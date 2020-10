Na Vyšehradě lidé založili pietní místo na počest Prymulova skandálu. Nechybí vzkazy, svíčky a pivo Corona

Praha U restaurace Rio’s na pražském Vyšehradě o víkendu vzniklo pietní místo na počest podivného setkání ministra zdravotnictví Romana Prymuly s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem. Lidé tam na chodník dávají svíčky, plechovky a lahve od piva a píšou různé vzkazy.

„Pane plukovníku, víte, co nastane po porušení kázně a neuposlechnutí rozkazu…,“ stojí na velkém kusu papíru pověšeném na plotě uzavřené restaurace. Vzkaz odkazuje na vojenskou kariéru Prymuly a na to, že příchodem do restaurace, která měla být povinně uzavřená, porušil ministr vládní pravidla. Ironií je, že on ty pravidla sám určuje.

Mezi předměty na chodníku nechybí lahev od piva Hulvát nebo legendární mexické Corony. Je tam i pověšená rouška s nápisem „Sbohem. A pak tam pozdravuj Bureše!“.



Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci.

Babiš v pátek řekl, že prezidentovi Miloši Zemanovi předal životopis nového kandidáta, hlava státu by ho měla přijmout v úterý v Lánech a ve čtvrtek by mohlo následovat jmenování a uvedení do úřadu. Podle informací serveru Lidovky.cz šlo o životopis náměstka brněnské fakultní nemocnice Jana Blatného. Premiér Andrej Babiš odmítl jména komentovat s tím, že chce, aby se nejdřív adept potkal s Milošem Zemanem.