdy by mělo Česko podle vás euro přijmout?

Byznys říká klidně zítra, protože platí hrozně moc peněz za transferové náklady. Je ale logické, že v zemi, kde 70 až 80 procent obyvatel má výhrady ke společné měně a bojí se ji, není možné od toho odstřihnout i politický rozměr. Politikové to musí ale občanům vysvětlit. Musí jím říci, že nebudeme přejímat závazky, které vznikly v době, kdy jsme nebyli členy eurozóny. Podle mě by se mělo stanovit přijetí eura ve chvíli, kdy budeme dosahovat 90 či 95 % výkonnosti ekonomiky eurozóny.

Platí, že voliči ODS jsou stále proevropští?

O tom, že máme nejvíce prounijní voliče podle mne není pochyb. Svědčí pro to interní průzkumy, které máme k dispozici. Co se týče eura, podpora je nižší. Myslím si ale, že je jen o kousek vyšší než průměr v ČR. Není to ale většinový postoj. Názor Jana Zahradila tak věrněji kopíruje stávající rozložení voličů ODS. Jestli chceme být stranou, která útočí na více než 20 procent voličů, což jediné má smysl, pokud chcete stavět premiéra, nemůžeme být úzce zaměření.

Zda se, že tleskáte vyhazovu Václava Klause mladšího.



Netleskám. Za jednu ze svých chyb v politice považuji hlasování ve výkonné radě, aby Mirek Topolánek odešel z kandidátky a stáhl se z nejvyšších pozic. Důvodem byl tenkrát rozhovor pro časopis Lui. Lidé, co to četli, ho nespojovali s antisemitismem. Byl to možná hloupý, ale ne antisemitský příměr. To, co z toho tehdy udělal Jan Fischer, byla neuvěřitelná lumpárna. Spíše překrývala jeho prázdnotu než aby popisovala, jak Mirek Topolánek udělal něco špatně. Druhou chybou bylo hlasování pro přímou volbu presidenta. Za to se dodnes stydím. Nejsem přítelem vylučování. Mělo by si to v první řadě vyřídit místní sdružení. S Václavem Klausem mladším se nicméně ve věcech, o kterých jsme se bavili výše, míjíme ve světelných kilometrech.

Poškozoval stranu?

Pokud je někdo členem strany, musí se chovat jako součást organismu. Václav Klaus udělal několikrát něco, co je pro mě nepochopitelné. Nemohu být členem ODS, která se shodne na svých reprezentantech do senátu a do evropských voleb a pak přijít a říci, že budu volit někoho jiného. To souvisí se stranickou neloajalitou, která je špatná. Sice říkám, že každá strana má mít svého šaška a svého extrémistu, ale nesmí to dostoupat jisté politické výše. Když tu hranici opakovaně překročíte, dostanete se ve straně do pozice solitéra, který nekope za tým. Přesto jsem velkým odpůrcem vylučování, aniž by bylo předem známé stanovisko místního, oblastního a regionálního sdružení.

Neuškodí ODS voličsky odchod VK juniora, kterého jste mimochodem začali kritizovat právě když se griloval Faltýnek ve sněmovně?

Vtip, politika a byznys mají jedno stejně, a sice načasování. Když ho nezvládnete, zkazíte politickou a byznysovou rovinu a případně nevypointujete ani vtip. Když měla ODS nechat ANO dusit ve Faltýnkově šťávě, tak si vyrobila kauzu Václav Klaus mladší. A to není dobré, jakkoli to nebyl výrok ODS. Ještě dodám, že jako expert na školství byl Václav Klaus mladší vynikající. Několikrát jsem s ním na toto téma hovořil. Když tento parket opustí a jde do jiné figury, tak tam umělecký výkon je horší. Jak to vnímají voliči je těžké posoudit.

Nebojíte se, že si založí stranu a strhne část potenciálních voličů ODS?

ODS už přežila mnoho věcí včetně Sarajevského atentátu. Nemyslím si, že je tu prostor pro novou pravicovou politiku. Jestli nám to vezme 25 tisíc voličů v Praze sice nevím, ale myslím si, že to tak nebude. Jestli chce ODS dosáhnout 20 a více procent, nemůže se soustředit čistě na segment pravicových voličů. Když se bavím s lidmi okolo 30, mám pocit, že si pod pravicovostí představují docela něco jiného než my v 90. letech.

Čím se to projevuje?

Začíná platit Churchillovo, že kdo nebyl do třiceti let levičák, nemá srdce - a kdo jím zůstal i po třicítce, nemá rozum. Logicky více akcentují sociální záležitosti a ochranu životního prostředí. To musí umět ODS uchopit.

Jak vlastně vypadá program ODS pro životní prostředí?

Budou vytvořeny programové týmy. Jeden z nich se bude věnovat problematice životního prostředí. Všichni si uvědomují, že jde o velmi důležitou kapitolou. Pokud nebude mít vlastní cíle, a tím nemyslím zelenou ideologii, mnoho mladých lidí na svou stranu nezíská, kteří v tom problém vidí. Ať už si myslíme o EU cokoli, její závazky u nás budou platit. Musíme si říci, jak Česko vymanévruje z energetiky závislé na uhlí. K tomu se přidávají inovace. Týká se to i Ostravska, které je vnímané jako region uhlí a oceli. Životní prostředí a energetika jsou neoddělitelné záležitosti.

Jaký máte ale konkrétní program právě pro životní prostředí?

