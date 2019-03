Korupce na radnici v Brně. Doposud padlo pět návrhů na vazbu

Jiří Švachula Komunální politik Jiří Švachula, jehož jméno zaznívá v médiích v souvislosti se čtvrteční policejní razií, se v Brně do veřejného povědomí dostal nejprve jako galerista. V jeho Galerii Aspekt vystavovali přední čeští umělci. Do politiky vstoupil v barvách hnutí ANO a na radnici Brno-střed má jako uvolněný člen rady na starosti investice a správu bytových domů. Kriminalisté v souvislosti se čtvrteční razii na radnici městské části obvinili v noci na pátek devět lidí. Obvinění padla z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Jména obviněných nejsou zatím známá. Podle některých médií policisté zadrželi i Švachulu. V minulém volebním období byl Švachula místostarostou Brna-středu, i tehdy se zabýval například problematikou oprav a privatizace bytů v centru Brna. Působil i v představenstvu Veletrhů Brno. Zatímco v roce 2014 kandidoval z druhého místa kandidátky, loni to bylo z devátého místa, přesto uspěl a získal mandát. V rámci brněnského hnutí ANO nepatřil Švachula k mediálně nejviditelnějším členům. Náleží však ke sponzorům hnutí. Server Hlídač státu eviduje na transparentním účtu ANO několik plateb od Švachuly. Celková hodnota darů činila 115.000 korun. Před vstupem do politiky se Švachula věnoval výtvarnému umění. Galerie Aspekt sídlí v někdejším letohrádku na špilberském svahu za domem na adrese Údolní 13, kde Švachula podle veřejného rejstříku působí ve společenství vlastníků a podle katastru je také spolumajitelem nemovitosti. Dvoupodlažní galerie vznikla v roce 1990, vystavuje hlavně moderní a současné české umění. Galerie vydávala také autorské monografie o výtvarnících zvučných jmen, jako jsou Václav Boštík, Stanislav Libenský nebo Michal Gabriel. Kurátorem a architektem všech výstav i autorem všech knih je podle webu galerie právě Švachula. Kromě toho působil také v dalších firmách. Podle obchodního rejstříku to byla například reklamní firma Aspekt Advert, výrobce elektřiny Pure Power (dnes Rouchovanská sluneční) nebo vinárna Garage Wine. Aktuálně je ve veřejných rejstřících vedený jako zakladatel Nadace Aspekt 2000 a člen dozorčí rady ČD Cargo. Podle serveru Lidovky.cz Švachula působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako člen rozkladové komise. I na antimonopolním úřadu byla ve čtvrtek policie.