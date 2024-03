Výborný letí na Filipíny a do Vietnamu. Kvůli masu, pivu, ale i pracovní síle

„Letí se mnou exportéři českého chmele, protože to je surovina, která je velmi žádaná právě v oblasti jihovýchodní Asie, co se týče piva. Je to skutečně region s velkým potenciálem rozvoje, takže se mnou letí i zástupci pivovarnictví tady z České republiky,“ popsal ministr.

V jeho letadle by tak měli sedět třeba zástupci Budvaru či Bohemia Hop, která se stará o dodávky chmele světovým pivovarům a jejímiž dodavateli jsou pěstitelé ze všech tří chmelařských oblastí České republiky – Žatecka, Úštěcka a Tršicka. Ministr zemědělství a část jeho delegace tak například mají navštívit i největší vietnamský pivovar SABECO.

V programu ministra Výborného budou i čtyři byznys fóra, po nichž dochází už k uzavírání konkrétních obchodních kontraktů. „Letí se mnou i zástupci veterinární správy, protože jednáme dlouhodobě jak na Filipínách, tak ve Vietnamu o podpisu důležitých dokumentů směrem k možnosti vývozu našich masných výrobků do obou zemí,“ uvedl Výborný.

„Já jsem dalek toho, že bych jezdil na nějaké zahraniční cesty, které by měly jakýkoliv jiný charakter. Absolvoval jsem zatím na podzim jednu takovou misi do střední Asie a podařilo se opravdu zlepšit obchodní bilanci s Uzbekistánem a Kazachstánem,“ řekl iDNES.cz ministr Výborný.

„Podobnou filozofii jsme zvolili i při výběru dalších zemí, a to jsou tedy Filipíny a Vietnam. Mám plné letadlo českých podnikatelů, ale i zástupců třeba akademické sféry. Letí nějací politici, také je standardem, že ministr s sebou bere i zástupce parlamentu,“ uvedl šéf resortu zemědělství.

Součástí jeho delegace tak bude předseda zemědělského výboru Michal Kučera z TOP 09, člen zemědělského výboru Sněmovny David Pražák z ANO nebo předseda podvýboru pro zemědělství výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Petr Štěpánek zvolený za hnutí STAN.

Zemědělství chybí 8 až 10 tisíc pracovníků

Nepůjde ale jen o to, co se podaří do Vietnamu a na Filipín vyvézt, ale také co a kdo by mohl později zamířit naopak do České republiky.

Česká vláda loni v prosinci zvýšila limit pro žádosti o víza k pobytu za účelem podnikání či zaměstnanecké karty z Filipín o 5 tisíc na 10 300.

„Nám reálně chybí v zemědělství 8 až 10 tisíc pracovníků a nemáme je z našich zdrojů, prostě nemáme. Když se podíváme, kdo je ochoten jít pracovat do kravína a podobně, kde to není jednoduchá práce i časově, musíme hledat pracovní síly v zahraničí. Proto se mnou letí i zástupci právě pracovních agentur, speciálně na Filipíny, kde máme teď rozšířenou kvótu a kde se budeme snažit představit i ty možnosti, které český pracovní trh nabízí právě v oblasti zemědělství,“ popsal ministr.

Výborný tak kategoricky odmítá myšlenku, zda není cesta do exotických destinací výlet. „Není to žádný výlet, fakt ne. Já budu rád, když někde stihnu koupit něco dětem. A co chci zdůraznit, letadlo bude plné,“ uvedl pro iDNES.cz ministr zemědělství Výborný.