Já vám ho nechci říkat, já ho chci prosadit do programu ODS k volbám do Poslanecké sněmovny za dva roky, na kterém se začíná pracovat. Obecně mohu říci, že životní prostředí chceme propojit s energetikou a například novými technologiemi. V náhradě za uhlíkovou závislost bude mix opatření. Podle mne to nepůjde bez dostavby Temelína, investic do Dukovan a možná rozvinutí vyprojektovaného plánu na třetí jadernou elektrárnu v Blahutovicích. Dalším prvkem jsou vodíkové technologie a samozřejmě obnovitelných zdrojů.

Chcete být mluvčím tohoto zeleného programu?

Mojí ambicí je podílet se na programu ODS do sněmovních voleb. Nyní se stanovují pracovní týmy. Chci přispět v oblastech, kterým se věnuji. A to je strojírenský byznys, zájem o euro a životní prostředí.

Jak si podle vás stojí Petr Fiala coby předseda strany?

Bez jakýchkoli pochyb je skutečností, že Petr Fiala vyvedl ODS z údolí smrti, jakkoli nemám rád patetická přirovnání. Rok 2013 nebyl jednoduchý. Dal straně novou tvář a dimenzi. Tím, že nebyl straník, nebyl ničím zatížen, zavelel k novému startu ODS. Má jiný styl vyjadřování. Nyní je otázka, jestli stranu dokáže dovést do vlády.

To jste ale podle Babiše už mohli…

Ale ne v seniorní pozici. V juniorní pozici nikdo v ODS ve vládě být nechtěl. To je nutné zdůraznit, když nám Andrej Babiš vyčítá, že jsme mohli být po volbách v roce 2017 ve vládě.

Změnilo se na tom něco?

V tomto momentě se od roku 2017 nic nezměnilo. Na druhou stranu ODS byla vždy stanou, která chtěla vládnout, protože jedině tak dokážete prosadit svůj program. Je evidentní, že po příštích sněmovních volbách bude chtít ODS nést vládní odpovědnost. Za mě by to mělo být z pozice seniorního partnera, který staví premiéra a nastoluje vládní agentu.

Jak se zachováte, když bude volební výsledek znamenat pozici juniorního partnera?

To se dopředu nedá nikdy odhadnout. Pokud by se ale nic u ANO nezměnilo, tak se na celostátní úrovni o spolupráci nedá přemýšlet. Jaká bude situace v roce 2021 dnes neumí nikdo říci.

S ANO však v krajské a komunální politice v Ostravě vesele vládnete...

Krajská a komunální politika je něco jiného než na celostátní úrovni. Zastávám stanovisko, že na těchto úrovních dlouhodobě nemůžete dělat opoziční politiku. Buď jste uvnitř, anebo neexistujete a nikoho nezajímáte. Vždy bylo mým cílem, aby na těchto úrovních ODS spoluvládla. U nás v kraji s Ivo Vondrákem a na ostravské radnici s Tomášem Macurou bezpečně víme, že jde o lidi, kteří by nikdy neudělali koalici s komunisty. Neumí udělat takový obrat jako středočeská hejtmanka paní Jermanová (ANO), která má jeden den pravicovou koalici a druhý den si postaví koalici s KSČM.



Vy znovu vedete moravskoslezskou ODS, Ivan Langer usiluje o místo ve vedení v olomoucké ODS. Alexandr Vondra kandiduje z nižších pozic do Evropského parlamentu. Je to náhoda, anebo se vrací doba bývalých ministrů ODS z dob Topolánka a Nečase?

Cesta každého je jiná. Dělat z toho návrat odeesackých ministrů je podle mého názoru nesmysl. Já jsem vyhrál už podruhé v tajné volbě mezi členy regionu. Nesmírně si toho vážím. Kupříkladu Saša Vondra vlastně z veřejného prostoru nikdy neodešel. Stále se vyjadřuje k zahraniční politice a obraně a je jako expert vnímán i vámi novináři. Naposledy se vyjadřoval k 20 letům v NATO. Nevidím na tom nic divného, že nyní chce kandidovat do Evropského parlamentu. Ani jsme to spolu nekonzultovali.

Usilujete o návrat do vysoké politiky?

Aby mě to bavilo, musel bych dělat veřejnou funkci na plný úvazek. Kdybych se rozhodoval, tak by pro mne přicházely do úvahy volby od úrovně kraje výš. To by pro mne návrat do velké politiky byl. Jestli budu nebo nebudu kandidovat, ale řeknu nejdříve svým stranickým kolegům.

Jak si stojí vaše firma Anacot Capital?

Je to jedna z větších strojírenských skupin. Nakoupili jsme výrobní kapacity, které produkují výrobky a zařízení pro světové těžaře ropy a plynu. Náš roční obrat je 900 milionů korun. Za posledních šest měsíců, kdy se stabilizovala cena ropy za barel, vidím, že se trh, který si prošel krizí, znovu rozhýbává.

S kým podnikáte?

Od počátku svého podnikání spolupracuji s Jaroslavem Čánkem. Je to můj společník od roku 2003. Vlastním 50 procent společnosti. Neuvěřitelně mě to baví a je to moje priorita. Chceme vybudovat skupinu, která bude těžařům poskytovat komplexní servis. Proto jsme před dvěma lety koupili kovárnu, která nám v portfoliu chyběla.

Co jste si mimochodem pomyslel loni v říjnu, kdy neuspěl v senátních volbách Libor Michálek, který stál u zrodu kauzy Drobil?

Mám životní krédo: odpouštím, ale nezapomínám. Myslím, že ten člověk ví, že mě falešně obvinil s vědomím záležitostí, o kterých věděl. Velmi dobře ví, že jsem o nahrávkách ani záležitostech na fondu, které považoval za problémové, nic nevěděl.