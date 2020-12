Stačí tři cviky denně, aby páteř neztuhla. Musíte je ale dělat správně, radí fyzioterapeut

Praha Je odborník na principy fungování těla včetně řetězení jeho poruch. Nikdy neléčí jen jedno místo, je zastáncem teze, že hlava a tělo jsou spojené nádoby a navzájem se ovlivňují. Co tedy v nynější době home office, kdy řada lidí žehrá na bolest zad, radí Tomáš Rychnovský, přední český fyzioterapeut.

Lidovky.cz: Pandemie přinutila mnoho Čechů pracovat z domova, odpadly jim tak kupříkladu cesty do práce a zpátky domů, což pro řadu z nich byla pohříchu jediná větší forma pohybu. Možná i proto si v současné éře home office čím dál více lidí stěžuje na bolest zad. Co byste jim poradil?

Poradil bych jim, aby si zvykli na pravidelnou péči o sebe. Každému z nás stačí denně tři čtyři cviky, aby páteř neztuhla a byla stabilní. Teď mluvím o prevenci. Je důležité se cviky naučit, aby se při nich zapojovaly svaly, které potřebujeme, aby člověk nezapomínal na kýžené zapojení břicha v nádechu a podobně. Není to nic náročného, jen je potřeba vnímat dech, vnímat povolení, cvičit lehce, nespoléhat na sílu…

Tomáš Rychnovský Vystudoval fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde působil deset let. Specializuje se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému.

Od roku 2001 provozuje soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé a děti od kojeneckého věku.

Pořádá speciální semináře, které se zabývají předáváním zkušeností v péči o tělo. Prakticky učí cvičení na stabilizaci a rozhýbání páteře. Přednáší o tom, jak se zbavit bolesti v těle a předcházet jí. Jak zlepšovat vztah k sobě, jak najít rovnováhu a stabilitu mysli, naučit se zacházet se stresem, ale i jak mu předcházet a být v životní pohodě.



Je spoluautorem knihy Každá bolest má svou příčinu



Lidovky.cz: Jak důležité je se během dne protahovat?

Protahovat zkrácené svaly nemusí být vždy ta správná cesta. Ve své praxi používám strečink jen na určité svaly a v mém pojetí léčby je to jen maličký doplněk. Dám vám příklad. Starám se mimo jiné o herce, Američany, kteří natáčejí v Česku. Od svých specialistů často mívají doporučení, co a jak mají cvičit. Ti herci zodpovědně cvičí a domnívají se, že si pomáhají. S jednou herečkou jsme řešili bolesti kolem kostrče, jež ji roky zlobí. Když mi ukázala cviky, kterými posiluje hýžďové svaly a svaly kolem kostrče, bylo evidentní, že si jimi přináší čím dál více napětí, které jí neumožní bolavou část těla uvolnit. Také je pak protahovala. Musel jsem jí vysvětlit, že svaly se musejí posilovat a cvičit v nějaké souvislosti. Že cvičí velmi izolovaně – a proto se ten spodek stále stahuje. Vzájemná svalová souvislost pak nepotřebuje tolik strečinku.

V péči jsem měl i jednu světoznámou modelku. Svým zevnějškem je pro hodně lidí vzorem dokonalosti. Její bolesti páteře jsou však výsledkem značného napětí, jež v sobě uchovávala. Mohla cvičit, protahovat, jak chtěla – a stejně jí bolest nepolevovala. Promluvil jsem si s ní o jejím vnitřním rozpoložení a náhledu na sebe a upravil jí její – opět izolované – cviky na jednotlivé tělesné partie. Sladil jsem je do vzájemné propojenosti.

Lidovky.cz: Jak tedy předejít tomu, aby nás doma záda nebolela?

Radím naučit se cviky na rozhýbání střední páteře – do záklonu. Je potřeba umět dýchat do břicha a zacílit na pohyb mezi lopatkami. Další cviky jsou v poloze na zádech – zvedněte nohy a dýchejte do břicha. Na tuto polohu lze nasadit další pohyby, jež trénují stabilizaci páteře, šikmé břišní svaly, a léčit tak bolest v bederní páteři.

Lidovky.cz: Bolest zad jistě souvisí s tím, že sedíme na špatných židlích, ve špatných pozicích. Do jaké míry přispívá k bolesti stres?

