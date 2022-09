ODS ztratila Mladou Boleslav, Nwelati zřejmě po 16 letech končí

Volby ve městě automobilů vůbec poprvé vyhrálo hnutí ANO kandidující společně s uskupením Volba pro Boleslav. Po sečtení více než 95 procent okrsků získalo ANO více než 30 procent hlasů. Dosud vládnoucí ODS získala 24 procent hlasů. Post primátora tak téměř jistě připadne lídrovi vítězné kandidátky Jiřímu Bouškovi.

Primátor Raduan Nwelati uvedl, že hodlá jednat o půdorysu koalice, která ve městě fungovala doposud. „V součtu máme velmi silný mandát od občanů,“ uvedl Nwelati.

Na třetím místě je v Mladé Boleslavi STAN se zhruba 12 procenty, do zastupitelstva se nově dostalo SPD s více než 9 procenty, nové uskupení Hlas pro Boleslav se 7,3 procenta a v minulém volebním období opoziční Zelení s KDU-ČSL pod značkou Šance pro MB s necelými 11 procenty.

V Kladně vzniká koalice Volby pro Kladno a ANO

Vítězem komunálních voleb se v Kladně stejně jako před čtyřmi lety stala strana Volba pro Kladno (VPK). Ve 33členném zastupitelstvu získala 14 křesel. Ještě před finálním sečtením výsledků se VPK rychle domluvila na vzniku koalice s třetím hnutím ANO, které získalo 5 mandátů. Společně dají v zastupitelstvu potřebnou nadpoloviční většinu.

Do opozice míří druhé ODS (6 zastupitelů), koaliční projekt STAN a Pirátů – Opravíme Kladno (5) a SPD (3). Poprvé v novodobé historii už v zastupitelstvu nebude KSČM, která přitom byla šest z posledních osmi let součástí vládnoucí koalice na kladenské radnici. Neuspěli ani Spojenci pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL), Přísaha Roberta Šlachty a Koalice Kladno (ČSSD a Zelení).

Nabídku dostalo ANO

“Náš výsledek je podobný jako před čtyřmi roky, jsme určitě spokojeni. S ANO jsme úspěšně spolupracovali už v minulém volebním období a teď v tom chceme pokračovat. Už jsme na tom byli domluveni před volbami. Ve hře byli původně ještě občanští demokraté, kteří se ale v posledních dnech před volbami proti nám výrazně vyhranili a tím bylo rozhodnuto,“ řekl primátor Milan Volf (VPK), který už deklaroval svůj zájem pokračovat ve své funkci. Post statutárního náměstka nabídne koaličnímu partnerovi.

Také lídr ANO v Kladně František Bureš je s výsledkem voleb spokojen „Je to zatím nejlepší výsledek, kterého jsme v tomto městě v obecních volbách dosáhli. Proti nikomu jsme se v kampani nevyhraňovali a je vůči voličům spravedlivé, aby o vytvoření koalice vítěz voleb začal vyjednávat s druhým nejsilnějším subjektem v zastupitelstvu, tedy s námi,“ prohlásil.

Další vyjednávání mezi VPK a ANO budou pokračovat v pondělí.

Kolín zůstal baštou STANu

Starostou Kolína zůstane s největší pravděpodobností Michael Kašpar, který funkci v čele polabského města převzal po současném ministru vnitra a předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi.

Kašparův spolek Změna pro Kolín získal přes 49,8 % hlasů a ačkoliv oproti předchozím volbám ztratil, stále mu to stačí k ovládnutí zastupitelstva. Navíc současní koaliční partneři Změny pro Kolín – uskupení Kolíňáci a Volba pro Kolín – mají v součtu dalších 13,7 % hlasů.

„Popravdě jsem až tak skvělý výsledek neočekával. Pokud totiž dostanete v komunálních volbách v okresním městě kolem padesáti procent hlasů, je to úžasné a vypovídá to o práci vedení radnice,“ řekl MF DNES Kašpar.

Ten potvrdil, že opět nabídne účast v koalici zastupitelům Volby pro Kolína a Kolíňáci. „A ačkoliv je určitě ještě brzo na velká prohlášení, nevidím osobně důvod, proč by vedení města nemohlo zůstat ve stejném složení – tedy i s místostarosty Ivetou Mikšíkovou a Michalem Najbrtem,“ nastínil Kašpar.

Největší nárůst hlasů zaznamenalo v Kolíně hnutí ANO, které skončilo druhé se ziskem 23 procent hlasů. V obecních volbách před čtyřmi lety přitom dostalo necelou polovinu. I tak zamíří jeho zastupitelé do opozičních lavic.

„Z našeho výsledku mám radost, na druhou stranu se bohužel nic nezměnilo v rozložení sil v čele kolínské radnice. Mohu však slíbit, že budeme konstruktivní opozicí,“ konstatoval lídr kolínského hnutí ANO Roman Škrabánek.

V Nymburku a Příbrami vyhrály strany současných starostů

Komunální volby v Benešově vyhrála Volba pro Benešov, získala sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Proti minulým volbám si o čtyři křesla pohoršila. Druhé skončilo hnutí ANO s pěti mandáty, třetí Benešov pro život bude mít pět zastupitelů. Dosavadní starosta Jaroslav Hlavnička (Volba pro Benešov) řekl, že chce situaci nejdříve probrat s dosavadními koaličními partnery. Jednání naopak neplánuje s hnutím ANO, SPD a Obnovou.

V Berouně si nejlépe vedl Beroun sobě, získal šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo ANO se čtyřmi mandáty. Třetí Nezávislí Berouňáci budou mít čtyři zastupitele.

Obecní volby v Kutné Hoře vyhrálo hnutí ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili ODS a TOP 09 s pěti mandáty. Třetí Piráti budou mít tři zastupitele.

Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše (Mé město) jednání o koalici začnou v neděli. Výsledky některých stran jsou vyrovnané, čeká se na přesný počet mandátů. Po sečtení více než 90 procent okrsků vede společná kandidátka ODS a TOP 09 s 19 procenty, o jedno procento méně má ANO a 17 procent Mé město. Po přibližně osmi procentech mají tři uskupení: Máme rádi Mělník, Mělničané a Mělník 2022.

Starosta Nymburku Mach (Nymburk s klidem) chce po volbách na radnici pokračovat v zahájených akcích. Po sečtení více než 93 procent okrsků jeho hnutí výrazně vede s 37 procenty hlasů. Mach řekl, že budou čekat do posledního vyhodnocení. O 20 procent méně mají druzí Nymburští demokraté a třetí je ANO pro Nymburk s téměř 13 procenty.

Vítězné hnutí ANO v Příbrami chce jednat o koalici minimálně se třemi dalšími uskupeními, a to s ODS, SPD nebo Příbramí 2030 dosavadního místostarosty Martina Buršíka. Koaliční jednání začnou už v neděli, řekl starosta a lídr kandidátky ANO Jan Konvalinka. „Pochopitelně je to radost a přistupujeme k výsledku s velikou pokorou, je to taky nějaké vysvědčení pro naši práci,“ uvedl Konvalinka.

Komunální volby v Rakovníku vyhrála v nynějších komunálních volbách společná kandidátka hnutí ANO a sociálních demokratů s podporou nezávislých. Jejich kandidáti získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhá skončila Změna pro Rakovník s pěti mandáty. Třetí ODS bude mít tři zastupitele.