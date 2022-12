Jak přemýšlí Putin a proč žije nejvíc stoletých Čechů v Praze? Prozkoumejte nejčtenější články roku

V únoru přejeli Rusové ukrajinské hranice a řadě lidí se rozpadly iluze o budoucnosti. Články o válce, Ukrajině, Rusku a Vladimiru Putinovi od té doby okupují horní místa na našem zpravodajském webu. Čtenáře zajímalo především to, jak přemýšlí nejen Putin, ale i jeho nejbližší okolí, či co se dá čekat od dnešního Ruska. A my se na to pokusili najít odpověď, často skrze výpovědi lidí, kteří s ním přišli v minulosti do blízkého kontaktu.

Ruská politoložka Taťjana Stanovaja se mohla chlubit četnými s vazbami na politické elity své země. Čtenářům Lidovek zprostředkovala unikátní pohled do Putinovy hlavy. Je přesvědčena, že jedna sankce Putina obzvlášť zabolela, protože se vůbec nepřipravil na to, že by po ní mohl Západ sáhnout.

Jen několik hodin předtím, než řidiči ruských tanků odhalili světu nechvalně proslulé písmeno Z, jsme přinesli šokující zpověď posledního ruského demokratického premiéra Michaila Kasjanova, který s Putinem úzce spolupracoval celé čtyři roky a byl očitým svědkem proměny kdysi proreformního státníka v diktátora s návyky z KGB.

„Jsme Rusové. S námi je bůh. S námi je síla.“ Nebývalý zájem čtenářů vyvolal osobní vhled reportéra Tomáše Vlacha do zákoutí ruské duše a od dob Stalina přetrvávajícího mýtu válečného vítězství. Jsou právě zde kořeny současných problémů?

Se začátkem války se proměnil vztah lidí k vlastním úsporám a investicím. Už v březnu jsme oslovili experty s otázkou, jak v této neobvyklé době nakládat s vlastními úsporami. Ačkoliv je řada pouček nadčasová, pozor na unáhlené závěry.

O zdraví a lidech

„Do půlky života jsme takoví, jak nás udělali rodiče, čili genetika. Ale ve druhé půlce života si o něm už svým životním stylem rozhodujeme sami,“ říká věhlasný chirurg Pavel Pafko, který velmi výstižně popisuje, čím se v dnešní době připravujeme o kvalitní život. A odpovídá na otázku, proč žije nejvíc stoletých Čechů v Praze.

O neúprosném boji našeho těla s časem mluví u neurochirurg Vladimír Beneš. Jak zpomalit ztrátu neuronů, předcházet panikaření a co umí dnešní medicína?

Nikdy neléčí jen jedno místo, je zastáncem teze, že hlava a tělo jsou spojené nádoby a navzájem se ovlivňují. Stačí tři cviky denně, aby páteř neztuhla. Musíte je ale dělat správně, říká přední český fyzioterapeut Tomáš Rychnovský.

Lidé nejsou monogamní, upozorňuje párový terapeut Jan Vojtko. V rozhovoru pro Lidovky.cz se rozpovídal nejen o tom, proč hodnotíme kvalitu našich vztahů podle sexu a proč je manželství pro všechny důležité pro celou společnost, ale také do jakého momentu je mozek dost plastický na to, abychom změnili zažité vzorce svého chování.

Letošní rok ale neprobíhal jen ve stínu války, přinesli jsme vám i řadu dalších čtených témat:

V létě se stali Češi „postrachem“ chorvatských pláží. Přímořskými letovisky, netrpělivě očekávajícími návrat turistů po vynucené covidové pauze, proběhly v létě zprávy o útoku na české fotbalové fanoušky i o údajném poprasku, který měl v Česku vyvolat výskyt obřích medúz na Jadranu.

Karel Tichý patřil k elitním detektivům, kteří nepřetržitě sledovali dění okolo někdejšího bosse podsvětí Františka Mrázka. V den šestnáctého výročí jeho vraždy pro Lidovky.cz popsal dosud neznámé detaily z případu.

Povyk vyvolala na jaře adaptace Prodané nevěsty v režii Alice Nellis na prknech Národního divadla. Proč někteří diváci z Národního divadla odcházeli a po představení bučeli, se můžete dočíst v nejčtenější divadelní recenzi roku.

A když už jsme u kultury, nesmíme opomenout výsledky prestižní ankety Kniha roku LN. I letos přináší spoustu čtenářských tipů (nejen) na zimní měsíce.

Děkujeme vám za přízeň v letošním roce. I v tom nastávajícím vám nabídneme řadu kvalitních a zajímavých textů.