Nenechte vládu padnout, vyzývá platforma ČSSD. Na Babiše hledím jako na nevinného, vysvětluje Zimola

PRAHA Zevnitř ČSSD zazněl výrazný hlas pro to, aby se strana nevzdávala své pozice v kabinetu Andreje Babiše. K pokračování koaliční spolupráce vyzvala partaj platforma Zachraňme ČSSD. Skupina kolem Jiřího Zimoly či Michala Haška má za to, že položit vládu kvůli vývoji v kauze Čapí hnízdo by nebylo odpovědné. Jiří Zimola v rozhoru pro Lidovky.cz připomíná, že se ČSSD daří ve vládě plnit její agendu.

Výzva platformy přišla bezprostředně před tím, než bude vedení strany spolu s poslanci ČSSD diskutovat o budoucnosti koaličního kabinetu. Společné sezení špiček partaje a poslaneckého klubu odstartovalo ve středu ve 13 hodin.



„Věděli jsme, že to (Čapí hnízdo, pozn. red.) je problém nikoliv sociální demokracie, ale hnutí ANO a Andreje Babiše. A také, to jsem říkal hlavně já, ctíme presumpci neviny, a na tom stále trvám,“ uvádí pro Lidovky.cz Zimola.

Lidovky.cz: Vaše platforma po svém úterním večerním jednání vyzvala vedení i poslance ČSSD, aby strana setrvala v koaliční vládě s ANO. Předcházelo tomuto usnesení vzrušená diskuse?

Nepředcházela tomu vzrušená diskuse. Sešli jsme se v poměrně širším kruhu a hovořili jsme o tom, jak se věci změnily od jara, kdy jsme ve stranickém referendu vyjádřili souhlas pro účast ve vládě, a nakolik je dnešní situace odlišná. Shodli jsme se na stanovisku, které jsme prezentovali.

Lidovky.cz: Takže nezazněl ani jeden názor, aby ČSSD Babišův kabinet opustila?

Ne, takový názor tam opravdu nebyl.

Lidovky.cz: Vaše platforma je mimo jiné známá tím, že má blízko k prezidentu republiky. Prezident je zastáncem pokračování koaličního vládnutí, do jaké míry jste brali jeho názor na vládní krizi v úvahu?

Vůbec ne. Pan prezident s námi v úterý na jednání platformy neseděl, nikdo z nás se na něj svým názorem neodvolával. Čili hledat v tom názor pana prezidenta, respektive korelaci s jeho názory, je naprosto zbytečné a falešné.

Lidovky.cz: V usnesení jste uvedli, že by se poslanci ČSSD neměli nechat zatáhnout do nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize. Vy nemáte za to, že při aktuálním vývoji kauzy kolem premiéra Babiše a Čapího hnízda je naopak na místě, aby ČSSD důsledně zvážila svou další účast ve vládě?

Ne. Proti jarní situaci se nezměnilo vůbec nic. I tehdy na jaře, kdy jsme hlasovali pro vstup do vlády, jsme věděli, že Andrej Babiš je trestně stíhaný. Máme důvěru v orgány činné v trestním řízení a očekáváme z jejich strany nezávislé vyšetřování. Věděli jsme, že to je problém nikoliv sociální demokracie, ale hnutí ANO a Andreje Babiše. A také, to jsem říkal hlavně já, ctíme presumpci neviny, a na tom stále trvám.

‚Na Babiše pohlížím jako na nevinného‘

Lidovky.cz: Není vůbec vyloučené, že premiér Babiš bude obžalovaný, případně dokonce odsouzený. Nemáte obavy z toho, že ČSSD se v takovém případě vedle něj zdiskredituje?

Na to pamatuje koaliční smlouva. Když si partneři podají ruku a podepíší koaliční smlouvu, měli by ji dodržovat. A v koaliční smlouvě na to jsou mechanismy, jak se ČSSD bude chovat v případě, že by došlo, byť k prvoinstančnímu, odsouzení. Ale k tomu nedošlo a do té doby na pana Babiše pohlížím jako na nevinného.

Lidovky.cz: Koaliční smlouva mluví o tom, že i nepravomocně odsouzený člen vlády musí v přiměřené době rezignovat. Pokud tak neudělá, všichni ministři ČSSD odstoupí a premiér má pak podle smlouvy podat demisi celé vlády. Máte důvěru v to, že za takových okolností premiér Babiš a ANO dostojí koaliční smlouvě?

Nepotřebuji mít důvěru v hnutí ANO. Já se chci zajímat o sociální demokracii. Očekávám, že sociální demokracie se bude chovat jako spolehlivý partner, který podepsal koaliční smlouvu. A podle mého názoru nedošlo k žádné změně parametrů v koaliční smlouvě.

Lidovky.cz: Jako jeden z hlavních argumentů ve svém usnesení jste uvedli, že ČSSD úspěšně prosazuje levicový program. Co se straně podle vašeho soudu podařilo?

Nechci opakovat slova pana Okamury, který říká, že by rád nahradil ČSSD ve vládě, protože vláda prosazuje sociálně demokratický program. Mohlo by mi to lahodit, ale úplně mu to nevěřím, že to myslel vážně. Ale je pravda, že v souladu s programovým prohlášením vlády, na kterém jsme se s Andrejem Babišem a jeho vyjednavači shodli, se nám už některé věci podařily.

Lidovky.cz: Jaké máte na mysli?

Ať už je to shoda na nárůstu minimální mzdy, od které se pak odvozují i všechny další mzdové záležitosti, a nemohu také nezmínit plánované zrušení karenční doby (tři dny nemocenské bez koruny od zaměstnavatele, pozn. red.). To jsou důležité věci, které jsou jasným signálem toho, že ve vládě chceme plnit sociálně demokratický program.