Stres považuji za rizikový faktor vždy, když je u člověka přítomna dlouhodobější negativní emoce. Vezměme si člověka, jemuž jeho šéf či žena dávají zpětnou vazbu, jak se s ním spolupracuje, respektive žije. A on si obě situace vyhodnotí tak, že se cítí naštvaně a nepochopeně. Takhle reaguje na vše, co se týká jeho osoby. Jiný člověk ale reaguje tak, že se zajímá o to, co druhému vadí a co může on sám zlepšit. A mluví o sobě v tom duchu, že si uvědomuje „nedostatky“, které sám chce zlepšit, vnímá v sobě smysl z možnosti probrat s někým svá témata a posunout se dál ve svém vztahu k sobě. To považuji za důležité pochopit. Reaguji-li prvním způsobem, ubližuji si nejdříve sám sobě, a potom i všem okolo. A jsem ve stresu z toho, „kdo mě zase dneska naštval“.

Lidovky.cz: Jak tedy s pomocí psychiky ulevit i našim zádům?

Nejprve je nutné naučit se vnímat emoce z toho, co mi sebralo můj klid. Naučit se pojmenovat svůj vnitřní stav. Jak si připadám v tom, co se nyní děje, jak se v tom cítím. To je důvod toho, že se psychika negativně podepisuje na těle. Je to proto, že jsme si pokřivili pohled na sami sebe. Uvěřili jsme iluzi, že jsme nepřijatí, slabí, neschopní, nepodporovaní, selháváme, a užíváme vůči sobě další slova, jež způsobují náš vztek, smutek. Pak jsme v roli oběti. A často pak na sebe nesmyslně útočíme. Díky tréninku musí přijít opouštění těchto představ o sobě samém, aby moje vnitřní rozpoložení bylo co nejvíce v pohodě.

A co na to jeho pacienti? Tomáš Pacina, trenér české ženské hokejové reprezentace a skills coach

„Tomáš vzbuzuje důvěru a klid. Proto jsem u něj v bezpečných rukách a důvěřuji mu, že mi vždy rychle pomůže.“ Tereza Kostková, herečka a moderátorka

„Je pro mě samozřejmostí věnovat péči tělu i mysli. Jsem šťastná, že existují lékaři, kteří se při fyzickém srovnávání a dotýkání Vašich žeber, beder a kyčlí se stejnou jemností dotýkají správnými otázkami i Vašich prožitků, myšlenek a zážitků a otevírají tím cestu k bezbolestnému pohybu i lepšímu chápání sebe sama. Zlepšení si nenalžete, je zcela zřejmé. Na Tomáše nedám dopustit a moje záda by nemluvila jinak.“ Terezie Dobrovolná, Miss ČR 1997 a modelka

„K Tomášovi jsem přišla s akutním výhřezem ploténky. Nejvíce mě zaujal lidský přistup ke klientovi a velmi osobitý přístup k fyzioterapii. Odnesla jsem si nejen řadu cílených cvičení, ale hlavně pochopila, jak moc souvisí naše mysl a prožívání s tělesnými symptomy, které nás trápí. Jak říká v kapitolách své knihy“ každá nemoc má svůj smysl“. Tento přístup se mnou nesmírně rezonuje. Neboť věřím, tělo a duše je jeden celek a musíme pečovat o obě jeho části. Tomáši mockrát děkuji, změnil jste mi život. “

Lidovky.cz: Mnoho dosavadních nesportovců začalo běhat, posilovat. Často bez odborného dohledu, protože to teď v podstatě ani není možné. Může si takový člověk ublížit například během?

Může. Nemají přípravu v koordinaci svalů, nemusejí mít vhodnou stabilizaci kyčlí, spodních zad, nemusejí umět uvolnit partie, které by při běhu uvolnit měli. Množí se pak úponové bolesti, bolesti kloubů i zad. Vše chce svoje a je dobré na to myslet. Vezměte si, že než se dítě postaví, „trénuje“ na to rok i více. Neříkám, že to je vždy potřeba u nás dospělých, ale je dobré tělo vnímat a vyjít mu vstříc.

Lidovky.cz: Jak tedy minimalizovat riziko, že si při sportu či cvičení doma ublížím?

Tak, že se naučíte dělat cviky správně, vnímat dech a postupně budovat zkušenost se svým tělem.

