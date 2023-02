Konec nadějí na svobodu. Soud v Ostravě zamítl Kramnému obnovu procesu

Soudkyně Šárka Skalská v pátek uvedla, že jde z mnoha důvodů o mimořádný případ, ostatně jeho spis čítá již téměř devět tisíc stran. „Soud však neshledal důvod pro obnovu řízení a návrh se proto zamítá,“ prohlásila.

Podle soudkyně nebyly nově předložené znalecké posudky novými skutečnostmi, ale jen jinými odbornými názory. „Pro obnovu řízení je nutná nová skutečnost, která ještě nezazněla, nebo nové vědecké zjištění. To se ale nestalo,“ vysvětlila Skalská.

Kramný již podal stížnost, státní zástupce se stížnosti vzdal.

Po odsouzení v roce 2016 nyní čtyřiačtyřicetiletý Kramný vystřídal několik věznic, momentálně vykonává trest na Mírově na Šumpersku. Na svobodu by však měl vyjít až za dalších 19 let. Věřil však v zázrak obnovená soudního procesu a očištění svého jména. To nyní padlo.

Před deseti lety na dovolené v egyptské Hurghadě zemřely jeho šestatřicetiletá manželka Monika a osmiletá dcera Klára. Nejprve padlo podezření na otravu jídlem, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže když se těla ženy a dívky dostala do Česka, ostravští patologové po pitvě uvedli, že smrt zavinil elektrický proud.

To se však Kramný a jeho obhájkyně Jana Rejžková snažili rozporovat. Dosáhli toho, že se krajský soud jejich návrhem na obnovu řízení vůbec zabýval. „Svým holkám, Monice a Klárce, jsem nikdy neublížil,“ prohlásil Kramný ve středu, když využil svého práva posledního slova.

Obhajoba předložila dva nové znalecké posudky, které podle Rejžkové jednoznačně dokazují, že vražda elektrickým proudem nebyla možná.

„Soud nemůže dopustit, aby dosavadní rozsudek přepsal fyzikální zákonitosti a aby popíral teorie působení elektrického proudu na lidské tělo. Ohmův zákon platí i v Egyptě,“ prohlásila obhájkyně Kramného.

Státní zástupce Vít Legerský zůstává přesvědčen, že předložené argumenty pro obnovu řízení rozhodně nestačí. Poukázal na to, že pro takové mimořádné rozhodnutí je nutný úplně nový důkaz, který dosud nepadl – a to například na základě vědecké metody, jež dříve nebyla možná. „Obhajoba však jen opakuje předchozí výhrady,“ řekl státní zástupce Legerský.

Pře kvůli policejnímu přepisu

Obhajoba také poukazuje na to, že policejní přepisy odposlechů jsou tendenční. Nepřesně přepsaný je údajně hlavně Kramného hovor s tetou, který obsahoval zmínku, že „všechno mu vyšlo, a to i v tom Egyptě“, kdežto při přehrání odposlechu nic o Egyptě nepadlo (věta je důležitá proto, že podle dřívějších výkladů se Kramný podřekl a chtěl vyjádřit, že mu vyšla vražda – pozn. red.).

Žalobce souhlasil, že to byla chyba, která však neměla vliv na odsouzení obžalovaného. „V hovoru obžalovaný zmiňuje zrušení zákazu odcestovat z Egypta, přičemž ho všichni strašili soudem. Tato pasáž tedy vyznívá tak, jak je obsaženo v protokolu o odposlechu,“ míní žalobce Legerský.

Obhájkyně naopak upozornila na to, že zmínku o tom, jak to obžalovanému „vyšlo i v tom Egyptě“, zmiňují ve svých usneseních všechny soudy.

Aktivisté u soudu

Líčení se koná v největší síni ostravského krajského soudu a poslední den byly všechny lavice pro veřejnost obsazeny. Jednání se pravidelně účastní zástupci Spolku Šalamoun. „Zabýváme se nespravedlivě stíhanými, obžalovanými či odsouzenými a vězněnými oběťmi orgánů činných v trestním řízení,“ zmínil předseda spolku John Bok.

Právě případ Kramný spolek považuje za justiční zločin. Státního zástupce opakovaně vybízí k podání rezignace. Při posledním líčení dokonce od některých z přihlížejících zazněl po slovech obhájkyně potlesk. Soudkyně zareagovala varováním, že tito lidé mohou být vykázáni. Načež se ozval jeden z tleskajících: „To byl hlas občanské poroty.“

Pokud by se Kramnému podařilo dostat svůj případ na začátek, byla by to rarita. Podle Spolku Šalamoun se po roce 1989 dosud nestalo, aby uspěl v žádosti o obnovu řízení případ s uděleným výjimečným trestem. I v případě méně závažných kauz uspěje jen zlomek odsouzených.