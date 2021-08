Češi darují peníze už i na bohatší Západ, sehrálo v tom roli i nedávné tornádo na Moravě

O Deanu Reedovi, americkém zpěvákovi, který odešel žít do Německé demokratické republiky, se říkalo, že to je jediný člověk, který emigroval ze Západu na Východ. Podobně neobvyklý směr teď nabralo české dárcovství. Až doposud odcházely na Západ – s nadsázkou – spíše halíře. To se však změnilo po červencových tragických záplavách v Německu, jež si v sousední zemi vyžádaly zhruba 180 lidských životů.