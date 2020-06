Očouzený Mariánský sloup spravil čistič z Karlova mostu. Pachateli hrozí dva roky

Praha Pachateli, který v neděli ráno zapálil oheň u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, hrozí podle policie až dva roky vězení. Pro server iROZHLAS.cz o tom informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle policie se jedná o trestný čin výtržnictví. Pachatele k činu údajně vedl nesouhlasný postoj k obnovení monumentu.

V neděli kolem 07.30 57letý muž u sloupu polil hořlavinou nějakou tkaninu a zapálil ji. Všiml si toho operátor kamerového systému, hlídka městských strážníků následně oheň uhasila vodou z lahve, kterou měla ve služebním vozidle. Muže strážníci zadrželi a předali policii.



Pískovcový monument byl očištěn již v neděli. Podle serveru iROZHLAS.cz se na čištění podílel Miloslav Černý, který loni v červenci očistil graffiti z Karlova mostu. Náklady na očištění údajně dosáhly 6000 korun, které Černý buď odpustí, nebo je uhradí Společnost pro obnovu mariánského sloupu. Vymáhat po pachateli částku podle mluvčího Karla Kavičky společnost nebude.

Akademický sochař Petr Váňa sdělil, že oheň stavbu nijak výrazně nepoškodil. „Požádal jsem pana Černého, který na to má techniku. Krásně to umyl. Mimo čištění se tomu kamenu nic nestane. Je to pevný materiál. Očistilo se to a není tam nic znát,“ uvedl Váňa. Dodal, že do budoucna by stavbu mohl chránit takzvaný antigraffiti nátěr.

Požár Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zdroj @MALLtelevize



Na video je vidět, že muž, který požár založil si pak šel sednou na lavičku a vyčkal na příjezd policie. @SeznamZpravy pic.twitter.com/P0aBK23C43 — janekrubes (@janekrubes) June 21, 2020

Mariánský sloup se na Staroměstské náměstí vrátil téměř po 102 letech počátkem června tohoto roku. Stále není kompletně dokončen, stavba má být hotova do 15. srpna. O jeho návratu se diskutovalo od 90. let, pražští zastupitelé dříve jeho obnovu opakovaně odmítli, což se změnilo letos v lednu, kdy zastupitelstvo revokovalo původní nesouhlasné stanovisko.



Původní sloup v roce 1918 na protest proti habsburské monarchii strhl dav, stavba repliky vyvolala veřejnou debatu. Zastánci obnovy považují sloup za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.