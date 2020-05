Nezodpovědné kroky budí nedůvěru ve vztahu Ruska a Česka, říká velvyslanec v Praze Zmejevskij

PRAHA O nezodpovědných krocích komunálních úředníků v České republice a oslavování nacistických pomahačů píše ve svém prohlášení k výročí konce druhé světové války ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Podobné jevy podle něj budí nedůvěru ve vztazích mezi národy. Připomíná zároveň zásluhy Rudé armády na osvobození Československa před 75 lety. Prohlášení v sobotu poskytla ruská ambasáda.

Rusko-české vztahy jsou v poslední době napjaté po krocích pražských volených samospráv. Ruské protesty vyvolalo odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 nebo zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.



Podle Zmejevského se dodnes vyskytují ti, kteří se snaží nezodpovědně spekulovat na historické paměti, interpretovat průběh událostí v zájmu momentální politické konjunktury a vyhledávat v minulosti záminky pro nároky a urážky. „Neštítí se dokonce oslavování nacistických napomáhačů,“ napsal.

Podobně jevy se podle velvyslance nevyhnuly ani České republice. „Chápeme, že nezodpovědné kroky ojedinělých odvázaných komunálních úředníků neodráží náladu drtivé většiny obyvatel země. Svědčí o tom jak postoj, jejž vyjádřil prezident ČR Miloš Zeman, tak četné vzkazy nelhostejných českých občanů, kteří nám vyslovují rozhodný nesouhlas s výsměchem památce vojáků Rudé armády,“ uvedl. Nicméně samotná existence takových jevů podle Zmejevského vyvolává nedůvěru ve vztazích mezi národy a může vést k novým historickým a politickým fobiím.

Zeman v dopise ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi k výročí konce války, který Pražský hrad zveřejnil na svém webu, ocenil hrdinství Rudé armády a uvedl, že bez něho by se Československo nestalo nezávislým a sebevědomým národem. Česká vděčnost a upřímné díky bojovníkům riskujícím své životy také pro českou svobodu se nezměnily, napsal. Zároveň odmítl přepisování dějin, i když podle něj poválečné osudy a vztah obou zemí nebyly a stále nejsou snadné.

Za osvobození Československa položilo životy více než 140 000 rudoarmějců, píše Zmejevský v prohlášení. Rusko si podle něj také váží přínosu Čechů a Slováků, kteří bojovali spolu s vojsky Rudé armády, československých partyzánů a odbojářů. „Jenom společně dokážeme čelit dnešním velice vážným hrozbám. Jenom na základě dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a respektování zájmů dokážeme řešit globální bezpečnostní problémy, aby ve světě panovaly ideály spravedlnosti a dobra,“ uzavírá velvyslanec. Prohlášení vydal ke Dni vítězství, který v Rusku oslavují 9. května na rozdíl od většiny evropských zemí včetně Česka, kde se konec druhé světové války připomíná 8. května.

Na postup pražských radnic a jeho kritiku z Ruska už dřív reagovali někteří čeští politici. Zeman označil výhrůžky ruských činitelů trestním stíháním pražských politiků za přemrštěnou reakci, která ale reaguje na hloupost „jinak bezvýznamných politiků“. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podle něho podnikne až po potvrzení informací o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricin. Policejní ochranu dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) při páteční připomínce konce války uvedl, že České republice není ve vztazích s Ruskem co vyčítat. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý ve Sněmovně řekl, že proti ruskému vměšování do záležitostí českého státu se v uplynulých dnech ohradil on sám a také premiér Andrej Babiš (ANO).

Česko podle Petříčka požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o Koněvovu sochu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden uvedl, že očekává českou reakci na návrh Ruska zahájit dialog o odstranění pomníku Koněva, které považuje za „hrubé porušení“ dohody o přátelských vztazích z roku 1993.

dvd jpt