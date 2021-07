Noví eurožalobci už si brousí tužky. Případy z Česka jim přibývají rychle, stanou se ‚hlídači‘ unijních peněz

Máme unikátní pravomoci Neznám jiné státní zastupitelství, u kterého by se sbíhaly informace z celé Unie, řekl pro Lidovky.cz evropský žalobce Petr Klement.

Lidovky.cz: Můžete uvést, jaký bude vztah mezi vámi a evropskými pověřenými žalobci?

Mým úkolem je přidělovat evropským pověřeným žalobcům jednotlivé případy, koordinovat jejich činnost, dohlížet na ni a udílet jim pokyny ke konkrétnímu postupu. To vše buď samostatně, nebo na základě instrukcí tzv. stálých komor, kterým jsou svěřena některá klíčová rozhodnutí v jednotlivých trestních kauzách – například rozhodnutí podat obžalobu, nebo naopak trestní stíhání zastavit. Evropští pověření žalobci jsou pak pokyny stálých komor a evropského žalobce vázáni. Evropský žalobce také vykonává vnitřní přezkum úkonů evropských pověřených žalobců a plní vůči nim roli jakéhosi styčného a komunikačního bodu s ústředím EPPO v Lucemburku. Lidovky.cz: Pověřených žalobců je nyní pět. Kdy bude vybrán zbytek? Pro Česko byla vyčleněna místa deseti evropských pověřených žalobců, z nichž pět je jmenováno. Mojí zástupkyní a koordinátorkou v ČR je dr. Petra Vítková, dalšími žalobci jsou kolegové Petr Hořín, Pavel Pukovec, Radek Mezlík a Zdeňka Pavlásková. Ti už vykonávají dozor nad jednotlivými trestními případy a budou se také účastnit řízení před soudem na všech stupních. Další kolo výběrového řízení již bylo vypsáno, do konce července mají státní zástupci možnost podávat přihlášky. Samotný výběr proběhne počátkem září a doufám, že se podaří v něm najít nejméně další tři, v nejlepším případě všech zbývajících pět kolegů. Vybraní pak budou navrženi Kolegiu EPPO ke jmenování. Lidovky.cz: Jaká jsou kritéria?

Pravidla pro výběr kandidátů na funkci evropského pověřeného žalobce vydalo v loňském roce Nejvyšší státní zastupitelství. Mezi hlavní kritéria, např. kromě kárné bezúhonnosti a záruk nezávislosti, patří nejméně pět let výkonu funkce státního zástupce a odpovídající zkušenosti s případy přeshraniční hospodářské trestné činnosti. V neposlední řadě je třeba, aby tito žalobci dobře ovládali angličtinu, která je pracovním jazykem úřadu. Tímto směrem jsou také vedeny pohovory před pětičlennou komisí složenou ze zástupců nejvyššího a obou vrchních státních zastupitelství, zástupce ministerstva spravedlnosti a evropského žalobce. Já osobně se při výběru zaměřuji také například na schopnost týmové práce a komunikace. Lidovky.cz: Čím je práce evropského žalobce podle vás zajímavá?

Pro mne je to po více než dvaceti letech v soustavě státního zastupitelství zajímavá možnost stát na zelené louce u zrodu zcela nové organizace s tak velkou ambicí, jako je EPPO. Neznám státní zastupitelství, které by mělo celoevropskou působnost, u kterého by se sbíhaly informace z celé Unie a vůči kterému by měly ohlašovací povinnost všechny instituce EU. Nebo státní zastupitelství, jehož pokyny by se měl řídit například úřad OLAF. Jde sice o náročnou práci plnou prvotních překážek, ale současně o činnost naplňující a konstruktivní. Musím rovněž říci, že jsem měl obrovské štěstí v podobě výběru stávajícího týmu, na který se mohu celkově i jednotlivě spolehnout. Lidovky.cz: Kolik počítáte, že budete řešit kauz z Česka? Platí, že vám bylo nahlášeno 45 případů, přičemž 12 z nich už zpracováváte?

Úřad EPPO rozhodl, že v současné chvíli nebude zveřejňovat čísla z jednotlivých členských států, a já toto rozhodnutí respektuji. Mohu sdělit pouze tolik, že čísla ohledně případů v běhu, která nám měla povinnost ohlásit především státní zastupitelství, se naplnila. Chtěl bych upřesnit, že jsem v minulosti hovořil o „balíku“ trestních věcí, které byly v běhu a které se týkaly trestných činů spáchaných od konce listopadu 2017 do konce května 2021. Úřad EPPO převzetí takových případů podrobil poměrně přísným kritériím, neboť jeho vstup do řízení by měl mít smysluplnou přidanou hodnotu. Nebyly převzaty případy, u nichž trestní řízení u národních orgánů běželo již dlouhou dobu, případy s poměrně nízkou způsobenou škodou, nebo případy, v nichž se nejednalo alespoň např. o podezření z trestné činnosti veřejných činitelů. Mohu ujistit, že byly převzaty všechny nejzávažnější případy s dopadem na finanční zájmy a pověst EU na národní či mezinárodní úrovni. V mezidobí však začaly přicházet zcela nové případy, v nichž řízení zahajuje sám úřad EPPO, respektive pověření evropští žalobci. Jde asi o jeden až dva nové případy týdně, což znamená, že s počtem trestních věcí stoupá i zatíženost pověřených žalobců, a proto doufám, že se v září podaří vybrat další kolegy do stávajícího týmu.