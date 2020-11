Na svatby, pohřby a bohoslužby smí od středy nově 15 osob, ve více lidech mohou lidé i sportovat

Praha Svateb, pohřbů či bohoslužeb se od středy 18. listopadu smí účastnit 15 lidí místo deseti. Vyplývá to z úpravy opatření omezujícího volný pohyb v Česku, kterou v pondělí schválila vláda. Kabinet dokument upravil tak, aby odpovídal opatřením podle rizikového skóre protiepidemického systému PES. Výjimka ze zákazu volného pohybu bude nově platit i pro sportování na venkovních sportovištích.

Podle dosavadních opatření proti šíření koronaviru se hromadných akcí ve vnitřních prostorech včetně svateb a pohřbů může zúčastnit deset lidí. Nové opatření, jehož trvání je zatím nastavené do ukončení nouzového stavu 20. listopadu, v souladu s pátým stupněm tabulky PES mění tento počet na 15.



V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí. Aktuálně je v Česku rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100. Ve čtvrtém stupni by na svatby, pohřby či bohoslužby smělo 20 lidí. V dalších stupních pak 30, 50 a v nejlepším prvním stupni 100 osob.

Kabinet do krizového opatření nově zařadil také další výjimku ze zákazu volného pobytu osob přes den. K výjimce pro cestu za účelem pobytu v přírodě či parku doplnil možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Další výjimky se týkají mimo jiné cest do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.