‚Když jste zvolili Brexit, my otvírali šampaňské.‘ Václav Klaus starší promluvil na akci Strany pro brexit

PRAHA/LONDÝN Bývalý český prezident Václav Klaus se v úterý zúčastnil londýnského mítinku Strany pro brexit vedené horlivým zastáncem odchodu Británie z Evropské unie Nigelem Faragem. Ve svém zhruba desetiminutovém projevu k davu podporovatelů brexitové strany Klaus sdělil, že mnoho Čechů sdílí s euroskepticky laděnou stranou názory na EU a vyslovil přání, aby podporovatelé brexitu vyhráli blížící se evropské volby.

„Když jsme poprvé slyšeli výsledky referenda o brexitu, mnoho Čechů otevíralo lahve s šampaňským. Byla to skvělá událost pro vás i pro nás,“ vyslechl si od Klause rozjásaný, asi třítisícový dav. Bývalý český prezident dodal, že se jednalo o vítězství nejen podporovatelů brexitu, ale také všech evropských demokratů. Podle Klause, který naznačil možný návrat na českou politickou scénu ve formě nové strany, jíž zakládá jeho syn, se britský a český pohled na fungování unie v mnohém střetává.



„My Češi jsme v mnoha aspektech stejnými kritiky Evropské unie, kritiky postdemokracie, kritiky unijní necitlivosti a arogance, unijní nedemokratické podstaty. Podobně jako vy si o sobě chceme rozhodovat sami u nás v Praze. Stejně jako to vy chcete dělat v Londýně, ne v Bruselu,“ prohlásil v anglicky mluvené řeči Klaus. Jeho vystoupení na mítinku si všiml například konzervativní server Breitbart.

Podle Farage odstartuje potenciální vítězství revoluci.

Jeho projev pravidelně přerušoval potlesk, především v momentech, kdy zaútočil na představitele EU. „Bylo to obrovská rána hrdosti všem evropským mandarínům,“ řekl Václav Klaus. Podle něj momentálně neexistuje přátelská varianta odchodu Velké Británie z EU.



Řekl také, že on sám byl v minulosti strůjcem jednoho podobného exitu. „Bylo jím rozdělení Československa. Co jsme se z něj naučili? Důležitou věc - Češi a Slováci chtěli společně najít řešení. To je ten rozdíl oproti dnešku, Britové chtějí najít řešení, zatímco unijní nomenklatura nechce,“ prohlásil bývalý prezident.

O tradičních britských stranách prohlásil, že zradily své voliče, když byly k otázce brexitu velice liknavé. Díky tomu prý ale mohla vyrůst Strana pro brexit, do které podle svých slov vkládá velké naděje. „Vy tyto volby musíte vyhrát. Mnoho Evropanů vás potřebuje, nezklamte nás,“ vzkázal podporovatelům Strany pro brexit.

Třesou se strachy, řekl na akci své Strany pro brexit Nigel Farage o současném britském estabilishmentu.

V rámci akce vystoupili celkem tři řečníci. Před Klausem promluvila i bývalá poslankyně konzervativců Ann Widecombeová, která v britském parlamentu seděla třiadvacet let a která se stala jedním z nejprominentnějších odpůrců požadavků LGBT komunity. Do politiky se vrátila po devíti letech, tentokrát v dresu Strany pro brexit. Následoval Klausův projev a program završila řeč lídra brexitové strany Nigela Farage.



Ten prohlásil, že vítězství jeho strany prý nastartuje „revoluci, která otřese westminsterským palácem“. Své podporovatele ujistil, že současný britský estabilishment je díky síle jejich hnutí zděšený.

Podle posledních průzkumů se za kanálem La Manche skutečně chystá volební zemětřesení. Vládní konzervativci mohou podle nich sklouznout až na páté místo, právě Strana pro brexit je naopak horkým favoritem na vítěze. K urnám se Britové vydají ve čtvrtek, výsledky však nebudou známé až do nedělní noci.