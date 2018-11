Ministerstvu se nezdála generálova nemoc, kvůli jeho výsluhám poslalo k soudu vlastní nemocnici

PRAHA Do nekomfortní pozice se dostala Ústřední vojenská nemocnice. Žalobu na ni podalo mateřské ministerstvo obrany, resort je zřizovatelem špitálu. Obě instituce se u soudu ocitly kvůli výsluhám pro brigádního generála Vladimíra Halenku. Resort si nebyl jistý, že za jeho odchodem ze sboru jsou zdravotní potíže. Díky tomu je oprávněný inkasovat rentu. Jenže generál je obžalovaný, kvůli čemuž by na výsluhu neměl nárok. Žalobou chtěl resort zvrátit rozhodnutí o Halenkově zdravotní nezpůsobilosti.

Generál Halenka odložil uniformu 24. listopadu 2017. Sbor opustil po verdiktu přezkumné lékařské komise při Ústřední vojenské nemocnici, která o sedmnáct dní dříve vyhodnotila jeho kondici jako nevyhovující pro službu. Podle informací serveru Lidovky.cz se generál potýká s neurologickými potížemi. Verdikt komise mu zajistil, že v každém případě dosáhne na výsluhu. Podle informací serveru Lidovky.cz činí renta zhruba 40 tisíc korun měsíčně.

Důstojník se vyhnul riziku, že o rentu přijde. Zdravotní nezpůsobilost je razítkem na její vyplácení. Halenka je přitom obžalovaný z podílu na údajných machinacích s armádním majetkem. Kdyby v této pozici svlékl uniformu, podle původního plánu tak chtěl učinit na samém konci loňského roku, na výsluhu by musel čekat. Neměl by na ni nárok nejméně do doby, než by ho soud pravomocně očistil. V případě odsouzení by o ni přišel úplně.

Tyto okolnosti zavdaly podnět k podezření u tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického. Nebyl si jistý, zda odchod Halenky do civilu uspíšily zdravotní komplikace. „Průběh tohoto případu určitě vyvolává otazníky u řady lidí, nejen u mě. Další přezkoumání proto považuji za jediný správný postup,“ řekl už dříve serveru Lidovky.cz Stropnický. Podezření resortu vyústila v podání žaloby na Ústřední vojenskou nemocnici, kterou sám zřizuje.

Resort chtěl před soudem prověřit postup zmíněné komise. Snažil se dobrat jistoty, zda nepostupovala v Halenkův prospěch účelově. Žalobu vyřizoval Městský soud v Praze. Instance se ale podstaty věci nedotkla. Podle ní nebylo ministerstvo v pozici, aby mohlo žalobu podat. Ačkoliv na základě jejího dobrozdání resort posílá Halenkovi výsluhu, verdikt komise promluvil pouze do generálových práv. Soud tak žalobu odmítl bez věcného projednání.

Ministerstvo nemělo na žalobu nárok

„Je zřejmé, že jediným účastníkem přezkumného řízení je voják, jehož zdravotní stav je posuzován, jen jemu toto rozhodnutí totiž zasahuje do správní sféry. Soud tak dospěl k závěru, že žalobce (ministerstvo obrany) je osobou, která je k podání žaloby v nyní projednávané věci zjevně neoprávněnou,“ stojí v rozhodnutí senátu, jemuž předsedal soudce Ladislav Hejtmánek.

Jak na žalobu od zřizovatele hledí sama nemocnice, není jasné. Mluvčí na dotazy serveru Lidovky.cz nereagovala. Z ministerstva zní hlasy, že podání ve své podstatě nemířilo na celý špitál, ale na jedno rozhodnutí jedné komise. „Je to samozřejmě výjimka. S nemocnicí jsme spokojeni, jen se nám zdálo účelové rozhodnutí přezkumné komise,“ sdělil serveru Lidovky.cz pod zárukou anonymity zdroj z ministerstva.

Resort svou snahu nevzdává. Trvá na tom, aby závěr lékařů prošel věcným pohledem soudu. „Dosud podané opravné prostředky nebyly úspěšné, ale definitivně ještě není případ uzavřený,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Proti rozhodnutí pražského městského soudu brojí resort kasační stížností, případ se tak dostal na stůl Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

‚Mám profesní čest, je to vykonstruovaný nesmysl‘

„Soud provedl ve věci základní procesní úkony. Jsou to informace o stanovené lhůtě pro vyjádření, doložení případných nákladů řízení, vyjádření k podjatosti soudců, žádost městskému soudu o předložení spisu v dané věci,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí NSS Sylva Dostálová. Kasační stížnost by mohl soud vypořádat v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku, taková je v obdobných případech obvyklá lhůta.

Generálův pojistný podvod Už jednou se generál Vladimír Halenka dostal do střetu se zákonem. V březnu 2015 Mladá fronta DNES upozornila, že se namočil do pojistného podvodu.

Neznámý šofér mu naboural auto. Aby se Halenka najisto dostal k penězům za pojistku, jako viníka označil, s jejím vědomím, svou tehdejší partnerku.

Postup nebyl náhodný, jeho družka dříve v pojišťovnictví působila. Pojistku pak Halenkovi vyplatila Česká podnikatelská pojišťovna, mělo jít o několik desítek tisíc korun. Soud v dubnu 2015 generála s jeho paní prohlásil za vinné, ale nechal je odejít bez trestu.

„Děje se tak u věcí, kdy se obžalovaný doznal, činu lituje a uhradí škodu,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz Petr Novák, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8, jenž měl kauzu na starosti.

Původně byla generálova renta v ohrožení kvůli kauze, v níž od letošního května dochází k trestnímu senátu Městského soudu v Praze. Státní zástupce ho posadil na lavici obžalovaných kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Důstojník měl pokoutně využít své kompetence při dvojici obchodů z let 2010 a 2013. Tehdy řídil Sekci podpory ministerstva obrany. Podle žalobce patřil Halenka do tříčlenné skupiny, která nelegálně kšeftovala s armádní technikou.

„Jednalo se o mimořádné množství lukrativního, kvalitního majetku státu. Ten se pak dostal za neadekvátní, nízkou protihodnotu, do dispozice státního podniku, který jej, rovněž za neadekvátní, nízkou cenu, dále převedl do soukromých obchodních společností, které si takovéto movité věci dříve u státního podniku objednaly,“ popsal už dříve podstatu kauzy serveru Lidovky.cz státní zástupce Pavel Prygl, který případ poslal k soudu.

V obou transakcích byly ve hře motory do bojových vozidel. Při prvním obchodu měl rozpočet resortu tratit deset milionů korun, druhý zastavil coby nevýhodný tehdejší náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. „Dvakrát jsem byl za tuhle zemi ve válce, mám nějakou profesní čest. A oni (policie) mi na základě ničeho řeknou, že jsem byl členem skupiny. Je to vykonstruovaný nesmysl,“ reagoval před časem pro MF DNES Halenka na své obvinění.