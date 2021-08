Návštěvníci pražské zoo se mohou nechat v areálu naočkovat. Speciální autobus se chystá i do tržnice Sapa

„Jsou to lidé všech věkových kategorií včetně dětí. Starší lidé oceňují, že se mohou nechat naočkovat jednodávkovou vakcínou,“ řekla ČTK pracovnice, která vakcínu aplikuje. „V Zoo Praha bude očkovací autobus v sobotu a v neděli v otevírací době areálu. Možnost očkování mají všichni návštěvníci s platnou vstupenkou. Očkovací bus je u Vzdělávacího centra kousek od hlavního vchodu,“ řekla ČTK mluvčí zoo Lucie Dosedělová.



Hlavní město Praha @PrahaEU Dnešní očkování proti nemoci Covid-19 v @zoo_praha bylo úspěšné. Naočkováno bylo přes 100 lidí, z toho 30 dětí. oblíbit odpovědět

„Vyrazili jsme s očkovacím autobusem na místa, která jsou frekventovaná nebo kde se konají velké akce. Logicky pražská zoo patří k nejfrekventovanějším místům, když je takto o víkendu hezky,“ řekl v zoo ČTK Hřib. V příštích dnech podle primátora autobus zaparkuje třeba v botanické zahradě nebo na náplavkách, kompletní trasa je na webu.

„Chystáme se i do tržnice Sapa, kde bychom rádi očkovali i cizince, kteří nejsou zaregistrovaní v systému veřejného zdravotního pojištění, ale k tomu potřebujeme, aby nám ministerstvo zdravotnictví povolilo očkování takzvaných samoplátců. V tuto chvíli nám ho odmítají vydat, doufám, že se to změní, protože komunita cizinců nemůže zůstat v Praze bez očkování,“ doplnil primátor.

Lidé na očkování v autobuse oceňují, že mohou dostat vakcínu bez registrace a čekání nebo také to, že to mají blízko, pokud bydlí v okolí. Pokud zvolí dvoudávkovou vakcínu, musejí pak znovu třeba do autobusu na jiném místě nebo dostanou termín v metropolitním očkovacím centru.

Očkovaných je již přes 10,3 milionu

Počty nově nakažených nemocí covid-19 v Česku v mezitýdenním srovnání klesají, testy v pátek potvrdily 140 nových případů, což je zhruba o 50 méně než před týdnem a nejméně v tomto týdnu. Dál ubylo i nově nakažených na 100 000 lidí za týden. V celorepublikovém srovnání krajů se Praha s počtem potvrzených případů covidu-19 za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel drží na druhém místě s 22 případy za Plzeňským krajem s 30 případy.

Počet podaných dávek vakcíny v ČR překročil 10,3 milionu. Ukončené očkování má 4,8 milionu lidí, zhruba 45 procent z 10,7 milionu obyvatel v zemi. Aspoň jednou dávkou bylo naočkováno přes 63 procent obyvatel starších 16 let a 54 procent této populace má očkování dokončeno.

Od loňského 1. března, kdy byly v zemi potvrzeny první případy nemoci, statistiky zaznamenaly přes 1,674 milionu nakažených. Většina se vyléčila, 30 373 lidí s potvrzeným koronavirem zemřelo.