Lidovky.cz: V jednom z rozhovorů jste zmínil, že bolest je pro lidské tělo v mnoha směrech pozitivní. Jak tomu rozumět?

Bolest je fenomén, který je přenášen nervovým systémem a v mozku jej vyhodnocujeme a dáváme mu „váhu“. Přínos bolesti spočívá v upozornění na něco nedobrého, co se s tělem děje. Měli bychom umět si s ní sami nějak poradit, či se nechat navést specialistou. V tomto stadiu se na mě obrací mí pacienti. Někdy je bolest způsobená svalovým napětím a blokádou žebra či páteře, pak stačí ta místa jen uvolnit. Jindy je potřeba přidat cílená cvičení a vycvičit přesné svalové souhry. Někdy je bolest způsobena nálezem na ploténce či artrózou kloubu. V pozadí dlouhodobé bolesti často stojí psychický diskomfort, který dokáže tělo sevřít, přetěžovat, bránit regeneraci a někdy vytváří i neurologické projevy – brnění, pálení apod.

Lidovky.cz: Četla jsem, že při vyšetření dokážete odhalit i místa bolesti, o nichž vám pacient ještě neřekl. Popište, jaké metody využíváte?

Při vyšetření kombinuji více vhledů do původu bolesti. Když pacient přijde, prohlédnu si ho, neboť už pouhý pohled na stoj, způsob držení, dech či kůži často prozradí hodně. A tak se dívám a vyhodnocuji si přetížená a nefunkční místa mnohdy ještě dříve, než mi o nich sám pacient řekne.

Například kůže bývá na takových místech sušší, jakoby svraštělejší. Jsou to někdy drobné nuance, ale prozradí mi poměrně mnoho. Potom vleže vyhodnocuji tělesné svalové napětí na různých místech. Z pohmatu na kůži a z napětí ve svalu rozpoznám, která část páteře je kde zablokovaná. Zda se jedná o dlouhodobou blokádu, zda je způsobena pouze nefunkčním svalovým řetězcem či také únavou, neschopností regenerovat nebo psychickým stresem. Asi jsem na něco citlivější a ve své praxi si potvrzuji efektivnost komplexního pohledu na člověka a také jak je důležité neléčit bolavé místo pouze v něm, ale i na odlehlejších místech.

Lidovky.cz: Proto, když k vám přijde někdo s bolestí páteře, vyšetřujete například břicho?

Potřebuji vyšetřit návaznosti různých svalů na sebe a jejich vzájemné vztahy. Břišní svaly mi dají citlivý a přesný vhled do fungování páteře. Dají mi přehled o tom, co by mohlo být nefunkční nahoře v páteři mezi lopatkami, jak by se mohl chovat kyčelní kloub, ploska a tak podobně. V podstatě nikdy nevyšetřuji pacienta záklonem, úklonem. Jsou to pohyby, které zvládne i ten, kdo bolesti mívá a naopak. Z mého pohledu je nutné dívat se věcem více pod pokličku. Rovněž věřím v sílu naslouchání pacientovi.

Zažil jsem mockrát situaci, kdy lékař neposlouchal, co mu pacient říká, nerozvíjel to, jak pacient vnímá svou bolest a byl tak léčen necíleně a s krátkodobým efektem. Proto se ptám a doptávám a lidé se mi, dle svých slov, svěřují někdy více než rodinným příslušníkům. Je to někdy velmi účinná součást léčby a jsem vděčný, když mohu lidem usnadnit cestu k uzdravení.

Lidovky.cz: Lze se naučit pečlivě pozorovat vlastní tělo i mysl?

Jasně. Je to dovednost, již lze trénovat. Vnímavost, uvědomování si toho, co nás bolí, kde něco táhne či nefunguje – to vše lze trénovat. Jsou však lidé, kteří se do sebe „hůř dívají“, protože ten „pohled“ nikdy nezažili. Nebo nevnímají sami sebe, to když dělají jinou činnost – řídí, pracují, telefonují, přemýšlejí. Jsou studie, jež hovoří o tom, že tělesná schopnost sebevnímání je spojena s uvědoměním svého já. A lidé přeci jen častěji upřednostní úkoly všedního dne před sledováním svého dechu, schopnosti relaxace svalů v různých situacích či důvody toho, proč se necítí psychicky dobře.